Mazda heeft sinds 2025 met de 6e voor het eerst een elektrische liftback in het gamma. De auto is samen met het Chinese concern Changan ontwikkeld. Eerder keken we in een praktijkervaring al naar eigenschappen zoals het rijgedrag en het comfort aan boord, maar nu is het tijd om de prestaties van de accu tegen het licht te houden. Hoe vinden Mazda 6e-rijders dat hun auto omspringt met een volle batterij en hoe bevalt het (snel)laden? Op basis van de gebruikersreviews gaan we die vraag beantwoorden.

Het aanbod is bij de Mazda 6e lekker overzichtelijk. Er zijn slechts twee verschillende accu-varianten beschikbaar. Zo is er een 68.8 kWh-versie (Standard Range) en een 80 kWh variant (Long Range). De naamgeving verwijst naar de bruto accucapaciteit. Met de 68,8 kWh grote accu komt de Japanner volgens de WLTP-cyclus 479 km ver op een volle accu. De 80 kWh komt een stukje verder op een acculading. De actieradius is volgens het boekje 552 km. Het verbruik van de 6e met kleine accu is 16,6 kWh/100 km. De Long Range verbruikt 16,5 kWh/100 km. Tot zover de theorie, wat zegt de praktijk?

Wisselende meningen over de actieradius

Deze reviewer komt met zijn Standard Range niet in de buurt van de WLTP-opgave: “De temperatuur is rond het vriespunt geweest en daardoor ook iets meer inzicht gekregen in het verbruik. Dat is iets gestegen naar 16,5 kWh/100 km en actieradius is gezakt van 450 km naar 390 km wanneer de auto volledig geladen is. Al met al valt me dit nog niet tegen.” Een bezitter van een 6e met kleine accu vindt de actieradius bij koude temperaturen toch wat tegenvallen: “Het is nu rond de 10 graden en de afstand is teruggezakt naar 330 km. Dat vind ik echt wel wat beperkt, zeker gezien het nog kouder kan worden.” Een ander die een Mazda 6e met 68 kWh-accu rijdt is tevreden: “Voor wat betreft de actieradius van de auto ben ik vooral positief verrast. Ik ben op kantoordagen 55 km per dag enkele reis onderweg, dus per dag minimaal zo'n 110 km. Hiervan is ongeveer de helft snelweg en de andere helft 80- en 50-wegen. De eerste 500k m heb ik een gemiddelde van 15,2 kWh/100 km gereden.”

Beperkt rijbereik bij lage temperaturen

Deze Long Range-rijder merkt dat lage buitentemperaturen veel invloed hebben op het stroomverbruik: “In de winter valt het verbruik tegen. Met koud weer loopt dat op richting 19 kWh/100 km, wat direct invloed heeft op de actieradius. Die zakt dan fors, waardoor ik soms onverwacht moet laden. Dat maakt de auto minder voorspelbaar.” De eigenaar van een liftback met kleine accu heeft een hachelijke ervaring gehad toen de actieradius rap terugliep: “De auto gaf aan dat we met 20 procent marge op de eindbestemming aan zouden komen. Bij het passeren van de laatste snellader, zo'n 30 km voor de bestemming, stond er plotseling nog maar 20 procent op de teller. De accu liep vervolgens in schrikbarend tempo leeg. Van 100 km/h ben ik naar 80 km/h gegaan en ik heb zoveel mogelijk systemen uitgeschakeld. Met slechts 1 procent resterende acculading en zweet op mijn rug ben ik op de bestemming aangekomen.”Iets waar AutoWeek met de duurtest-6e ook meerdere keren tegenaan liep. Deze Standard-Range-bezitter heeft juist een tegenovergestelde ervaring: “Snelladen onderweg gaat soepel en voorspelbaar, en in de praktijk kom ik nooit in de knel.”

Haalt het beloofde snellaadvermogen niet

De Standard Range heeft een maximaal snellaadvermogen van 165 kW en de Long Range kan met 90 kW laden. Dat verschil zit ‘m in de verschillende accutypes waarmee de auto’s zijn uitgerust. De Standard Range is voorzien van een LFP-accu en de Long Range van een NMC-accu. Wat de precieze verschillen zijn lees je in dit artikel. In de praktijk blijkt dat de Standard Range het beloofde laadvermogen niet haalt: “De eerste paar minuten kwam de laadsessie niet voorbij de 45 KW waarbij deze na vijf minuten steeg naar 140 kW. Dit heeft de lader volgehouden tot 75 procent van de accu, hierna zakte deze naar 110 kW.” Daarbij vermeldt de reviewer dat de accu niet voorverwarmd was. Deze reviewer heeft z’n Mazda volgeladen in Denemarken: “Het snelladen ging met maximaal 115 kW bij een start tussen de 10 en 20 procent acculading. Dat is een stuk minder dan de 165 kW die Mazda belooft. Ook bij een leeg laadplein met dertig snelladers is de laadsnelheid bij een 400 kW lader niet meer dan 115 kW.” De schrijver vervolgt: “Bij 86 procent accuvulling is de laadsnelheid nog meer dan 50 kW. Hierdoor gaat het laden toch vrij snel. De gemiddelde laadsnelheid per stop lag tussen de 85 kW en 105 kW.” Voor wintersport is het snelladen prima, zo schrijft deze Standard Range-rijder: “Rijden naar wintersport gaat prima, snelladen gaat ook goed. Vandaag met meer dan 100 kW geladen, dan ben je in een halfuurtje weer weg.” Deze reviewschrijver is één keer in de buurt gekomen van het maximale laadvermogen: “De hoogste lading was die dag 163 kW en dan gaat dat laden wel erg snel moet ik toegeven.”

