Zo goed komt de BMW iX3 uit de 100.000 kilometertest

Met de iX3 introduceerde BMW al in 2020 een volledig elektrische X3. Het was de eerste EV die onze collega's van AutoBild volledig hebben gedemonteerd na afloop van de duurtest. We kunnen alvast verklappen dat hij gedurende de duurtest van 100.000 kilometer uitstekend presteerde.

Dit viel op bij het uit elkaar halen van de BMX iX3:

Met een capaciteit van 73,9 kWh heeft de accu na de duurtest nog steeds een State of Health van 100 procent. In het dagelijks gebruik is het bereik niet merkbaar verslechterd.

De aandrijflijn vertoont lichte slijtage bij de transmissielagers, een logisch gevolg van het aantal gereden kilometers. Maar er is ook nauwelijks slijtage aan de koolborstels van de elektromotor.

De carrosserie is uitstekend beschermd tegen corrosie. Typisch BMW: in de waterbakken links en rechts heeft zich veel vuil en bladeren verzameld.

De assen: ondanks een leeggewicht van 2.230 kg is er nauwelijks slijtage te zien bij de bussen, lagers en stuurstangen. Ook op deze punten heeft BMW de antiroestbescherming goed op orde.

De schokdempers voor: bij demontage vertonen ze aan beide zijden poreuze en gescheurde stofbeschermingsmanchetten. Niet problematisch, maar een beschermende werking bieden ze niet meer.

Hoe verging het de BMW iX3 verder bij de duurtest van AutoBild?

Een frisse wind heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Toch was de keuze van BMW om in 2020 een succesmodel als de X3 in een volledig elektrische uitvoering te gaan leveren behoorlijk moedig, vooral omdat BMW tot dan toe met de i3 en de sportieve i8 een nogal extravagante elektrostrategie had gevolgd. Dit keer ging het dus om een ‘normale’ auto, om het zo maar te zeggen.

De iX3 die ze bij AutoBild vanaf april 2022 als duurtestauto hebben ingezet, rijdt ook als zodanig. “Rijdt zeer soepel, verbazingwekkend normaal”, zo schrijft een van onze collega’s in het duurtestdagboek. Met 286 pk is de elektrische aandrijving van de iX3 krachtig genoeg. Het vermogen wordt alleen naar de achterwielen gestuurd, typisch BMW dus. Naast de stoelen met hun stevige kussens (“de bestuurdersstoel zit zelfs na 500 kilometer rijden nog goed”), de afwerking en de veelzijdige bediening (via touchscreen, spraakbesturing en iDrive) krijgt ook het voor SUV-begrippen acceptabele zicht rondom lof toebedeeld.

Lichttapijt

Verder zijn er uiteenlopende elektronische hulpjes aan boord, die het af en toe te bont maken. “De verkeerslichtassistent is onbruikbaar. Hij herkent verkeerslichten vaak niet”, zo schrijft een vrouwelijke collega. Tegelijkertijd is ze enthousiast over het uitgebreide lichtconcept van de iX3. Niet alleen zijn de deurgrepen verlicht, de BMW trakteert je in het donker op een watervalachtig lichttapijt bij het instappen.

De 100.000 kilometers hebben nauwelijks technische tekortkomingen aan het licht gebracht – op één na: de sporadisch optredende, heftige schok bij het wegrijden kunnen we tot het einde toe niet verklaren. Alle bestuurders hebben kritiek op de accu, die met 73,8 kilowattuur (netto) naar huidige maatstaven vrij klein is, en ook op de snelheid waarmee de EV uit München stroom opslaat bij het snellaadstation: “35 minuten van 20 naar 80 procent, daarbij stond ik alleen bij de laadpaal”, lezen we in het logboek.

150 kW snelladen haalt BMW iX3 in de praktijk maar slechts kort

Het opgegeven pieklaadvermogen van 150 kW haalt de iX3 wel in de praktijk, maar helaas slechts een paar minuten lang. Een andere notitie in het logboek: “Boven de 50 procent is nog maar 79 kW laadvermogen beschikbaar.” Daarnaast zit de voorverwarmingsfunctie van de accu verstopt in een menu, niet handig. De iX3 bewijst zijn uithoudingsvermogen tijdens de laatste test en weerlegt daarmee de twijfels van iedereen die bang is voor een snel verlies van de accucapaciteit bij EV’s: 100 procent ‘State of Health’ na 100.000 kilometer. Oftewel: het hart van de auto is kerngezond.

Hoog verbruik bij Duitse test

En dat terwijl er veel lange ritten op het programma stonden inclusief veel snelladen, wat veel van de accu vraagt. Gemiddeld verbruikt de iX3 tijdens de hele test 26,4 kWh per 100 kilometer, inclusief laadverliezen. De demontage van de auto, met behulp van BMW-stagiairs, levert eveneens een positief totaalbeeld op. Een lichte roestvorming op de achterasdrager en de voorste crashbox, gescheurde beschermingsmanchetten bij de voorste schokdempers , meer is het niet.

Onderstel doorstond de 2.230 kilo

De slijtage als gevolg van het gebruik is binnen de perken gebleven. Zelfs bij het onderstel, dat met een leeggewicht van 2.230 kilogram behoorlijk op de proef is gesteld, zijn geen opvallende euvels geconstateerd. De ietwat vettige stuurwielrand is typisch BMW. Maar die kun je met een behandeling snel weer mooi mat maken. Daarmee komt de eerste volledig elektrische auto die we ooit volledig hebben gedemonteerd na een duurtest goed uit de verf.

De onderhoudskosten zijn binnen de perken gebleven. Tijdens de duurtestperiode over een afstand van 100.000 kilometer is er slechts één onderhoudsbeurt nodig, die bijna €700 kost. Wie goedkoper oplaadt dan wij met gemiddeld 44 cent per kWh hebben gedaan, of zelfs eigen stroom gebruikt, kan nauwelijks goedkoper in een SUV rijden dan met dit exemplaar uit Beieren. Bovendien blijkt hij ook nog eens zeer degelijk in elkaar te steken.