Bram van der Linden en Dana Drenthe zijn een stel. Een elektrisch stel. Hij kocht een tweedehands Tesla Model 3, zij volgde met een gebruikte Nissan Leaf uit 2018. Die laatste heeft nogal een reputatie van ‘niet vlekkeloos’. Wat betekent dat voor dit exemplaar?

Actieradius speelt geen rol

Het verhaal is als volgt. Dana had een Volkswagen Fox en wilde wat jongers en wat anders. Ze wenste vooral iets met vier portieren en een grote achterklep, in plaats van twee portieren. Het thema ‘elektrisch’ komt vooral bij haar man Bram vandaan. Die vindt dat interessant en nam graag de zoektocht op zijn schouders voor Dana.

“Bram kwam aanzetten met een tweedehands Volkswagen ID.3 en later een Volvo XC40. Maar die vond ik toch iets te prijzig. Het gaat mij ook niet zo zeer om een zo groot mogelijke actieradius. Ik heb geen bereik van vierhonderd kilometer nodig”, aldus Dana.

Dat is een goed punt van Dana. Les één uit het handboek ‘Zo koop je een tweedehands auto’ luidt: ‘Waarvoor ga ik die auto gebruiken?’ Als dat betekent vooral in de buurt rondhobbelen in plaats van op de fiets, dan speelt actieradius nauwelijks een rol. Aldus komen er veel betaalbare, kleine elektrische occasions in beeld.

Geen koeling van accupakket

Actieradius is niet het hele verhaal. We constateerden vorig jaar bij een accudegradatietest van een Nissan Leaf, naast een matige batterijcapaciteit, ook een paar gammele accucellen. “De Nissan Leaf heeft geen koeling van het accupakket. Dat zit er gewoon niet op. Dat is niet optimaal maar dat betekent niet dat je een Leaf bij voorbaat moet uitsluiten”, aldus Marcel van Renselaar van Aviloo die voor ons de Leaf heeft doorgemeten.

Dana is erg lovend over haar Nissan. Maar ook heel erg benieuwd naar het resultaat van de meting. “Het is een volwaardige gezinsauto en ik wilde een auto met een wat hoge instap. Ik vind de Tesla Model 3 van mijn man Bram te laag.” De accucapaciteit van de Leaf is wat kleiner dan die van de eerste auto van het gezin-in-wording (Dana moet nog zes weken voordat de baby komt op het moment van het interview), maar waarvoor Dana de Leaf gebruikt is dat genoeg. “Langere ritten doen we gewoon met de Tesla.”

Er komt al met al bemoedigend nieuws uit de data-apparatuur van Aviloo. De Nissan Leaf, met slechts 50.000 kilometer op de klok, komt uit op een State of Health-score van 86 procent. Marcel: “Enerzijds is hij nog betrekkelijk fris met slechts een halve ton op de klok, maar wel al zeven jaar oud. Dat meewegend is dit een aardige score. Verder zien de accucellen er allemaal nog gezond uit.” Dat laatste is minstens zo belangrijk want anders weet je meteen dat je kosten moet maken, die behoorlijk uit de hand kunnen lopen.

Dana is blij met het resultaat. “Fijn dat het allemaal gezond is. Toen ik deze Leaf kocht, had het autobedrijf ook een test gedaan. Zij kwamen met een cijfer van 92 procent, maar ik heb geen idee waarop dat is gebaseerd. Ik kan hier wel verder mee.” En weg zoeft ze. Naar huis, voordat de bevalling begint.

Resultaat Nissan Leaf

Had (netto) 34,5 kWh

Heeft 29,77 kWh

State of health 86%