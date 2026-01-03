Zo ver komt de Renault 5 E-Tech Electric in de praktijk

In 2024 lanceerde Renault de reïncarnatie van de Renault 5. In het vooronder ligt geen op benzine gestookte viercilinder, maar een elektromotor. Afhankelijk van de gekozen uitvoering kom je met de nieuwe Renault 310 km, 312 km of 410 km ver. Althans, dat is zo volgens de WLTP-cyclus. Of die actieradius in het echt ook haalbaar is, vragen we aan de Renault 5-rijder zelf.

De Renault 5 is er als ‘Urban Range’ en als ‘Comfort Range’. Die versies hebben een netto accucapaciteit van respectievelijk 40 kWh en 52 kWh. De Urban Range heeft een vermogen van 95 pk of 120 pk, terwijl de Comfort Range altijd 150 pk sterk is. De minst sterke versie heeft een rijbereik van 310 km, de 120 pk-versie komt twee kilometer verder en de sterkste versie van de 5 legt op papier 410 km af op een acculading. Voor alle versies geldt dat opladen met wisselstroom met 11 kW gaat. De instapper (die volgens de importeur in de praktijk alleen aan organisaties met grote vloten verkocht wordt) kan niet snelladen, de Urban Range kan snelladen tot 80 kW en de Comfort Range laadt met maximaal 100 kW. Tot zover de brochure, tijd om te kijken naar de praktijk.

Elke dag laden met de kleine accu

De fabrikant raadt aan om de accu niet voller te laden dan 80 procent en dat is precies wat de eigenaar van een Renault 5 met 120 pk vermogen elke dag doet. Tijdens het woon-werkverkeer realiseert de bestuurder een verbruik tussen de 14,6 en de 14,9 kW per 100 km. Het praktijkverbruik is uiteraard gerelateerd aan de rijstijl, de reviewer schrijft daarover: “Ik ben geen rechterbaanplakker en ga met 130 km/h elke dag van en naar m’n werk. Het verbruik op de normale stand begint wel iets te stijgen de laatste weken. Ik zit nu op 15,0 kWh/100 km.” Dat is nipt hoger dan het WLTP-verbruik van 14,5 kWh/100 km.

De grote accu is bruikbaar

De Comfort Range belooft een actieradius van 410 km, maar dat haalt deze gebruiker bij lange na niet: “We hebben de auto voor het eerst opgeladen en de auto geeft bij een voor 80% gevulde accu een actieradius van 247 km. Als je dan even rekent, zou een volle accu ongeveer 310 km bereik opleveren.” De eigenaar van een 150-pk sterke 5 heeft genoeg aan de actieradius van zijn auto: “De actieradius blijft, ondanks de lagere temperaturen, rond de 300 km. Dat is bruikbaar!”

Een bezitter van een Renault 5 Comfort Range haalt in de nazomer een verbruik van 13,5 kWh/100 km en ‘s winters een verbruik van 15,5 kWh/100 km, maar schrijft: “Ik moet dan wel toegeven veelal niet boven de 100 km/h te komen.” In de koude maanden gaat het opladen met zo’n 70 à 80 kW. “Je merkt dan duidelijk verschil of je via de navigatie naar een laadpunt gaat (dan wordt de accu voorverwarmd, red.) of niet." Een ander, die een Comfort Range Techno rijdt, heeft hogere laadvermogens ervaren: “Tussen 20% en 80% haalde hij vaak (bijna) de 100 kW en in een kwartiertje à 20 minuten zit er genoeg stroom in om thuis te komen.” Een andere reviewer schrijft: “Met een thuislader van 11 kW in 3,5 uur van 15 naar 80 procent. Twee keer snelgeladen langs de snelweg, dat lukt binnen de 33 minuten van 15 naar 80 procent.”

Hoe presteerde onze Renault 5-duurtester?

Tot voor kort had AutoWeek een Renault 5 Comfort Range in de Iconic-uitvoering als duurtester. In het voorjaar gaf de boordcomputer van de duurtester een verbruik van 14,6 kWh/100 km aan. Uit een vergelijkende test met de Firefly, bleek dat onze Renault 5 ‘s zomers op één volle accu 366 km kon afleggen.