Bij Ford gaan alle ballen op elektrische auto’s. De Ford Explorer EV is daar een voorbeeld van. Volgens de WLTP-cyclus kom je met de elektrische Ford Explorer, afhankelijk van de gekozen uitvoering, tussen de 357 km en 602 km ver op een acculading. We duiken in de cijfers die de Explorer-rijders zelf rapporteren om te kijken of de theorie overeenkomt met de praktijk.

De reviewers rijden allemaal een Ford Explorer EV in de Extended Range-variant. Daarbij hoort in het geval van een achterwielaangedreven Explorer een 77-kWh accupakket. Daarmee zou je in de Premium-uitvoering 572 km en in de Select-uitvoering 602 km ver moeten komen. De accu en aandrijflijn zijn hetzelfde, maar de actieradius van beide versies is verschillend. Dat zit ‘m in het gewicht van de auto’s. De Premium weegt rijklaar 2.132 kg, terwijl de Select 2090 kg weegt.

De vierwielaangedreven versie heeft twee elektromotoren en een 79-kWh accupakket. De Explorer EV Premium heeft een actieradius van 532 km en met de Select-versie kom je in theorie 566 km ver. Ook bij de AWD geldt dat de Premium zwaarder is. De Premium weegt een niet misselijke 2.209 kg en de Select weegt 2.167 kg.

Wisselende actieradius

Uit de gebruikersreviews wordt direct duidelijk dat WLTP-actieradius niet haalbaar is. Toch is de berijder van een Ford Explorer in de Premium-uitvoering tevreden: “Bij normaal rijgedrag is het verbruik 18 kW/100 km. Prima te doen met een gemiddelde actieradius tussen 400 en 500 km, maar ik laad altijd tot 80 procent.” Een ander laadt zijn Explorer Limited Edition ook altijd tot 80 procent en schrijft 400 km af te kunnen leggen voordat hij weer moet opladen. Daar voegt de eigenaar aan toe: “Tenzij het vriest en/of ik 140 km/h rijd. Dan gaat er zo’n 50 km af.” Maar niet iedereen komt zo ver op een volle accu. De berijder van een Extended Range Premium schrijft: “Bereik is bij huidige temperatuur, 10 tot 12 graden Celsius, en mijn rijstijl zo rond de 325 à 350 km. Best oké.”

De vierwielaandrijver is op papier minder zuinig met zijn energie, maar in de praktijk haalt deze reviewer toch een verbruik dat vergelijkbaar is met de achterwielaandrijvers. De eigenaar van een AWD Premium noteert een verbruik van 17 kWh/100 km. Daarmee kan de bestuurder op een volle accu 464 km afleggen.

Op pad richting Italië met de vouwwagen heeft deze reviewschrijver goed nieuws: “Bij 100 procent acculading heb ik iets meer dan 400 km kunnen rijden.”

Stelt niet teleur aan de laadpaal

De Ford Explorer Extended Range kan aan de snellader met maximaal 185 kW laden. Meerdere gebruikers laten weten dat ze dat laadvermogen ook hebben gehaald. “De auto laadt met maximaal 185 kW aan de snellader, zeker aan het begin van de laadsessie is dat zo. Tegen het eind loopt het laadvermogen terug naar 70 à 80 kW. In de meeste gevallen waren we in ongeveer 30 minuten weer onderweg. Prima voor een tussenstop”, besluit een Explorer-rijder. Deze reviewer ziet iets soortgelijks en heeft ook profijt van het voorverwarmen van de accu: “Qua laadsnelheid: als de accu voorverwarmd is en tussen 0 en 30 procent opgeladen is, haalt-ie 185 kW. Daarna zwakt-ie iets af totdat de accu halfvol is. Ging redelijk rap.” De snellaadcapaciteiten van de Ford vallen in de smaak. “Het snelladen van 10 procent naar 80 procent in slechts 25 minuten is buitengewoon handig, vooral tijdens een pauze onderweg”, schrijft een tevreden eigenaar.

Hoe deed onze duurtester het?

AutoWeek heeft het stroomgebruik van de Explorer uitgebreid kunnen meten, want vorig jaar maakte de Ford Explorer EV Extended Range RWD deel uit van de duurtestvloot. Op papier heeft die een actieradius van 602 km. In een vergelijkende test met de Renault Scenic E-Tech, kwam de Ford tot een rijbereik van slechts 422 km. Daar moeten we bij vermelden dat er tijdens het testen sprake was van vrieskou, wind en forse regenbuien. Verre van ideaal. Tijdens een trip naar Kaiserslautern in Duitsland kwam de Explorer EV tot een verbruik van 18,9 kWh/100 km. Met dat verbruik zou je 417 km ver moeten komen op een acculading. Tijdens de reis lag de buitentemperatuur rond 7 graden Celcius.

Bij het afscheid concludeerden we dat onze Ford Explorer EV ‘s winters een actieradius van 380 tot 400 km heeft. In de lente, zomer en herfst kun je 475 tot 500 km rijden op een volle accu. Hoe de Ford Explorer door zijn gebruikers wordt beoordeeld op bijvoorbeeld het gebied van rijgedrag, interieur en ruimte, lees je in deze praktijkervaring.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van deAutoWeek Verbruiksmonitorof door eengebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!