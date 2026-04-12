Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken

Zo scoort onze Opel Frontera duurtester op de rollenbank: 'indrukwekkende cijfers'

Opel Frontera 1.2 Turbo Hybrid (2025) - Op de rollenbank

Video
0

Onze hybride Opel Frontera maakte in september vorig jaar zijn duurtestdebuut. Op een storing in de transmissie na doet hij het uitstekend. Er staat nu bijna 12.000 km op de klok, de motor is lekker los; tijd voor een krachtmeting op de rollenbank.

Slechte start

Het nieuwe jaar begon niet zo goed voor de Opel. De versnellingsbak weigerde soms te schakelen. Na een eerste dealerbezoek leek het probleem te zijn opgelost, maar de volgende dag was het weer raak. Daarna verbleef onze duurtester twee weken in de werkplaats en maakten de monteurs meerdere testritten. Er was geen aanwijsbare oorzaak en nadien heeft het euvel zich gelukkig niet meer voorgedaan. De elektrisch verwarmbare voorruit bewees goede diensten in de winterperiode, net als de stoel- en stuurverwarming. Helaas zijn verwarmde buitenspiegels voorbehouden aan het uitrustingsniveau GS.

De witte wielen zijn meer dan eens onderwerp van gesprek. Wij vinden ze erg leuk, maar zo nu en dan horen we ook zoiets als ‘dat ziet er toch niet uit?’. Over smaak valt niet te twisten, laten we het daar maar op houden. Soms hebben we ruzie met het infotainmentsysteem, wanneer draadloos Apple CarPlay dienst weigert. Gelukkig kan dat ook met een kabeltje, waarmee de verbinding zeker en stabiel is.

Ketting

In het vooronder van deze Frontera - en bij vrijwel alles van Stellantis - snort de bekende 1,2-liter driecilinder met turbo, ook bekend als de 1.2 PureTech. De achilleshiel van deze motor, sinds 2014 in productie, was de distributieriem die door de olie loopt, de zogeheten natte riem. Inderdaad, was, want sinds 2023 voert Stellantis gefaseerd de distributieketting in. We hebben het dan over de PureTech EB2 Gen3, voorzien van een starter/generator, waardoor er al sprake is van een milde hybride. In dit geval gekoppeld aan een zestraps automatische transmissie met een geïntegreerde elektromotor, goed voor 21 kW en 55 Nm. Daarmee kan deze Opel onder bepaalde omstandigheden elektrisch rijden, bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom.

In 2025 stond onze toenmalige duurtester Lancia Ypsilon op de rollenbank, met een iets tammere variant van deze aandrijflijn. Die zou 110 pk moeten hebben, maar trakteerde ons op bijna 10 stuks extra. Het kost wat extra moeite om het maximale vermogen en koppel tevoorschijn te toveren. Dat heeft alles te maken met het feit dat de transmissie geen handmatige schakelmodus kent. Daardoor is het lastiger om op het juiste toerental te blijven, maar rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven heeft al vaker met dit bijltje gehakt.

De assistentie van twee elektromotoren vertaalt zich in een flinke hoeveelheid koppel bij lage toeren en als vervolgens de turbo zijn deuntje meeblaast, loopt dat op naar een keurige 259 Nm. Het vermogen piekt uiteindelijk bij 152 pk, iets meer dan de fabrieksopgave. Best indrukwekkende cijfers voor een modale gezinsauto. Het brandstofverbruik valt met een gemiddelde van 1 op 17,7 alleszins mee.

Signalement

Merk Opel
Model Frontera 1.2 Turbo Hybrid 145pk Edition
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie 6 versnellingen, automaat met dubbele koppeling
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 30.999

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 3-cil. in lijn, mild-hybrid
Cilinderinhoud 1.199 cc
Maximaal vermogen 107 kW / 145 pk bij 5.500 tpm
Maximaal koppel 230 Nm bij 1.750 tpm
Inhoud brandstoftank 44 l
Lengte / breedte / hoogte 4.385 mm / 1.795 mm / 1.635 mm
Wielbasis 2.670 mm
Massa leeg 1.290 kg
Laadvermogen 540 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.250 kg / 610 kg
Banden 215/65R16Prijzen
Topsnelheid 194 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 9,0 s
Brandstofverbruik 5,3 l/100km
CO2-uitstoot (WLTP) 118 g/km
Plaats een reactie
Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Opel Frontera 1.2 Turbo Hybrid GS Automaat | Navigatie | Dakrails | Stoel & Stuurverwarming | Camera | Draadloze telefoonlader | Lichtmetalen velgen

Opel Frontera 1.2 Turbo Hybrid GS Automaat | Navigatie | Dakrails | Stoel & Stuurverwarming | Camera | Draadloze telefoonlader | Lichtmetalen velgen

  • 2025
  • 29.197 km
€ 27.950
Opel Frontera 1.2 Hybrid GS | 17" Lichtmetalen velgen in Zwart met 215/60 R17 banden | Achteruitrijcamera | Bandenreparatieset

Opel Frontera 1.2 Hybrid GS | 17" Lichtmetalen velgen in Zwart met 215/60 R17 banden | Achteruitrijcamera | Bandenreparatieset

  • 2026
  • 10 km
€ 32.390
Opel Frontera Edition 1.2 Turbo Hybrid 110pk Automaat TELEFOONINTEGRATIE | CRUISE.C | AIRCO | 16'' STAAL

Opel Frontera Edition 1.2 Turbo Hybrid 110pk Automaat TELEFOONINTEGRATIE | CRUISE.C | AIRCO | 16'' STAAL

  • 2025
  • 25 km
€ 28.995

PRIVATE LEASE Opel Frontera

INFO

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.