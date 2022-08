Zo komt de Honda Civic uit de 100.000 kilometertest van AutoBild

De nieuwe Honda Civic komt eraan en dat betekent dat de huidige, uitgaande generatie binnenkort alleen nog tweedehands te koop is. Is het een aanrader als occasion? De Honda Civic die in 2017 op de markt kwam was nog niet zo lang geleden een duurtester bij onze Duitse collega's van AutoBild. Die hebben hun duurtester na 100.000 kilometer helemaal uit elkaar gehaald. Leverde dat zwakke punten op?

Bij de duurtest en het demonteren van de Honda Civic 1.5 VTEC vielen deze zaken op:

De vooras is technisch kerngezond en veroorzaakt geen klapper­geluiden, en in de rubberen lagers zijn geen scheurtjes gevonden. Maar op randen en in vouwen zien de mannen van Dekra en AutoBild beginnende corrosie.

De condensor van de airconditioning scheidt er middenin de zomer mee uit, bij een kilometerstand van 81.927 en een tem­peratuur die boven de 30 graden Celsius ligt. Hij is in de werkplaats vervangen door een nieuw exemplaar.

De stoelen vertonen, afgezien van een lichte vouwvorming in het leer, geen bovenmatig slijtagepatroon, ze bieden ook na afloop van de duurtest nog een stevige zit en veel comfort.

De transmissie heeft praktisch geen last gehad van slijtage, ook tijdens het rijden zijn er geen indicaties. De bak schakelt nog net zo goed als toen we de sleutels in ontvangst namen.

In de dorpels is beginnende corrosie te vinden. Het is nog geen reden tot zorg, maar het is natuurlijk ook geen fraaie aanblik. Het zou absoluut hebben geholpen als de wax wat gelijkmatiger was aangebracht.

Bij de motor is geen meetbare slijtage vast te stellen, hij verkeert nog in topvorm. Bij de inlaatkleppen zijn wat olieresten ingebrand, dat was het enige wat opviel bij het uit elkaar halen van de krachtbron.

Al snel wordt duidelijk dat deze eigenzinnige Japanner geen plekje in de onderste regionen van de verkoopranglijst heeft verdiend. Hij laat hooguit wat kleine steekjes vallen.

De Honda Civic is vandaag de dag een exoot. In 2021 vonden slechts 64 Civics in Nederland een nieuw baasje, dit jaar waren het er tot en met juni 20.

Korte veerwegen

Op 6 november 2018 nam AutoBild de sleutels in ontvangst van een Civic, om precies te zijn een 1.5 VTEC met 182 pk en cvt-transmissie. Het model had op dat moment een prijs van € 35.820, zonder opties welteverstaan. Dat is al een hoop geld, maar onze testauto is verder aangekleed met onder meer leren bekleding en de wonderschone kleur ‘Briljant Sporty Blue Metallic’, die in combinatie met de zwarte lichtmetalen wielen echt een verschil maakt. Als we door de AutoBild-testnotities bladeren, is er onder meer kritiek op het onderstel. ‘Veel te korte veerwegen, belabberd veercomfort’, zo stelt een collega. ‘Je kunt weliswaar met een druk op de knop de demping aanpassen, maar alleen van hard naar erg hard.’

Civic geschikt voor gezinnen

De Civic is dus een auto die dynamiek hoger in het vaandel heeft staan dan comfort, maar het is natuurlijk ook een broertje van de Type R met 320 pk, die op het circuit zijn concurrenten naar adem laat snakken. Hij heeft ook nog een andere kant, het ruimteaanbod is bijvoorbeeld heel geschikt voor gezinnen. Met een lengte van 4,52 meter is de Civic liefst 24 centimeter langer dan de VW Golf; vooral de inzittenden op de achterbank profiteren daarvan.

Ruim voor het segment

Een wielbasis van 2,70 meter is flink aan de maat in het C-segment. Dat geldt ook voor de bagageruimte, die je met 478 liter tot de top in het segment mag rekenen. De maximale laadruimte van 1.245 ­liter is als gevolg van de carrosserievorm dan weer wat minder riant. De Civic heeft een schuin aflopende achterkant en een naar achteren toe oplopende raamlijn, wat het ruimteaanbod beperkt. Net als het zicht naar achteren. Weliswaar is er een achteruitrijcamera aan boord, maar ‘die mag weleens naar de opticien’, zo lezen we in de testnotities. Bedoeld: het beeld is heel onscherp.

Lange personen zitten ook goed

Op de voorstoelen zitten zowel lange als kleinere personen goed. Een van onze collega’s ­nadert de 2 meter, maar hij is ­enthousiast over de Honda. ‘Een lekker lage zitpositie, heerlijk! En het interieur is behoorlijk ruim.’ Ook kleinere redacteuren treffen achter het stuur een plezierige zitpositie aan.

Over de onderhoudsbehoefte van de Civic hebben we geen klachten. Het model is voorzien van een onderhoudsindicator die aangeeft wanneer het tijd wordt voor een beurt, wat in het geval van AutoBild ruwweg om de 15.000 kilometer het geval was.

Prijzen onderhoud

Voor kleine onderhoudsbeurten met oliewissel werden bedragen tussen de € 207,67 en € 308,60 gerekend. Bij kilometerstand 32.789 en 62.698 moesten de monteurs ook de transmissie-olie vervangen, waardoor de rekening met respectievelijk € 453,15 en € 500,23 hoger uitviel. Toen de vierde onderhoudsbeurt was ­uitgevoerd met oliewissel en nieuwe remblokken voor een ­bedrag van € 399,17, stond niets AutoBild meer in de weg: ze gingen de 100.000 km voltooien.

Airco gaf de geest

Een keurige prestatie voor deze ­degelijke Japanner. Helaas, vlak voor het einde van de duurtest gaf de airconditioning de geest, uitgerekend in de twee warmste weken van het jaar.

Er woei een zwoele tropenwind door het interieur, De werkplaats kwam snel achter de oorzaak: een klein gaatje in de condensor van de airconditioning. Bij ­kilometerstand 81.927 leidde dat tot een rekening van € 760,15 en drie strafpunten voor een ­ongepland werkplaatsbezoek. Toch jammer, want zo’n gaatje heeft een oorzaak van buitenaf. Een opspattend steentje bij­voorbeeld.

Slecht zicht rondom

Na 104.264 kilometer ging de ­Civic helemaal uit elkaar zodat we de balans konden opmaken. Laten we beginnen met de ­dingen die beter kunnen. Zo is er het teleurstellende veercomfort als gevolg van de straffe onderstelafstelling. Maar ook zijn er het slechte zicht rondom en de ­omslachtige bediening van het multimediasysteem, waardoor je beter je smartphone kunt ­aansluiten om met behulp van Google Maps te navigeren. Maar er vallen ook genoeg positieve zaken te melden. Zo is de trap­loze automaat in fileverkeer een zegen, hij pakt soepel op en zelfs bij hogere snelheden kan het toerental ermee door.

Roest

In de intro van dit verhaal stelden we dat de Civic kleine steekjes liet vallen, en het is tijd om daar dieper op in te gaan. Als de experts na demontage van de Honda namelijk de boel inspecteren met hun endoscoop, vinden ze iets dat ze liever niet tegenkomen: roest. Het is allemaal niet ernstig, nog niet in ieder geval, maar na 2,5 jaar mag er simpelweg geen corrosie te zien zijn in de holle ruimtes. Het is een klein smetje op het blazoen van de ten onrechte ­onbeminde ­Japanner. De Honda heeft zich er perfect doorheen geslagen! Maar we hadden ook niet anders verwacht van een Civic. Een goed ruimteaanbod en een fijne motor/transmissie-combinatie zijn de voornaamste pluspunten, het straffe onderstel en het matige zicht rondom gooien wat roet in het eten. Met het niet al te fijne multimediasysteem kunnen we leven, maar met de roestvorming niet.