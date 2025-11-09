Zo ver komt de Renault Scenic E-Tech in de praktijk

De Renault Scenic is met de nieuwe generatie niet langer een benzine drinkende of diesel slurpende MPV. De Scenic E-Tech gaat sinds 2024 als elektrische cross-over door het leven. Maar hoe ver kom je eigenlijk met de elektrische Renault? Dat zoeken we uit aan de hand van de gebruikersreviews en de ervaringen met onze duurtester.

De Renault Scenic E-Tech is verkrijgbaar in twee smaken: een versie met een 170 pk sterke elektromotor en een krachtigere variant van 220 pk. Bij de uitvoering met 170 pk hoort een accupakket van 60 kWh, terwijl de 220 pk sterke Scenic is uitgerust met een grotere accu van 87 kWh.

De WLTP-opgave overtroffen

Met de 60 kWh grote accu zou je volgens de WLTP-meting 420 kilometer ver moeten komen. De WLTP-waarde is in de praktijk lastig te evenaren, laat staan te overtreffen. Toch is het de eigenaar van een Scenic Techno gelukt: Hij reed 457 km op een acculading. Petje af! De reviewer concludeert: "Met de kleine accu kom je ver genoeg in het dagelijks gebruik.” De reviewer komt tot een gemiddeld verbruik van 14,4 kWh/100 km. Daarmee overtreft deze zuinige rijder het verbruik dat Renault opgeeft; dat is namelijk 15,8 kWh/100 km.

Dat verbruik haalt deze eigenaar van een Scenic met 220 pk niet: “Als ik echt op het verbruik let, dan haal ik wel minder dan 18 kWh/100 km. Let ik niet op, en rijd ik wat stevig door, dan wordt het al gauw 20 kWh/100 km.” Dat is wel wat hoger dan de 16,8 kWh/100 km die de Scenic volgens de WLTP verbruikt.

De bezitter van een 220 pk sterke Techno-uitvoering, meldt in zijn review dat hij 15 kWh/100 km gebruikt. Daar hoort wel een kanttekening bij; de cijfers komen uit de zomer, dus bij koudere temperaturen zal het verbruik iets hoger liggen.

EV-eigenaren wordt vaak aangeraden om de accu niet voller dan 80 procent te laden om de levensduur van de accu te bevorderen. Ook op 80 procent accu weet de berijder van de Scenic Techno met 87 kWh-accu een actieradius tussen de 400 en 450 kilometer te realiseren. Als het richting het vriespunt gaat, neemt de actieradius wel ‘fors af’, schrijft de eigenaar. De auto trekt ook wel eens een caravan. Op een volle accu kan-ie dan zo’n 300 km rijden. ‘Best netjes’ vindt de berijder, die daarbij wel benadrukt dat hij geen ‘scheurneus’ is.

Met de Scenic duurtester, dat was er een met een 87 kWh-accu, haalden we in de zomer een gemiddeld verbruik van 17 kWh/100 km. In de winter lag het verbruik hoger, toen verbruikten we gemiddeld iets meer dan 21 kWh/100 km. Op een lading kwamen we zo’n 450 kilometer ver.

Opladen

Tot zover het stroomverbruik, maar hoe gaat het opladen van de Scenic? Renault belooft dat de 60 kWh-accu kan snelladen met een vermogen van 130 kW, terwijl de 87 kWh-accu tot 150 kW zou kunnen snelladen. In de praktijk blijkt de fabrieksopgave echter zelden gehaald te worden. “‘Koud’ laadt de auto met 75 à 85 kW, ver onder de geadverteerde 150 kW die de Renault zou moeten aankunnen”, schrijft een teleurgestelde Scenic-rijder. Ook de bestuurder van een Scenic in de Iconic-uitvoering haalt de fabrieksopgave niet: “Bij de snellader kwam ik op 140 kW uit. De snelheid is niet heel hoog, maar de curve is netjes. Van 20 procent naar 50 procent duurt zo’n 13 minuten.” Ook de duurtester heeft zijn snellaadpotentie nooit helemaal waargemaakt. Met een waarde van 127,3 kW waren we dan ook al blij.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!