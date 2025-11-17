Peugeot heeft geprobeerd het autostuur opnieuw uit te vinden. Het zogenaamde Hypersquare-stuur debuteert in de nieuwe Peugeot 208, die volgend jaar wordt onthuld. Rijden met het innovatieve stuur is wel even wennen, zo blijkt bij een eerste kennismaking.

Ruim tien jaar geleden verraste Peugeot met een vernieuwende indeling van het auto-interieur: de i-Cockpit. Sindsdien worden Peugeots gekenmerkt door een lager geplaatst en kleiner stuur. De bestuurder kijkt niet door het stuur, maar er overheen om het instrumentarium te kunnen zien. Peugeot vond dit niet alleen stilistisch geslaagd, het moest de bestuurder ook een sportievere rijbeleving bezorgen.

Binnenkort gaat Peugeot een flinke stap verder. Het merk heeft een compleet nieuw type stuur ontworpen dat de beleving van het autorijden moet veranderen. Het meest opvallend aan het nieuwe stuur is de compacte en hoekige vorm. Dat heeft volgens de ontwerpers allereerst al het voordeel dat je gemakkelijker in- en uitstapt. Peugeot presenteerde het principe voor het eerst in de Inception-conceptauto in 2023. En de onlangs onthulde Polygon-conceptauto verraadde al hoe het stuur er straks uit zal zien.

De automobilist gaat er anders mee sturen, als gevolg van steer-by-wire techniek: de traditionele stuurinrichting met veel mechanische onderdelen is vervangen door een volledig elektronisch systeem. Er is geen directe verbinding meer tussen he stuur en de wielen. De computer bepaalt via een elektromotor de stand van de voorwielen en dankzij intelligente software bepaalt de auto continu hoeveel stuuruitslag er bij welke rijsnelheid nodig is. De maximale draaihoek van het stuur is zowel naar links als rechts 170 graden, oftewel iets minder dan één volledige draai aan een conventioneel stuur.

Wendbaarder

„Hypersquare maakt onze auto’s wendbaarder en ze zullen er dynamischer mee rijden’’, beloven de Peugeot-ingenieurs. „Rijplezier zit nu eenmaal in ons dna.’’ Daarnaast speelt opnieuw het design een rol: „Hiermee geven we het interieur van de auto een hightech uitstraling. En het maakt het interieur ruimtelijker.’’

AutoWeek kon het Hypersquare-stuur al in de praktijk testen. Het nieuwe stuur was ingebouwd in een Peugeot 2008 waarmee we op een geheime locatie in de bossen konden rijden. Eén ding werd daarbij meteen duidelijk: de automobilist zal er erg aan moeten wennen. Niet alleen omdat het sturen hierdoor nog kunstmatiger aanvoelt dan we bij moderne auto’s al gewend zijn. En zoals gezegd, dit stuur draait nooit helemaal rond. Je beweegt het één kant op, houdt het op die positie vast en het effect is alsof je het stuur helemaal rond draait, zoals bij de traditionele stuurtechniek. Het stuur met de handen wisselend ‘overpakken’, bijvoorbeeld tijdens een parkeermanoeuvre, is hiermee verleden tijd.

Yoke

Het Hypersquare-stuur wordt gekenmerkt door vier grote gaten: die moeten het vastpakken gemakkelijker maken. En de ontwerpers hebben er zo veel mogelijk bedieningsknoppen in aangebracht, zodat je minder naar het dashboard hoeft te reiken. Een dergelijk yoke-stuur, zoals deze vorm wordt genoemd, werd enkele jaren geleden al toegepast door Tesla. In steeds meer moderne auto’s is te zien dat het stuur minder rond en meer rechthoekig wordt.

Wat het meest opvalt is de ongekende, en in eerste instantie onverwachte directheid van het Hypersquare-systeem. Een kleine beweging van het stuur heeft veel meer impact dan bij een conventionele stuurinrichting. Dat maakt het in het begin best lastig om de auto precies te positioneren voor een parkeermanoeuvre, ja zelfs voor een bocht. Je neigt veel scherper in te sturen dan nodig is. Een minimale draai aan het stuur leidt tot een forse draai van de auto. Voor je het weet raak je een stoeprand doordat de auto een veel grotere stuurbeweging maakt dan je verwacht..

Dat het Hypersquare-stuur bij hoge snelheden veel precisie vertoont is natuurlijk fijn, maar vooral bij lage rijsnelheden is het erg wennen. Zo zeer zelfs, dat het de vraag is of je de doorsnee automobilist zomaar met dit systeem de weg op kan sturen.

Peugeot zegt zich hiervan bewust te zijn. Voorlopig zal de technologie alleen als optie worden aangeboden. Daarbij zal het wellicht nodig zijn dat een autoverkoper met de klant eerst een uitgebreide proefrit maakt, zodat die kan beoordelen of dit echt wel iets voor hem of haar is.

Intussen rekent de autofabrikant wel degelijk op succes: ,,We hopen vooral jongeren hiermee aan te spreken. Zij zullen minder verrast worden, want de manier van sturen doet bijvoorbeeld denken aan gaming. En zij omarmen nieuwe technologie.’’

Trillingen

Een van de voordelen van de elektronica is dat je het stuurkarakter eenvoudig kunt instellen, van zeer comfortabel tot uitgesproken sportief. Je voelt slecht wegdek niet zo gauw in het stuur terug: er is immers geen directe, mechanische verbinding tussen het stuur en het onderstel van de auto. Toch hebben de ingenieurs ingebouwd dat je wel degelijk enige feedback krijgt van wat er tussen de wielen en het wegdek gebeurt. Dat gebeurt met kleine trillingen, die het systeem verschillend kan doseren.

Een andere bijzondere eigenschap is dat dit stuur zich na het parkeren altijd recht zet. Zodra de motor uit gaat, gebeurt dat automatisch, zonder dat de wielen daar iets van merken. Zo stap je gemakkelijk in en uit. Zodra je weer start, zal het stuur in de oorspronkelijke stand terugkeren, om de bestuurder bij het uitparkeren niet in verwarring te brengen..

Dat het systeem volledig elektronisch is, roept nog wel vragen op over de veiligheid. Want wat gebeurt er bij een computerstoring? Peugeot zegt dat het systeem een back-up heeft voor dit soort situaties. Als ook het tweede systeem, dat onafhankelijk is van het eerste, uitvalt, rest nog maar één ding: de auto zal automatisch tot stilstand komen en proberen zichzelf met de nodige veiligheid aan de kant van de weg zetten.

Eerst in de 208

Het Hypersquare-stuur maakt dus straks zijn debuut in de nieuwe Peugeots 208 en - later - 2008. Maar het zal alleen in de plug-in hybrides en volledig elektrische versies verkrijgbaar zijn. In een brandstofauto is deze technologie lastig te realiseren, zeggen de ingenieurs. Omdat het systeem een sterk en solide stroomnet nodig heeft om betrouwbaar en veilig te kunnen functioneren. Saillant detail: ook de primeur van de i-Cockpit was ruim tien jaar geleden gegund aan de 208.

Overigens is Peugeot niet de eerste met steer-by-wire technologie. De Tesla Cybertruck heeft het ook. Toyota (het werd al eerder als One Motion Grip aangekondigd voor de bZ4X), Lexus (in de elektrische RZ) en Subaru hebben het eveneens in huis en Mercedes introduceert het volgend jaar in de vernieuwde EQS. Volgens de Duitsers moet het diverse voordelen opleveren ten opzichte van een fysieke stuurinrichting. Ook Mercedes kondigde al aan dat het hiermee mogelijk wordt om in te parkeren zonder het stuurwiel over te moeten pakken, dat de meesturende achteras van de EQS hier beter door tot zijn recht komt en dat het stuur een onconventionele vorm krijgt.

Peugeot zegt het systeem zelf ontwikkeld te hebben en dat er op dit moment geen indicatie is dat ook andere Stellantis-merken de technologie willen overnemen.Maar gezien de ongetwijfeld hoge ontwikkelingskosten, zal dat waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd zijn.