Renault is de laatste tijd druk bezig met het uitrollen van een aantal retrofuturistische EV’s, met een design dat sterk leunt op bekende modellen uit de geschiedenis van het Franse merk. Zo zit er naast de recent geïntroduceerde R4 ook nog een nieuwe Twingo in het vat. Deze nieuwe koers begon echter met de Renault 5 E-Tech Electric, die meteen kon rekenen op een hoop lovende reacties. Maar wat vindt een liefhebber van de eerdere R5’s eigenlijk van deze moderne variant? Om daar achter te komen, parkeren we onze duurtester naast een Renault 5 GT Turbo uit 1990. De keuze voor deze specifieke uitvoering is niet geheel willekeurig. Zowel de 150 pk sterke Comfort Range als de GT Turbo met 120 pk doet er namelijk 8 seconden over om vanuit stilstand naar de 100 km/h te komen.

Bas heeft deze GT Turbo al 28 jaar

Deze specifieke GT Turbo is al 28 jaar het trotse bezit van Bas Pijl (47), die de auto kocht na het behalen van zijn rijbewijs. Het was destijds liefde op het eerste gezicht: “Dat typische, beetje vierkante jaren 80 design sprak mij meteen aan.” Toen de eerste geruchten over een wederopstanding van de Renault 5 de ronde deden, was Bas als liefhebber aanvankelijk sceptisch. “In het begin ben je dan toch wel wat voorzichtig, want je moet het eerst nog maar zien. Al vind ik een paar modellen die in het verleden zijn teruggekomen wel aardig gelukt, denk aan de Mini en de Fiat 500.” Begin 2021 komt Renault met een eerste concept en Bas is positief verrast. “De looks van die nieuwe 5 spraken mij meteen aan, al moet je dan altijd nog maar zien wat ervan overeind blijft in het productiemodel. Later werd gelukkig duidelijk dat daarin best veel dingen behouden bleven.”

Vol verwijzingen, maar driedeurs was beter geweest

De gelijkenissen tussen beide 5'jes vallen nog eens extra op als je oud en nieuw naast elkaar zet. Bas somt een aantal punten op die hem opvallen: “Aan de buitenkant zie je de gelijkenissen met name terug in de achterkant, al komt de combinatie van koplampen en mistlampen ook redelijk overeen. Verder zit er aan de zijkant van mijn GT Turbo een zwarte daklijst, die lijn hebben ze bij deze nieuwe 5 in het geel ook weer teruggebracht. Ik vind dat een aantal van dit soort details erg goed gelukt zijn.” Bas is dus enthousiast, al heeft hij als liefhebber ook wel iets aan te merken op de moderne R5. “Het was nog mooier geweest als het geen vijfdeurs was, maar gewoon een echte hot hatch. Al snap ik ook wel dat het tegenwoordig bijna standaard is dat een personenauto een paar extra deuren heeft.”

Ook interieur

Ook in het interieur heeft Renault zijn best gedaan om op allerlei plekken te verwijzen naar de eerdere generaties van de 5. Soms subtiel, maar vaak ook behoorlijk opzichtig. “Kijk, dit zijn dus echt details uit de eerste en tweede Renault 5”, roept Bas vol enthousiasme over de hemelbekleding en het dashboard. En vervolgens over de rest van het interieur: “Je krijgt hierbij toch wel een beetje dat jaren 80-gevoel, ook door de luchtroostertjes en de stoelen.” Dan verplaatst hij zijn aandacht naar de opvallende schakelpook achter het stuur. “Mijn Supercinq heeft een opvallend hendeltje in het dashboard voor de ruitenwissers en dat heeft Renault op deze manier weer een beetje teruggebracht. Ik vind het ook fijn dat er gewoon nog fysieke knoppen in zitten. Ga in een gemiddelde Duitse EV zitten en dan heb je vaak alleen nog een beeldscherm. Dat vind ik jammer, maar gelukkig is dat hier gewoon goed gedaan.” Na een snelle blik op de achterbank heeft Bas nog wel wat commentaar op het enigszins krappe interieur: “Ik kan mij voorstellen dat als je een gezin hebt, dat met name de ruimte achterin niet super is.”

Van de nieuwe 5 ga je ook sportief rijden

Op het gebied van rijeigenschappen lijken de oude en de nieuwe Renault 5 moeilijker met elkaar te vergelijken. Er zit tenslotte ruim dertig jaar aan ontwikkeling tussen en er wordt ook nog eens gebruikgemaakt van een totaal andere aandrijflijn. Toch constateert Bas tijdens het rijden een aantal punten waarop zijn GT Turbo en de nieuwe E-Tech Electric op elkaar lijken. “Als ik met mijn eigen auto op pad ga, dan ben ik al snel geneigd om sportief te rijden. Ook de nieuwe 5 vind ik leuk en speels rijden, zeker als je hem in de sportstand zet. Ik vind hem dan ook echt anders dan andere stekkerauto’s waar ik de laatste tijd mee heb gereden.” Wat dat betreft is Bas onder de indruk van hoe Renault het op dit moment voor elkaar heeft: “Persoonlijk vind ik dat een hoop merken niet echt meer het gevoel van een sportief rijdende auto hebben. Het is allemaal een beetje saai en hetzelfde. De Renault 5 geeft dankzij het oldschool dashboard bijvoorbeeld veel meer het gevoel van een cockpit en dat merk je ook wel in de rijeigenschappen.”

Liever Alpine A290

Bas gebruikt zijn blauwe GT Turbo tegenwoordig voornamelijk in de weekenden. Voor de normale ritten heeft hij een Audi A3 Limousine in S line-uitvoering voor de deur staan. Zou de Renault 5 E-Tech Electric die plek niet kunnen innemen? “Als ik nu op zoek zou zijn naar een dagelijkse auto, dan zou de nieuwe 5 zeker een kanshebber zijn. Maar dan ben ik ook wel zo’n autoliefhebber dat ik dan het extra geld over zou hebben voor de Alpine A290. Die is nog veel sportiever en spectaculairder. En het zou natuurlijk mooi naast mijn eigen 5 passen, want dan heb je zowel van het oude als het nieuwe model de snelle versie.” Voor de mensen die niet zitten te wachten op de hogere aanschafprijs van de Alpine blijft de Renault 5 E-Tech Electric volgens Bas een goede optie. “Ook de gewone R5 vind ik over het algemeen zeer geslaagd. Zeker in de sportstand rijdt het leuk, speels en echt wel sportief. Voor dagelijks gebruik is het gewoon een hele complete en prima bruikbare auto.” Een waardige opvolger van de oude 5 dus? “Niet iedereen zal het met mij eens zijn, maar ik vind van wel.”