Het wagenpark van Berry Stapper en zijn vrouw is voor een kwart volledig elektrisch. In de vorm van deze guitige Skoda Citigo. Daarmee loopt Berry voor de troepen uit en dat bevalt hem uitstekend. We onderzoeken hoe het accupakket eraan toe is, na vier jaar en bijna 50.000 km.

Betaalbare EV

De laatste anderhalf jaar wordt de markt overspoeld met nieuwe, relatief betaalbare, compacte EV’s. Maar, die waren er feitelijk al! Zoals de Skoda Citigo-e iV, waarmee vooral Berry’s vrouw haar woon-werkkilometers vanuit Vreeland maakt. Even het geheugen opfrissen: de Skoda Citigo vormde met de Seat Mii en de Volkswagen Up de New Small Family (NSF) van de Volkswagen Group. De Skoda Citigo, Seat Mii en Volkswagen lijken zodoende zeer sterk op elkaar en ze rolden allemaal van de productieband in Bratislava, Slowakije.

In 2019 ging het roer drastisch om: beide driecilinder-motoren verdwenen bij de Skoda Citigo uit het progamma en maakten plaats voor een elektromotor. De Skoda Citigo-e iV verscheen in 2020 met een batterij van 36,8 kWh en een elektromotor van 83 pk. Daarmee moest hij een actieradius van 260 kilometer aankunnen. Met wisselstroom laadt de kleine EV met 7,2 kW en is de batterij vijfenhalf uur vol. Met gelijkstroom laadt hij maximaal 40 kW en zit de accu in 42 minuten vol.

Een groene

Berry Stapper weet nog goed waarom ze de elektrische Skoda destijds hebben aangeschaft. “Mijn vrouw reed een Alto uit 2009 en was wel toe aan wat nieuws. Dat is in 2020 deze destijds fonkelnieuwe Citigo-e iV geworden. Omdat we er vijf jaar mee wilden doen zijn we voor de Style-uitvoering gegaan. Regensensor, lichtsensor, stoelverwarming, DAB-radio, verwarmbare buitenspiegels; dingen die je toch wel verwacht op een nieuwe auto, vandaar. Dan de kleur: het standaard geel is te licht, alsof het verkleurd is. De Alto was al blauw, rood werd afgekeurd dus moest het wit of groen worden. We zijn erg blij met de keuze voor een groene lak. Op dat moment waren er maar tien Citigo-e’s in deze kleur kiwigreen.”

Berry en zijn echtgenote zijn zeer te spreken over de elektrische Skoda: “Het rijden met de Citigo-e is heerlijk. Het koppel is direct beschikbaar en uiteraard is alles vrij van schokjes. De auto weegt zo’n 1.200 kg, wat vrij veel is voor een A-segmenter. Samen met het lage zwaartepunt resulteert dit in een volwassen rijgedrag. Wij rijden meestal in de B-stand. Bij sommige EV’s vind ik dat vervelend; haal je je voet een beetje van het pedaal, zit je direct met je neus op het stuur. Bij de Citigo gebeurt dat pas als je het pedaal een aantal centimeter laat ‘vieren’ waardoor je vrij natuurlijk kunt rijden in de B-stand.”

Berry’s vrouw legt maximaal zo’n 10.000 km per jaar af, voornamelijk in de buurt van hun woonplaats Vreeland. Daarbij volstaat de vrij bescheiden actieradius. “Het werkelijke rijbereik ligt ergens rond de 240 kilometer, gok ik. Het gemiddelde verbruik tot nu toe is 12,9 kWh/100 km en het record is 9,2 kWh/100km. Verwarming en airco maken het grootste verschil in het verbruik, dus over een jaar gezien zal het verbruik iets hoger uitvallen”, legt Berry uit. Het zijn zonder meer schitterende verbruikscijfers.

In de wintermaanden presteert de Skoda volgens Berry goed genoeg. “In de zeer koude weken kan de actieradius met een volle accu weleens onder de 200 kilometer uitkomen volgens de boordcomputer. Voor ons is dat absoluut geen probleem.” Met de kou is ook het eerste defect opgevallen: de stoelverwarming van de bestuurdersstoel stopte er telkens na een paar minuten mee. Er bleek te veel weerstand te zitten in de verwarming van de rugleuning. De Skoda-dealer heeft de zetel uit elkaar gehaald en het verwarmingspaneel vervangen. Het winterverbruik ligt volgens de berekeningen van Berry zo tussen de 11 kWh/100 km en 14 kWh/100 km.

Aan het stopcontact

Het laden hebben de Stappers helemaal onder controle. “We laden thuis op de oprit met een gewoon stopcontact. In een nacht is de batterij volledig opgeladen. Ook hebben we een paar keer een openbare laadpaal gebruikt en één keer Fastned, om het eens te proberen. Wat ons betreft is de Citigo-e iV een ideale tweede auto binnen een huishouden. Wij rijden voor zo’n 3,5 cent per kilometer. Met een reguliere benzineauto zit je zo rond de 10 cent per kilometer.” Berry werkt bij een autoleasemaatschappij, dus je kunt gerust stellen dat hij verstand heeft van autokosten. .

Berry vermoedt dat het accupakket nog steeds in een uitstekende conditie verkeert? “Ik zie eigenlijk nog geen teruggang, dus ik denk dat het wel goed zit.” Marcel van Renselaar van Aviloo is op dat moment de enige die de uitslag weet, die dat pakketje van de kleine Tsjech figuurlijk al heeft doorgezaagd en geïnspecteerd. Kom er maar in, Marcel. “Ik begreep dat Berry gokte op 94 procent. Nou, hij kan meedoen aan de loterij want hij heeft het precies goed. En de cellen zijn ook nog allemaal kerngezond. Prima kar.” Dat heeft ook van alles te maken met hoe de Stappers met de auto omgaan. Rustig laden, normaal rijden. Al laadt Berry wel vaak tot 100 procent vanwege die toch wat kleine accu. Laat Berry van schuiven. Goed gedaan!

Resultaat Skoda Citigo-e iV

Had (netto) 32,3 kWh

Heeft 30,31 kWh

State of health: 94%