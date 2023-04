Zo komt de Porsche Taycan uit de 100.000 kilometertest van AutoBild

Dit zijn de meest opvallende zaken bij de technische keuring:



In beide dorpels zien we beginnende corrosie.

Ook op de schroefverbinding op de houder van de claxon aan de bestuurderszijde zien we roestsporen.

Ondanks de mogelijkheid om de voorzijde elektrisch te verhogen, zien we aan de onderzijde lichte beschadigingen. Hoe verging het de Porsche Taycan 4S verder gedurende de periode bij onze Duitse collega's?

Op donderdag 24 juni 2021 vlak voor acht uur ’s avonds was het ineens uit met de pret. Ze reden met hun duurtest-Porsche Taycan 4S vanuit Rome huiswaarts richting het noorden, na in een driedaagse kamikazetoer 3.000 kilometer te hebben gereden. Bij parkeerplaats Aurach in de buurt van Neurenberg strandden ze ineens. De volgende tussen­stop bevond zich op 257 kilometer rijden, maar de auto wilde niet meer laden. Na drie minuten en 5,8 kWh gooide hij de handdoek in de ring, waarbij er op het centrale display de tekst ‘Boordnet ontregeld, service nodig’ verscheen …

Trucje van op slot doen werkte niet

Dat was hen eerder gebeurd, maar toen wisten de AutoBild-redacteuren hem met behulp van een trucje weer aan de praat te krijgen: de auto op slot doen, op 300 meter van de auto gaan staan en een kwartiertje wachten. Deze keer hielp dat echter niet, dus moesten we de hulptroepen inroepen. De remedie bleek het loskoppelen van de 12-volt accu te zijn en vervolgens een kwartier te wachten. Dan konden ze de accu weer volledig volladen en naar huis rijden. Fijn is anders …

De volgende dag ging hij naar de Porsche-dealer, waar bleek dat de 12-volt accu defect was en dat de software niet meer actueel was. Vanaf dat moment konden ze weer genieten van de dynamische EV. Ze moesten dit voorval uiteraard vermelden, maar het is in feite een van de weinige dingen die fout gingen. Op basis van hun andere ervaringen komen er nog genoeg positieve dingen.

In het geval van de Taycan waren de mannen van AutoBild early adopters: ze waren een van de eersten die een langdurige relatie aangingen met deze elektro-Porsche. Begin september 2019 stelde Porsche de eerste Taycan-uitvoeringen voor, die met respectievelijk 680 pk (Turbo) en 761 pk (Turbo S) een enorme hoeveel pk’s mee kregen. Tien maanden na de verkoopstart namen ze al de sleutels in ontvangst van hun duurtester, op 17 oktober 2020. De nieuwkomer mocht zich direct bewijzen in onze extreme test over een afstand van 100.000 kilometer.

Deze auto is dan ook niet zomaar een EV en voor dit geld mag je ook wel wat verwachten. De babyblauwe Taycan 4S had in 2020 een vanafprijs van €112.453, maar de 571 pk sterke testauto kreeg opties mee met een totaal prijskaartje van ruim €60.000. Voor zo’n bedrag kun je toch ook heel leuke auto’s kopen! Zijn al die opties echt nodig? Nou, laten we het zo zeggen, voor Porsche-liefhebbers vaak wel. Neem bijvoorbeeld die 21-inch wielen, die de Taycan bijzonder goed laten smoelen. De standaard 19-inch wielen zien er in de configurator al iel uit. Als de bijrijder deejay wil spelen of de navigatiebestemmingen wil invoeren, kun je tegen meerprijs een extra display laten monteren. Een andere aan te bevelen optie is de elektrische achterklep, die het inladen net wat gemakkelijker maakt. Ook bijzonder plezierig is het luchtgeveerde onderstel, dat een hoogstaand rijcomfort combineert met een lichtvoetig rijgedrag. En dan moet je bedenken dat deze auto in onbeladen toestand toch ruim 2.200 kilo weegt.

Leek nog steeds nieuw bij bijna 100.000 kilometer

Bij een kilometerstand van 65.487 schrijft een van onze collega’s in het logboek dat er geen klapper- of kraakgeluiden te horen zijn en dat het interieur en de stoelen nog in nieuwstaat lijken te verkeren. De aandrijflijn, de remmen en het onderstel doen hun werk met de precisie die we kennen van het merk en het rijgedrag is van topniveau. Bij een kilometerstand van 95.476 schreef een collega opnieuw in het logboek dat het wel een nieuwe auto leek. Ook viel in de winter de uitstekende verlichting in positieve zin op. Al in de dimlichtstand is de lichtopbrengst riant, terwijl het grootlicht bij wijze van spreken hele bossen verlicht.

Is de omgang met de Taycan dan één groot feest? Nou ja, zo goed als. De software bleef toch wel een dingetje. Gedurende de gebruiksperiode kreeg onze Taycan drie keer een update. In maart 2021 werd bijvoorbeeld de ‘liftfunctie’ toegevoegd, die ervoor zorgt dat de auto bij garage-inritten niet meer in contact komt met de grond. Vijf maanden later heeft Porsche de actieradius vergroot en de connectiviteit naar een hoger plan gebracht. In juli 2022 werd de update voor modeljaar 2023 doorgevoerd.

Bij kilometerstand 92.587 lezen we de volgende notitie in het logboek: “Na twee jaar en diverse updates doet het infotainmentsysteem vlak voor het einde van de test zijn werk weliswaar redelijk overtuigend, maar de lange laadtijden van het navigatiesysteem, de matige radio-ontvangst en problemen met het koppelen van de telefoon hebben voor heel wat irritatie gezorgd.”

Zes apparaten te koppelen aan systeem

Daarbij moeten we wel opmerken dat we het de Porsche in dit opzicht ook niet gemakkelijk hebben gemaakt. Gedurende de 100.000 km-test zijn er bijna dertig smartphones aan de Taycan gekoppeld. Omdat op een gegeven moment elk systeem daaronder bezwijkt, heeft Porsche dit aantal door middel van een update beperkt tot zes apparaten. Berijders die hun smartphone vervolgens aan de auto willen koppelen, moeten dan eerst een van de zes gekoppelde telefoons uit het systeem halen om verbinding te kunnen maken met de auto.

50 kWh/100 km bij hard rijden

Over drie zeker niet onbelangrijke aspecten hebben we het nog helemaal niet gehad: het rijplezier, het verbruik en de actieradius. Ook wat verbruik betreft heeft de Porsche bij AutoBild heel wat voor de kiezen gehad. Zo was er een collega die naar Berlijn moest voor een klus en daarbij flink doortrapte op de onbegrensde stukken autobahn, met snelheden van rond de 200 km/h. Het stroomverbruik schommelt onder dat soort omstandigheden rond de 50 kWh per 100 km. Met een effectieve accucapaciteit van 84 kWh moet je dan na 120 kilometer op een volle accu alweer een laadpaal opzoeken. Zodoende rijd je met de Taycan vaak niet zoals je met een Porsche zou moeten rijden. Je kunt beter een beetje rustig aan doen, zoals feitelijk voor alle EV’s geldt. Dan kun je zo’n 300 kilometer ver komen met een volgeladen accu. Dan krijgt de Taycan echter niet de kans om te laten zien wat hij qua prestatievermogen in huis heeft.

Gemiddeld 20,15 kWh/100 km

Toch is het wel degelijk een echte Porsche. Als je vol gas geeft, zuipt hij als een 911, alleen geen benzine, maar stroom. Aangezien ze veel lange ritten hebben gemaakt, kunnen de collega's van AutoBild een realistisch beeld geven van het verbruik. Gemiddeld hebben we over de afstand van 100.000 km slechts 20,15 kWh verbruikt, wat te danken is aan de goede aerodynamica. Dat levert dus een actieradius van ruim 400 kilometer op. Theoretisch in elk geval, want in sommige landen kun je hem beter even volladen op het moment dat je een laadpaal spot. Bovendien neemt de Taycan ook in de winter de stroom met een laadvermogen van maximaal 270 kW tot zich, waardoor de accu in minder dan twintig minuten weer tot 80 procent is opgeladen. Dan moet je vooraf wel de laadpaal in het navigatiesysteem selecteren en vervolgens het systeem met behulp van voorconditionering voorbereiden op het laadproces. Bij een nadere controle blijkt dat het accupakket ondanks alle snellaadexcessen gedurende deze duurtest over een afstand van 100.000 kilometer nog in absolute nieuwstaat verkeert. Zodoende heeft onze babyblauwe Taycan nog een lang leven voor de boeg.