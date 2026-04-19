Test: Audi Q5 Sportback

Onze Duitse collega’s van AutoBild hebben de Audi Q5 Sportback in 50 TDI-uitvoering 100.000 kilometer lang aan de tand gevoeld. Ingolstadt heeft een kwaliteitsproduct afgeleverd, maar helemaal feilloos is deze auto niet. In Nederland hadden we deze SUV van Audi alleen als SQ5 TDI , met dezelfde motor maar dan met 341 pk. Zoals bij elke 100.000 kilometertest ging ook de Q5 diesel helemaal uit elkaar en daarbij vielen de volgende zaken op.

Deze punten kwamen aan het licht na het uit elkaar halen van de Audi Q5:

Carrosserie: de lak verkeert na afloop van de duurtest nog in uitstekende staat, de carrosserienaden zijn nog gelijkmatig. De wax in de holle ruimtes is wat ongelijkmatig aangebracht, maar heeft zijn werk goed gedaan. Op de langsdragers en de portieren hebben de experts niets aan te merken.

Corrosie: op de asdragers en op onderdelen zoals de voorste riemschijf, de compressoren van de luchtvering en de airconditioning zijn roestsporen te zien.

VTG-lader: deze veroorzaakt bij veel auto’s problemen, maar niet bij deze Audi. Het turbinewiel en het verstelmechanisme van de inlaatschoepen zijn nog in topstaat; nergens zijn afzettingen te zien.

Kettingaandrijving: de span-, glij- en looprails van de complexe distributieketting-aandrijving vertonen gebruikelijke slijtagesporen gezien het aantal afgelegde kilometers.

De katalysatoren en monolieten verkeren nog in onberispelijke staat; er is wel een kleine breuk zichtbaar op een van beide katalysatoren. Het uitlaatsysteem heeft zichtbaar een lange levensduur; dat ziet er nog goed uit.

De verbrandingskamers vertonen geen bijzonderheden; er is slechts sprake van minimale olieafzettingen. De krukaslagers zien er nog goed uit, net als de drijfstanglagers. Alles valt nog keurig binnen de marges.

De zuigers hebben korte rokken, net als die van raceauto’s. Ze vallen allemaal nog keurig binnen de normen na afloop van de duurtest.

Beginnende roest op de assen, met name rond de lasnaden.

Op de inlaatkleppen zijn oliesporen te zien.

De nokkenaslagers vertonen lichte inloopsporen, maar alles ziet er gelijkmatig uit.

Het differentieel op de achteras ziet er nog als nieuw uit. Het exemplaar op de transmissie vertoont lichte inloopsporen.

Hoe verging het de Audi Q5 Sportback verder?

De Audi Q5 Sportback is in Nederland dus nooit geleverd met deze TDI-motor, wel met de krachtiger versie en dan heette hij SQ5. Je gaat hem hier dus niet tegenkomen als occasion. Dat neemt niet weg dat we erg benieuwd waren naar de bevindingen van onze Duitse collega’s met deze Audi, omdat een duurtest nu eenmaal uitsluitsel geeft over de algehele staat van een auto, waarvan de motor een onderdeel is. Dat onderdeel toverde overigens een brede glimlach op het gezicht van de chauffeurs.

Hartje op kaftje

Het gebeurt niet elke dag dat iemand een hartje op de kaft van een duurtest-logboek zet. Maar in het geval van de Audi Q5 gebeurde dat. Het model was geliefd bij de kilometervreters op de redactie, en dat was voor een groot deel te danken aan die motor. De 3-liter V6 TDI is goed voor maar liefst 286 pk, en dat in combinatie met de riante actieradius die je verwacht bij een diesel. Zo legde een van de collega’s ’s nachts in vijf en een half uur 530 kilometer af op de autobahn, zonder een tankstop te moeten maken. Bij aankomst zat er nog steeds genoeg diesel in de 70-liter tank om nog eens 250 kilometer te kunnen rijden. Bij elektrische auto’s moet je voor zo’n traject twee tot drie laadpauzes van 30 minuten inlassen.

V6 TDI nodigt uit tot hoge snelheden

Eenmaal in de stad aangekomen, blijft de Audi ook daar een prettige metgezel, want met een lengte van 4,69 meter en een breedte van 1,89 meter is de Q5 niet te groot om daar goed uit de voeten te kunnen. Met de Q5 50 TDI zou je constant met 200 km/h of nog harder over de autobahn moeten racen om het verbruik boven de 1 op 10 te krijgen. Nu nodigt hij de bestuurder wel uit tot dat soort snelheden op plekken waar dat mogelijk en toegestaan is. De V6-dieselmotor met zijn riante koppel van 620 Nm stuwt de Audi met het grootste gemak naar een snelheid van 220 km/h, en zelfs bij 240 km/h ligt hij nog stabiel op de weg. De Sportback doorklieft de wind met zijn gestroomlijnde koets zo goed dat er praktisch geen windgeruis waarneembaar is.

De Sportback heeft maar 40 liter minder bagageruimte te bieden dan zijn broertje, dus je betaalt qua praktisch gebruiksgemak niet echt een hoge prijs voor het dynamische design. Zijn uiterlijk vertoont nogal wat overeenkomsten met dat van de reguliere Q5, maar daar staat tegenover dat hij ook niet is behept met de nadelen van een coupé. De Q5 is ook als Sportback een alleskunner: voorbeelden daarvan zijn het trekvermogen van 2,4 ton (!) en de in hoogte verstelbare trekhaak.

Amerikaanse cruiser

Cruisen doet de Q5 eveneens goed. Het zacht roffelende geluid van de V6 bij het beklimmen van een heuvel op lage toeren is bepaald niet vervelend om naar te luisteren. De soepel schakelende achttrapsautomaat van ZF bezorgt je, in combinatie met de dikke diesel, bijna een vergelijkbaar gevoel als een klassieke Amerikaanse cruiser. Naast een grote actieradius en een laag geluidsniveau in het interieur biedt de Audi ook hoge, bureaustoelachtige stoelen met in hoogte verstelbare hoofdsteunen, die ons niet dwingen tot een houding die onze ruggenwervels belast, wat in de praktijk best zeldzaam is. Ook de passagiers achterin hebben het goed voor elkaar: de achterbank kun je in lengterichting verschuivenn en de rugleuning kun je verstellen.

Er zijn ook kritische noten te lezen in het logboek: sommigen vinden dat de besturing met zijn wat vertraagde reactie het gevoel geeft alsof hij niet verbonden is met de voorwielen. Maar je kunt ook de modus ‘Sport’ selecteren, alleen voor de stuurinrichting; dan stuurt hij al aanmerkelijk beter. Het 10,1-inch navigatiescherm is naar hedendaagse maatstaven klein en is erg ver bij de bestuurder vandaan geplaatst; je merkt dat de Q5 oorspronkelijk (dus voor de facelift van 2021) is ontworpen voor bediening via een touchpad.

Toch moeten we een tegenvaller noteren. Na demontage zien de experts beginnende roest op de voor- en achterasdragers, vooral rond de lasnaden. Er is ook roest te zien rond schroeven en bouten, op plekken die aan het oog zijn onttrokken, zodat de eigenaar er lange tijd niets van merkt. Deze Audi kreeg weliswaar drie winters met strooizout voor de kiezen, maar bij een auto uit deze prijsklasse verdient het evengoed niet de schoonheidsprijs.

Jammer, want na afloop van de test blijken de holle ruimtes in prima staat te verkeren. Ook verder is de mate van slijtage in overeenstemming met het prijskaartje van deze premium SUV: interieurmaterialen, turbocompressor, uitlaatsysteem, injectoren, nokkenassen en lagers, zuigers en verbrandingskamers, drijfstanglagers, omvormer, de koppelingspakketten van de transmissie, de differentiëlen – alles zou nog heel lang hebben meegekund. Het feit dat Audi dit dure model in Mexico laat bouwen, doet kennelijk niets af aan de kwaliteit.

De hoogwaardige vierwielaandrijving is ook het vermelden waard: deze Audi heeft geen lamellenkoppeling, maar een echte permanente vierwielaandrijving met centraal differentieel in de stijl van traditionele terreinwagens. Het werkt voortreffelijk; je moet wel heel erg je best doen wil je met deze quattro vast komen te zitten op een nat grasveld of in de sneeuw.

Als je een comfortabele kilometervreter zoekt, is een Audi Q5 met TDI-motor nauwelijks te overtreffen. Deze V6-versie van de TDI is helaas niet in Nederland leverbaar geweest, maar is zeker de moeite waard om op te snorren bij onze oosterburen. Want hij voegt klinkende prestaties en een ongekende gretigheid toe aan een auto die toch al behoorlijk klopt van bumper tot bumper. Bovendien is hij lekker handelbaar in stadsverkeer en praktisch, met zijn verschuifbare en verstelbare achterbank. En wát een trekauto is dit, met zijn 2,4 ton.

Voor een tammere TDI-variant dan deze beul geldt nog meer dat je op een volle tank ongeveer drie keer zo ver komt als de meeste elektrische SUV’s van dit formaat met volgeladen accu’s. Smet op het blazoen: de beginnende roest op belangrijke onderdelen van het onderstel na drie winters met strooizout. Dat mag natuurlijk niet.

Technische gegevens