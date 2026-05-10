Zo ver komt de Hyundai Inster in de praktijk

We kennen de Hyundai Inster inmiddels als een opvallend volwassen rijdende auto voor zijn bescheiden formaat. Maar geldt dat ook voor zijn elektrische prestaties? Volgens de WLTP-cyclus heeft de Inster een actieradius van 327, 360 of 370 kilometer. Maar wat blijft in de praktijk daarvan over? En hoe presteert de Inster aan de laadpaal? Aan de hand van de gebruikersreviews gaan we die vragen beantwoorden, waarbij we dit keer alleen op het verbruik ingaan, in dit eerdere artikel gaat het om andere zaken.

De Hyundai Inster wordt met verschillende accupakketten geleverd. De instapper is uitgerust met een 42-kWh batterij en heeft een 97 pk sterke elektromotor. Daarmee komt de Zuid-Koreaan in theorie 327 km ver op een volle acculading. De prijzen van het instapmodel beginnen bij €24.495. Het tweede batterijpakket heeft een capaciteit van 49 kWh. De batterij voedt een 115 pk sterke elektromotor. De actieradius is 370 km, tenzij je er als Inster-rijder voor kiest om je auto uit te rusten met 17 inch-wielen in plaats van 15 inch-exemplaren. De grotere sloffen kosten je 10 km aan rijbereik, waardoor de WLTP-actieradius uitkomt op 360 km. De EV met een 49-kWh accupakket heeft een vanafprijs van €26.195. Tweedehands Insters zijn wat goedkoper. De occasionprijzen beginnen rond de €21.500. Bekijk hier het volledige aanbod.

Zuiniger dan de WLTP-waarde

Genoeg over de theorie. Wat vertelt de praktijk? Deze reviewschrijver is in het bezit van een Inster met de kleine accu en schrijft: “Bij zuinig rijden is ook het bereik groter. In plaats van 327 km haalde ik van de zomer 390 km.” Ook deze Inster-rijder heeft de WLTP-waarde overtroffen: “Hoe leuk is het om te merken dat ik de WLTP-meting heb verslagen. Bij de laatste laadbeurt had ik de batterij helemaal opgeladen en staat er in de boordcomputer dat ik 371 km kan rijden. En dat met een 42-kWh batterij.” “Het verbruik is nu vanaf de aankoop 12,4 kWh/100 km. Echt heel netjes”, voegt de reviewer toe. Een ander schrijft: “In de praktijk haal ik zo’n 320 kilometer op een volle lading, met een gemiddeld verbruik van 12,79 kWh/100 km.” Ook dat is zuiniger dan het opgegeven WLTP-verbruik van 14,3 kWh/100 km.

Rustig rijden loont

De Inster met de grote accu verbruikt volgens de WLTP 14,9 kWh/100 km. Dat komt redelijk overeen met de bevindingen van deze reviewer: “In de zomer lag ons verbruik rond de 13 kWh/100 km in gemengd verkeer. Tijdens de koude dagen ligt het rond de 16 kWh/100 km en gezien het veelvuldig gebruik van voorverwarmen vind ik dat meevallen.” De eigenaar van een Inster met 49-kWh accu schreef in november: “Momenteel geeft de auto na 100 procent laden een rijbereik op tussen 380 km en 400 km, waarvan er met mijn gebruik in de huidige weersomstandigheden ongeveer 350 km overblijven.” Deze reviewer merkt dat rustig rijden bevorderlijk is voor het stroomverbruik: “Het verbruik is ons meegevallen in die zin als je er goed mee om weet te gaan. Je kunt een verbruik van rond de 14 kWh per 100 km realiseren als je je snelheid erop aanpast 90 tot 95 km per uur.” Een andere Inster-rijder rapporteert een iets hoger gebruik en daarmee een wat kleinere actieradius: “‘s Winters 290 km en ‘s zomers meer dan 340 km.”

Met een half uur weer onderweg

Hyundai belooft dat hun kleine EV kan snelladen met 73 kW. Op wisselstroom gaat het laden met 11 kW. In de praktijk betekent dat dat de Inster met een half uur weer behoorlijk opgeladen is: “Het laden van 10 tot 80 procent neemt zo’n 30 minuten in beslag.” Dat ervaart ook deze EV-rijder: “Ik moet om de 250 tot 300 kilometer laden, waarbij het laden van 10 tot 80 procent zo'n 30 minuten in beslag neemt.” Een half uur laden en weer door lijkt het credo van veel Inster-rijders te zijn: “Laden bij een buitentemperatuur tussen 8 en 11 graden ging vlot met een laadvermogen van bijna 80 kW tot de accu voor 70 procent gevuld is, dan zakt het wat in, maar zelfs boven 80 procent zaten we nog boven 40 kW. Als je inplugt, de hond laat plassen en je gaat dan wat drinken dan zijn die 30 minuten zo om.” Thuisladen neemt uiteraard veel meer tijd in beslag: “Opladen doe ik thuis met 16 A. Dat duurt soms wel lang, maar maakt mij niet uit.”

Benieuwd wat de Hyundai Inster-rijders van de rijeigenschappen, ruimte en het interieur van hun auto vinden? Dat kun je teruglezen in deze praktijkervaring. Via deze link vind je alle (duur)tests waar AutoWeek de Inster aan heeft onderworpen.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitorof door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!