Wat een prachtige, statige verschijning is het toch, zo’n Jaguar XJ. Dit is rijden in stijl, met een permanente grijns op je gezicht. Voor Wouter Nieuwveld is een Jaguar bijna een vanzelfsprekendheid en hij betaalt de garagerekeningen met liefde. De teller is de zes ton gepasseerd, de V8 klinkt als een klok, de automaat schakelt feilloos; samen met Wouter hebben wij er alle vertrouwen in.

Vooroordelen

Is dit de laatste, echte XJ? In ieder geval is zijn opvolger uit 2010 een totaal andere auto, die zelfs met een viercilinder is geleverd. Au! Voor sommigen houdt de XJ op na de Series III, maar toch valt er nog veel van dat oorspronkelijke model terug te vinden in de X350 die in 2003 zijn debuut maakte. Die is in alle opzichten groter dan al zijn voorgangers en daarmee eindelijk een XJ met voldoende ruimte voor achterpassagiers en bagage. En lichter. Want deze XJ is grotendeels van aluminium gemaakt. Een vergelijkbare BMW 7 uit die tijd is bijna 300 kg zwaarder. Wouter, die als scheepsbouwer heel veel met aluminium heeft gewerkt, kan dat zeker waarderen, maar het vormde niet de reden om deze XJ te kopen. “Ik groeide op met Jaguar. Mijn moeder had een donkergroene MKII met rood leren bekleding. Daar is het zaadje geplant. De meest bijzondere die ik ooit had, was een XJS, nu een klassieker. Die was niet zo betrouwbaar als mijn huidige XJ en heeft mij wel eens laten staan. Deze niet, maar toch merk je dat er nog altijd veel vooroordelen zijn tegen Jaguar.” Waarschijnlijk baseren veel mensen hun mening op borrelpraat, hoewel Jaguar tijdens de British Leyland-periode bepaald niet op zijn hoogtepunt was, om het maar eens voorzichtig uit te drukken.

Slimme verkoper

Het zou zomaar kunnen dat je ooit het IJ overstak op een pontje dat op de werf van Wouter is gebouwd, net als de luxe rondvaartboot Stan Huygens en enkele patrouilleboten voor de gemeente Amsterdam. De sierlijke vormen van de luxere vaartuigen verklaren wellicht de voorliefde voor het lijnenspel van een Jaguar. Hoe kwam Wouter destijds in een elf jaar oude XJ met 390.000 km op de klok terecht? “Ik reed een S-Type, die stond voor een onderhoudsbeurt bij de dealer. Als vervangende auto kreeg ik deze XJ mee. Die was ingeruild van de eerste eigenaar en de verkoper schatte in dat ik er blij van zou worden. Dat had hij goed gezien, want al na een paar kilometer was ik verliefd. De hoge tellerstand was nergens aan af te zien en ook totaal niet te voelen tijdens het rijden. Het draaide er dus op uit dat de S-Type het veld ruimde voor deze XJ. Een paar weken later konden we hem ophalen en stond hij keurig in de showroom van Kroymans op ons te wachten. Dat had ik niet verwacht voor een auto in die prijsklasse, maar ik waardeerde het enorm.” Dat Wouter al heel lang een trouwe klant is, zal zeker een rol hebben gespeeld. En zo begon de XJ aan zijn tweede leven, wederom in de handen van een liefhebber. Man en machine zijn nu tien jaar en bijna 225.000 km verder. En bijna €50.000 armer, brandstof, verzekering en mrb niet meegerekend.

Misschien elektrificeren

Ja, je leest het goed, er is bijna een halve ton gespendeerd aan onderhoud. Toch ligt Wouter daar niet wakker van. “Heel veel afschrijving heb ik in ieder geval niet. De nieuwprijs was meer dan een ton, vanuit die optiek betaalde ik een schijntje. Wat onderhoud betreft, ben ik een pietlut. De garage mag altijd alles repareren wat ze tegenkomen. Ik rijd goedkoper dan veel anderen die in een beduidend mindere auto zitten. Maar ik zal niet beweren dat een Jaguar de beste keuze is als je voordelig wilt rijden” De onderhoudshistorie laat geen ingrijpende operaties aan de motor of de transmissie zien. De V8 verbruikt geen olie en de automaat van ZF schakelt nog zijdezacht. Op het lijstje van keurmeester Tim de Leeuw zien we dan ook geen commentaar op het functioneren van de aandrijflijn. “Gezien de kilometerstand voelen motor, bak en onderstel goed aan. Ik meende de wiellagers te horen en eenmaal op de brug, werd dat vermoeden bevestigd.”

Samen met Tim en Wouter lopen we onder de XJ door en zien we het lijstje toch nog aardig lang worden. De lekkende waterpomp komt als een verrassing. “Die is vorig jaar vervangen, daar ga ik even mee terug, dan kunnen er meteen nieuwe wiellagers in. Want van opgeven is geen sprake en sinds een paar maanden maak ik mijn zakelijke kilometers in een Mercedes EQE. Misschien laat ik de XJ ooit ombouwen naar elektrisch.”

Eigenaar Jaguar XJ8 LWB

Naam Wouter Nieuwveld

Bouwjaar van jezelf 1952

Woonplaats Amsterdam

Beroep Scheepsbouw Staal-Aluminium / Staal-Aluminium Constructiebedrijf

Eerste auto Citroën Traction Avant

Vorige auto Jaguar S-Type/Mercedes-Benz 300 TDT

Wat zou je aan je auto willen veranderen? Niets

Wat is je langste reis met deze auto? Naar Göteborg

Onderhoudshistorie

Dat Wouter het onderhoud van zijn XJ uiterst serieus neemt, blijkt uit het overzicht dat we krijgen en het totaalbedrag over de afgelopen tien jaar: €49.086,40. De eerste jaren was hij klant bij Kroymans, sinds 2019 bij garage Touw in Koudekerke. Het voert te ver om tot in detail op de historie in te gaan, daarom enkele bijzonderheden, ook al valt dat reuze mee, gezien leeftijd en kilometerstand.

432.254 EVAP-klep

444.097 reparatie niveauregeling

444.577 luchtbalgen

503.002 reparatie instrumentenpaneel

508.134 ABS-module

527.117 dynamo

549.987 motorsteun, stuurstangen, remklauw, draagarmen, compressor luchtvering, handremkabels

552.018 reparatie stuurbekrachtiging

552.822 kachelmotor

568.346 radiateur, waterpomp

581.271 waterpomp verwarmingssysteem

584.305 luchtdruksensor

596.115 voorschokdempers

598.944 waterpomp

608.306 portierslot

Wat mankeert er aan de Jaguar XJ8?

Auto is op diverse plekken (matig) overgespoten. Op een aantal plekken laat de blanke lak ook los of is er corrosie zichtbaar

Raamrubber voor boven het raam zit niet goed/sluit niet aan

Schuursporen tussen grille en motorkap

Vocht in koplamp linksvoor

Hemelbekleding laat los

Gasveren achterklep zijn erg slap

Wiellager geluid hoorbaar

Stuur staat iets naar links bij rechtuit rijden

Bonkje hoorbaar vanuit de voorwielophanging bij rijden over slecht wegdek

Rem piept af en toe minimaal

Auto trilt tijdens rijden op snelheid

Diverse kunststof koppelingen van koelslangen beginnen te zweten

Waterpomp lekt hard

Minimale motor- en stuurolielekkage rondom de onderkant van de motor

Ook minimale olielekkage bij de versnellingsbak

Veel roest aan het bevestigingsmateriaal van de uitlaat

Rechtsvoor zit een ander type remslang als linksvoor (rechts rubber links RVS omvlochten)

Rem linksachter is een keer erg warm geweest/heeft aangelopen, loopt nu vrij

Hitteschild boven rechter einddemper ontbreekt

Bevestigingrubbers van het achterste subframe worden slecht

Links en rechts achter schuurt er een kabel tegen de stabilisatorstang

Hardyschijf vertoont droogtescheuren

Bevestigingskogel voor de schokdemper in de draagarm linksvoor heeft speling

Beide wiellagers voor maken geluid en vertonen slijtage

Aircocondensor is beschadigd

Bevestiging van de bodemplaat en plaat onder voorbumper is niet in orde

Veel rook uit de uitlaat na de start

De mening van Carrec Technocenter

"Duimpje naar beneden vanwege de ernstige en al lang aanwezige lekkage en de wiellagers. Ook de verkeerde remslang vind ik wel een ding.”