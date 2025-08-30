Deze BMW 223d Active Tourer legde in sneltreinvaart 100.000 kilometer af, maar hij liet desondanks geen steken vallen. Het dealernetwerk van BMW had echter zorgvuldiger te werk mogen gaan.

Dit viel op bij het uit elkaar halen van de BMW 2-serie Active Tourer:

1. De motor maakte tijdens de hele duurtest indruk met een zeer laag verbruik en een krachtige acceleratie. Ook na demontage vertoonde de dieselmotor geen zwakke punten.

De transmissie deed bij het wegrijden vanuit stilstand soms wat nukkig aan. Tijdens de demontage werd corrosievorming aangetroffen op de overbrenging naar de tussenbak

De stoelen vertoonden nauwelijks tekenen van slijtage na de duurtest. De achterbank maakte niet alleen indruk met zijn vele verstelmogelijkheden, maar was ook degelijk van constructie.

Er was nauwelijks corrosie te zien aan de onderkant, in de dorpels of holle ruimten of rond de geschroefde verbindingen. De corrosiebescherming van BMW is uitstekend voor elkaar.

Bij de assen was na 87.000 kilometer de montage van een nieuwe pendelsteun (rechtsvoor) nodig. Er waren lichte roestsporen te zien op het contactoppervlak van de achteras.

Robuuste distributiekettingen verzorgen de klepaandrijving. Er waren slechts lichte slijtagesporen op de span- en glijrails te zien.

De ophoping van bladeren en vuil in de waterkast leiden ....

... aan de onderkant van de BMW tot humusvorming, maar van corrosie is nog steeds geen sprake.

De slijtage van de zuigers en cilinders na afloop van de duurtest zat binnen de gangbare testnormen.

En verder over de 2-serie Active Tourer:

De SUV-golf is niet te stoppen, de aloude MPV heeft het onderspit moeten delven. Bijna tenminste, want bijvoorbeeld de BMW 2-serie Active Tourer houdt dapper stand.

AutoBild heeft een 223d met vierwielaandrijving en automatische transmissie aan een 100.000 kilometer-duurtest onderworpen. De hoge BMW legde de afstand zeer betrouwbaar en opvallend zuinig af en liet tegelijkertijd een goed gevoel achter. De dienstverlening van de Duitse BMW-dealer was echter niet altijd top. De ene keer was sprake van een verkeerde diagnose van een defect, een andere keer werd een reparatie op een nogal gemakzuchtige manier uitgevoerd. Dit soort dingen doet natuurlijk afbreuk aan de gebruikerservaring en tast het merkimago aan.

De auto zelf lijkt haaks te staan op alles waar de naam BMW voor staat. Een MPV met een dwarsgeplaatste motor, een viercilinder dieselmotor en vierwielaandrijving – BMW heeft dit model op de wereld gezet als een variabele allrounder en niet als bochtenridder.

Een gedurfde zet, maar onze Duitse collega's raakten al snel overtuigd. De 211 pk sterke Active Tourer bewees al na een paar kilometers dat het model, ondanks zijn praktische gebruiksgemak, in menig opzicht een echte BMW is. Zoals een van de redacteuren het samenvatte: “Dit ding is echt geweldig. De motor heeft lekker veel vermogen, de automatische versnellingsbak schakelt soepel, de auto voelt wendbaar aan – hij is onverwacht dynamisch.” Wat onze collega bedoelde: je wilt het liefst de snelweg links laten liggen om zoveel mogelijk bochtige weggetjes mee te pakken. De nauwkeurige en directe besturing en de koersvastheid van het onderstel alsmede de 18-inch banden maken het rijplezier compleet.

Veel kilometers op autobahn

Maar de 223d kun je ook heel goed inzetten als kilometervreter, op de autobahn desgewenst prima met snelheden boven de 150 km/h. Hij is comfortabel geveerd, de carrosserie veroorzaakt niet te veel windgeruis, in de zevende versnelling is het toerental lekker laag. Zodoende is deze 2-serie in zijn element op de linkerbaan en zijn lange ritten geen probleem. Maar hij heeft ook een dynamische kant. Dankzij de xDrive-aandrijving met veel grip en de riante portie trekkracht dankzij het hoge koppel van maar liefst 400 newtonmeter knalt de 223d in 7,3 seconden naar 100 km/h.Hij accelereert bovendien razendsnel van 100 naar 120 km/h en haalt hij een topsnelheid van maar liefst 233 km/h, waarbij de teller de 240 km/h aantikt. Niet slecht voor een ‘busje’.

Ondanks zijn indrukwekkende prestaties is de 223d geen zuiplap gebleken, integendeel. Bij een ‘normale’ rijstijl verbruikt de Active Tourer iets meer dan vijf liter diesel per 100 kilometer, oftewel bijna 1 op 20. Over de gehele duurtestafstand kwam AutoBild uit op een verbruik van ruim onder de zeven liter per 100 kilometer. De goede ergonomie en de prettig zittende stoelen zijn bovendien erg fijn tijdens lange ritten.

De uitgebreid elektrisch verstelbare, goed gevormde voorstoelen met uitschuifbare bovenbeensteunen bieden een uitstekende ondersteuning. De lekker stevige kussens inclusief in twee richtingen verstelbare lendensteunen maken het plaatje compleet. Sommige gebruikers vonden het zitgedeelte nogal aan de smalle kant. De onderste zijwangen laten minder ruimte over voor het achterwerk dan verwacht.

Verder lazen we in het logboek dat we konden inzien veel opmerkingen over de ruimte en zitomstandigheden achterin. Ondanks de hoge mate van variabiliteit (de bank is verschuifbaar, de rugleuningdelen kun je achterover zetten) hebben achterpassagiers best reden tot klagen. Het is wat krap achterin en ze zitten met sterk opgetrokken benen op de vlakke bank. Bovendien verloopt het ontgrendelen van de rugleuningdelen met behulp van lussen onnodig omslachtig.

Dure pakketten

Het veelzijdige stoelconcept is overigens niet standaard. De fantastische voorstoelen van onze testauto zijn tegen meerprijs leverbaar, net als de verstelmogelijkheid voor de tweede zitrij. Sowieso moet je voor sommige dingen flink in de buidel tasten. Zo zijn bijvoorbeeld de actieve rijstrookassistent of het head-up display opgenomen in het bijna €3.000 kostende Innovation Pack. Met andere woorden, het toch al forse bedrag van €60.506 dat je moet aftikken voor de 223d xDrive automaat loopt in rap tempo op naar €65.000. Daar komt bij dat zowel de actieve rijhulpjes als het bedieningsconcept (zoals de af en toe onhandige spraakbesturing, de soms irritante rijstrookassistent en het feit dat je de stoelverwarming via een menu moet activeren) voor verbetering vatbaar zijn.

Bovendien heeft BMW de vertrouwde iDrive bedieningsknop achterwege gelaten bij dit model, iets waarop bijna elke gebruiker kritiek had. De hoge mate van betrouwbaarheid maakt echter weer een hoop goed. Geen enkel defect bracht de BMW tot stilstand, van noemenswaardige slijtage was geen sprake en geen enkel ernstig defect bedierf ons rijplezier. Tijdens de regelmatige werkplaatsbezoeken kreeg de 223d nieuwe banden, remschijven of olie en bij kilometerstand 87.651 monteerde men in de werkplaats een verbeterde afdichting op de uitgaande as van de tussenbak als onderdeel van een servicecampagne. Op zich is dat een eenvoudig proces dat snel is uit te voeren. De monteurs gingen echter volledig voorbij aan het feit dat BMW als onderdeel van deze maatregel het aanbrengen van een corrosie-werende vetlaag op de tandwielen voorschrijft - bij de demontage waren zodoende flinke roestsporen te zien op dit onderdeel.

Nog vervelender: bij kilometerstand 87.651 veroorzaakte de Active Tourer het enige ongewenste geluid, een versleten verbinding bij de ophanging zorgde voor bijgeluiden. Nadat we ons bij de dealer hadden gemeld met het verzoek om de oorzaak van het geluid te lokaliseren, stuurden ze onze collega's na een korte proefrit simpelweg weer weg. Alles was in orde, zo klonk het afgemeten. Pas bij het volgende werkplaatsbezoek constateerde de dealer dat een versleten koppelstang, de verbinding tussen de stabilisator en de draagarm, de veroorzaker van het geluid was. Dat liet AutoBild met het onprettige gevoel achter dat de werkplaats versleten onderdelen op de vooras van een auto die goed is voor een topsnelheid van 233 km/h, over het hoofd had gezien. Dat is niet best. Het algehele resultaat stemt echter tevreden. Als je voor deze auto kiest, maak je zeker geen verkeerde keuze.

Deze BMW is een prettige auto: hij is zuinig, snel, krachtig, betrouwbaar en zeer veelzijdig. Tegelijkertijd is hij voorzien van moderne connectiviteit en rijassistentiesystemen. Ook de rijervaring viel in de smaak, het is een mix van dynamiek en praktisch gebruiksgemak. Het was echter fijn geweest als de dienstverlening van het BMW-netwerk net zo goed was geweest.