Zo komt de Mercedes C-klasse uit de 500.000 kilometertest

Geheel in AutoBild-duurtesttraditie is de C-klasse na de duurtest uit elkaar gehaald. Niet zoals gebruikelijk bij 100.000 kilometer maar bij de astronomische kilometerstand van 500.000.

Dit viel de collega's bij het uit elkaar halen op:

De nokkenasaandrijving

De ketting van de nokkenasaandrijving vertoont bij de geleide- en de spanrails slijtagesporen.

De krukas

De krukas verkeert ook na dik een half miljoen kilometers nog in goede staat. Op de hoofd- en axiaallagers zijn weinig slijtagesporen te zien. De drijfstanglagers hebben zichtbaar meer te lijden gehad.

Het interieur

Het interieur vertoont duidelijke gebruikssporen. De bekleding en het oppervlak zijn echter nog grotendeels intact.

De cilinderkop

De cilinderkop vertoont maar weinig sporen van slijtage. De nokkenaslagers en klepstoters zijn nog in goede staat. De cilinderkoppakking is wat poreus geworden bij de verbrandingsruimte van de derde cilinder.

De corrosiebescherming

De langsdragers zijn hier en daar doorgeroest en ook op sommige randen, laspunten en andere delen is roestvorming te zien.

Versnellingsbak

De versnellingsbak is op sommige plekken weliswaar zichtbaar versleten, maar hij is wel altijd blijven functioneren.

Hoe lang gaat een moderne Mercedes-Benz mee?

Het was hoog tijd om de vraag 'hoe lang een moderne Mercedes-Benz meegaat' te beantwoorden, want rond de eeuwwisseling hadden roest- en elektronicaproblemen het imago van het merk met de ster flink aangetast. De witte C had dus heel wat goed te maken, een hele opgave voor een auto die zo karig in zijn toebehoren zat. Aanvankelijk kreeg de C180 heel wat te verduren vanwege zijn eenvoudige stoffen bekleding (in de kleur 001 Brighton-zwart), het wat goedkoop ogende dashboard zonder softlak en de sobere uitrusting. Het rudimentaire navigatiesysteem Audio 50 APS was de enige optie die de collega's van AutoBild hadden aangekruist. Maar hij liet al snel zien over de traditionele Mercedes-Benz-kwaliteiten te beschikken. Zonder klapper- en kraak­geluiden voltooide hij elke lange rit. Hij wist onder zulke omstandigheden bovendien te plezieren met zijn fijne stoelen en het lage geluidsniveau in de auto. De 1,8-liter compressormotor met 156 pk voelde in de loop der tijd steeds krachtiger aan.

In 2009 bij een ton had de Mercedes C-klasse al overtuigd

Toen in oktober 2009 de eerste 100.000 kilometers een feit waren, veranderde het respect dat de Benz inmiddels had vergaard welhaast in liefde, voor zover dat al niet was gebeurd. De vraag die ze in Duitsland aanvankelijk stelden, of hij in staat zou zijn om de 300.000 kilometer probleemloos aan te tikken, beantwoordde hij in ok­tober 2013, om vervolgens noest door te gaan. In beide gevallen had een collega de dop van de olievulopening er niet meer opgedraaid, waarna de complete motorruimte werd voorzien van een zwarte laag. En dat terwijl het bijvullen van olie gezien het verbruik van op het laatst ongeveer een halve liter per 1.000 kilo­meter pure routine zou moeten zijn.

Distributieketting bij 362.357 kilometer eraan

Bij een kilometerstand van 362.357 gaf de distributieketting de geest. In februari 2017 kreeg hij als dank voor het bereiken van de 400.000-kilometergrens een schoonheidsbehandeling. Dat had hij toen wel verdiend. In­middels waren ze bij AutoBild zo overtuigd geraakt van zijn kwaliteit dat het bereiken van het half miljoen in december 2020 bijna als vanzelfsprekendheid werd ervaren.

Bij 500.000 kilometer wel klaar

Hoe lang gaat een moderne Mercedes dan mee? Het eerlijke antwoord: tot niemand er geld meer insteekt. Bij het bereiken van de 500.000-kilometergrens had de C-klasse zich in de ogen van de meeste redacteuren al ruimschoots bewezen. Toen vervolgens een V-snaar scheurde en de motorruimte er definitief uitzag alsof hij was blootgesteld aan een tsunami, besloot de redactie dat het mooi was geweest. Daarna werd deze held helemaal uit elkaar gehaald, zoals gebruikelijk na afloop van een duurtest. Een roemloos einde, dat ook een paar minder goede zaken aan het licht bracht. Na meer dan een half miljoen kilometer is de duurtest van deze C180 ten einde.