Volkswagen-dochter Moia werkt hard aan een openbaar vervoersysteem met zelfrijdende ID Buzz-busjes. Wij reden in Hamburg mee om te kijken in hoeverre het project levensvatbaar is.

Christian Senger is een ijzervreter. Dat moet ook wel, want hij werd enkele jaren geleden uit de Raad van Bestuur van Volkswagen gezet na het debâcle met de software van de eerste ID-modellen. Senger kwam terecht bij het Siberië van Volkswagen en kreeg de leiding over de afdeling zelfrijdende auto’s, een project dat destijds op sterven na dood leek te zijn.

De voormalig technisch ingenieur heeft heel wat hoofdpijndossiers op zijn bord gekregen sinds hij de leiding overnam. Niet alleen moest hij hardware (busjes) integreren met software (zelfrijdende besturingssystemen), ook moest hij wetgevers, hoofdsteden en soms hele regeringen overtuigen dat het echt mogelijk is om auto’s beter te laten rijden dan mensen. Zelfs in uiterst complexe binnensteden, zoals die van Hamburg.

Maar Senger vond zijn weg omhoog. Vandaag schittert hij als bestuursvoorzitter van Volkswagen Autonomous Mobility. Want met dochteronderneming Moia lijkt hij zijn doel te halen om binnen twee jaar op grote schaal volledig autonoom rijdende busjes in Europese binnensteden te laten rijden.

Zelfrijdende auto gered van de dood

Een jaar of drie geleden leek de zelfrijdende auto dood en begraven. Zelfrijdende taxi’s van Waymo en Cruise reden zich in de VS om de haverklap vast, ze blokkeerden de doorgang voor hulpdiensten, hielden hele buurten wakker met hun getoeter of vielen massaal stil wanneer het 5G-netwerk overbelast was. Dat, in combinatie met de gevolgen van de coronacrisis, droeg eraan bij dat General Motors twee jaar geleden helemaal stopte met dochtermaatschappij Cruise.

Veiligheidsproblemen, operationele problemen en een gebrek aan vertrouwen bij het publiek lagen hieraan ten grondslag. De problemen omvatten incidenten met aanrijdingen met voetgangers en hulpdiensten, evenals zorgen over het vermogen van de voertuigen om bepaalde situaties aan te kunnen, zoals het herkennen van kinderen. De toenmalige stand der techniek maakte het domweg onmogelijk om computers te laten denken en reageren als mensen en dus leek de zelfrijdende auto op weg naar de sloop.

AI bleek ook hier een gamechanger

Maar toen kwam AI. Kunstmatige intelligentie bleek ook hier een gamechanger. Waymo zette door en won uiteindelijk het vertrouwen, zodat je je vandaag de dag nagenoeg zonder problemen door een rijdende robot kunt laten vervoeren in steden als Los Angeles, Las Vegas en San Francisco. Ook Tesla bleef geloven in de zelfrijdende auto, met als gevolg dat het merk van Elon Musk nu ook al experimenteert met nagenoeg productierijpe robotaxi’s die autonoom kunnen bewegen.

In heel Europa was ondertussen geen fabrikant meer te vinden die zich wilde wagen aan dit hoofdpijndossier. In heel Europa? Nee, want in het diepste geheim werkte Volkswagen achter de schermen door aan een volledig zelfrijdende ID Buzz. Ze deden dit in samenwerking met Moia: zeg maar het Waymo van de Volkswagen Group.

“Het gevolg van de vertrouwensbreuk van enkele jaren geleden, is dat we in Europa nu twee jaar achterliggen op de VS”, zegt Senger. “Maar we doen het nu wel in één keer goed. Dus niet achteraf elektrische Jaguars of Volvo’s volhangen met camera’s en radars, maar ‘af fabriek’ zorgen dat alle systemen zijn geïntegreerd. De elektrische ID Buzz van Moia rolt dus kant en klaar als autonome auto bij Volkswagen van de band. Mét lidar aan boord: een lasergestuurde radar die alles in de omgeving ziet, weer of geen weer.

Met of zonder lidar

Tesla werkt ook hard aan een zelfrijdende auto en die doet het zonder lidar. Daarmee is Tesla wel een stuk goedkoper uit. “Dat kan wellicht in een staat als Californië”, aldus Senger. “Maar wij moeten op alles zijn voorbereid; mist, regen, hagel, sneeuw en dan kun je niet zonder. Daarnaast zijn al onze sensoren voorzien van reinigers die met lucht- en waterdruk de oppervlakken kunnen schoonmaken indien nodig.”

Volgens Senger rijden we vandaag met een prototype en daarom is er een chauffeur aan boord die kan ingrijpen wanneer dat nodig is. Het werkt als volgt: via een app kies je je bestemming, de ID Buzz AD (Autonomous Drive) komt naar je toe en opent automatisch de zijdeur. Inchecken doe je met je smartphone of een code, waarna de rit begint.

Een klein half uur reed de ID Buzz compleet zelfstandig door de drukke Duitse havenstad. De Volkswagen wisselde soepel van rijstrook, passeerde fietsers op veilige afstand en automatisch stopte voor rood licht. Behalve negen lidars bedient de Volswagen zich van dertien camera’s, vijf radars en 27 sensoren die 360 graden rondom alles in de gaten houden. Verder worden de computers gevoed door real-time data van andere Volkswagens in de stad. Dat leidt ertoe dat de chauffeur achter het stuur geen een keer hoeft in te grijpen.

In de shuttle is plek voor vier passagiers, die dankzij opvallend gele veiligheidsgordels makkelijk te monitoren zijn via een interieurcamera. Zo ziet het systeem direct of iedereen veilig vastzit. Je kunt de ID Buzz straks bestellen voor jezelf, maar ook als gecombineerde rit. “Je kunt je voorstellen dat je als vrouw alleen om drie uur ‘s nachts graag alleen in de taxi wilt zitten”, zegt Senger. “Dat kan dus, maar is wel duurder.”

Zelfrijdende taxi’s

Volkswagen ziet veel potentieel in de markt voor zelfrijdende taxi’s. Waar die nu nog klein is, wordt voor 2035 een omzet verwacht van 350 tot 450 miljard euro in Europa en de VS samen. Grote concurrenten zijn eerdergenoemde firma’s als Waymo en Tesla in Amerikaanse steden en Baidu in China. Ook Moia is klaar om de zelfrijdende taxi’s in te zetten als mobiliteitsaanbod waarmee exploitanten van autonome wagenparken steden, buitenwijken en het platteland met zijn lage servicevraag kunnen bedienen.

Het bedrijf sloot onlangs een raamovereenkomst met Uber voor maximaal 10.000 voertuigen in Los Angeles. Daarnaast lopen onderhandelingen met het stadsbestuur van Berlijn voor diensten in de Duitse hoofdstad en daarnaast is de Nederlandse Volkswagen-importeur Pon zeer geïnteresseerd om de zelfrijdende elektrische Volkswagens naar Amsterdam te halen. De toekomst van autonoom rijden lijkt hiermee een flinke stap dichterbij gekomen.