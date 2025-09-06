Op basis van dezelfde techniek komen Volvo en Polestar elk met een eigen grote EV; respectievelijk de EX90 en de 3. Maar hoeveel speelruimte biedt Geely’s Scalable Product Architecture 2 om er iets dynamisch of juist wat meer praktisch van te maken? Met de grote grijze duurtester onder handbereik zoeken we dat uit.

Binnenkort lees je bij ons de dubbeltest met de Polestar 3 en de vernieuwde BMW iX. Die Polestar deelt zijn genen met de Volvo EX90 zoals wij die in onze duurtestvloot hebben. Nieuwsgierig als we zijn naar de overeenkomsten en nog meer naar de verschillen tussen deze twee halfbroers grijpen we de gelegenheid aan om ze naast elkaar te zetten.

Geely’s SPA2, Scalable Product Architecture 2, is in Zweden ontwikkeld

Schaalvoordeel en het delen van zoveel mogelijk techniek is in de auto-industrie anno nu een belangrijke factor. De Geely Group vormt daarop geen uitzondering. Zo hebben de Polestar 3 en de Volvo EX90 als basis Geely’s SPA2 (Scalable Product Architecture 2), een in Zweden ontwikkelde platformstructuur voor grotere EV’s. Verder lopen ze allebei van de band in het Chinese Chengdu en het Amerikaanse Ridgeville (South Carolina). De Polestar 3 in de test is de Long range Dual motor met Performance pack. Dat is een vierwielaandrijver met 517 pk (380 kW) en een netto 107-kWh accupakket, precies dezelfde specificatie als onze grijze Volvo. Onze duurtester is de EX90 Twin Motor Performance en die is met dezelfde techniek uitgerust. Verder zien we onder beide auto’s luchtvering; bij de Polestar is dat standaard, Volvo vraagt er €2.705 voor.

Vorm versus functie

Hoewel technisch nauw verwant is de 13 centimeter lagere en meer gestroomlijnd vormgegeven Polestar met zijn opvallende spoilers zeker niet de coupé-variant van de Volvo. De insteek van de Polestar is meer sportief waar de Volvo juist op wat praktischere inzet gericht is. Onder zijn lager naar achteren aflopende daklijn biedt de Polestar plaats aan vijf personen en in de kofferbak houdt het op bij 484 liter.

De Volvo EX90 heeft juist een daklijn die hoog naar achteren doorloopt, wat hem standaard een royale zevenzitter maakt of met neergeklapte derde zitrij een vijfzitter met een enorme laadruimte van 669 liter. Vorm versus functie. Verder mag de Volvo 710 kg meenemen terwijl het maximum bij de Polestar bij 490 kg ligt. Het maximum aanhangergewicht is dan wel weer gelijk: 2.200 kg. Voor vieze laadkabels en ander klein spul hebben ze allebei een frunk, die van de Polestar heeft onder de motorkap zelfs nog een extra afdekking. Keurig.

Waar de auto’s elk hun eigen exterieurontwerp hebben, zijn de dashboards opmerkelijk genoeg vrijwel identiek, en dus ook de bediening. Zelfs de basisstructuur van de op Android Automotive werkende multimediasystemen is hetzelfde, het voornaamste verschil is de grafische vormgeving – andere kleurtjes, eigen pictogrammetjes, dat werk. En bij allebei beschikken we met het optionele Bowers & Wilkins-audiosysteem sinds de recentste software-update (3.18) over de Abbey Road Studios-modus, waarmee je de geluidsbeleving helemaal naar eigen inzicht kunt aanpassen.

Steviger Polestar

Lichtgewichten zijn het allebei niet. De Volvo weegt volgens het kentekenbewijs 2.680 kg en de Polestar 2.560 kg, een verschil van 120 kg. Met dezelfde aandrijftechniek zal het je niet verbazen dat de Polestar sneller van zijn plek is dan de Volvo. Voor de sprint van nul naar 100 km/h hebben we met de Volvo 4,9 seconden nodig, keurig volgens fabrieksopgave, terwijl het met de Polestar 4,3 tellen duurt (0,4 s sneller dan opgegeven). Ook de reactie op het gaspedaal voelt bij de 3 iets gretiger dan bij de EX90. Verder houdt Volvo ook bij de Performance-uitvoering vast aan zijn zelfopgelegde snelheidslimiet van 180 km/h, waar Polestar een topsnelheid opgeeft van 210 km/h. Alles voor de dynamische beleving.

Dat is eveneens het geval bij het onderstel. Hoewel best stevig levert de afstemming van veren en schokdempers bij de Volvo meer comfort op. Niet dat de Polestar een hardcore sportwagen is, absoluut niet, maar in de sportieve rijmodus is de 3 wel meer de dynamischere auto van dit duo. Het voelt bij de Polestar allemaal net iets steviger aan. Dat geldt eveneens voor de stuurinrichting. Die loopt bij allebei niet over van communicatie, maar de Polestar laat zich op tempo net even wat zelfverzekerder de hoek om zetten. Al moet je bij beide auto’s de boel flink forceren om ze van de ingeslagen koers af te brengen.

Maar bij de Volvo is de prijs weer wat steviger. De Polestar 3 Long range Dual motor met Performance pack is er vanaf €93.550. Voor de Volvo EX90 Twin Motor Performance begint het bij €98.495. De extra ruimte krijg je niet cadeau. Verder geeft Volvo je de keuze uit verschillende uitvoeringsniveaus. Polestar doet dat niet, de 3 is er in één uitrustingsvariant. Wel heb je bij Polestar net als bij Volvo de mogelijkheid om de auto met optiepakketten en losse extra’s naar eigen inzicht aan te kleden. Afgezien van opties en extra’s, zijn beide merken er onder de streep in elk geval in geslaagd om op dezelfde basis een auto te ontwikkelen die aansluit bij de respectievelijke merkbeleving.