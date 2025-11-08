Waarom de Volkswagen ID7 nu al (bijna) de betere Passat is

Volkswagen heeft nu nog een elektrische ID-familie naast de oude vertrouwde modellen, maar in de toekomst gaan ze die tot één modellijn laten samenvloeien. Dus de ID7 die je nu eigenlijk al kunt zien als de elektrische Passat, wordt uiteindelijk de ID Passat. Maar hoeveel Passat zit er dan nu al in de elektrische middenklasser?

Is de Volkswagen ID7 groter dan een Passat?

Zie je ze naast elkaar, dan zie je meteen dat de ID7 groter, breder en langer is. En natuurlijk beginnen we deze vergelijkende test met het onderdeel ruimte, want ruimte is al meer dan vijftig jaar waar een Passat voor staat! Met meer dan 600 liter kun je in de ID7 Tourer meer kwijt dan in de achterbak van de Passat. Dat komt doordat we er een Volkswagen Passat Variant eHybrid bijhebben, een plug-in hybride en die heeft minder bagageruimte dan een gewone mild hybride Passat. Ga je voor een mild hybride Passat dan heb je echter 690 liter bagageruimte uit en dan verslaat de traditionele VW wel de elektrische stationwagon.

Volkswagen Passat

Is de Volkswagen ID7 altijd een stationwagon?

In tegenstelling tot de Passat kun je de ID7 natuurlijk ook nog als niet-stationwagon krijgen. De ID7 is dan een liftback, de Passat is er alleen nog als Variant. Maar bijna iedereen kiest nu voor de ID7 Tourer en dat is begrijpelijk, want een gewone ID7 ziet er toch een beetje uit als een ID4 of ID5 met langere kont, een SUV met kofferbak dus. Deze Tourer ligt lekkerder op het netvlies.

Hoe zit je achterin?

Wat een beenruimte biedt de ID7! Wat wil je met 2,97 meter wielbasis. Toch blinkt de Passat daarin ook uit. Al meer dan vijftig jaar. Voor lange personen is de Passat dus achterin zeker prima, al is de ruimtebeleving minder dan in de ID7. Er loopt over het midden van de vloer ook een bult, wat betekent dat de derde, middelste persoon in de Passat zijn of haar voeten aan weerszijden van die bult zal moeten planten. In de ID7 is de vloer volledig vlak maar zit je als achterpassagier wel weer met de knieen hoog opgetrokken. Door het accupakket is de bodem hoger dan bij de Passat. De e Hybrid heeft het voor het een plug-in hybride grote accupakket tussen achterwielophanging en bagageruimte geperst zitten.

Hoe is het interieur van de ID7 Tourer?

Stap je zoals wij doen vaak over in andere auto’s, dan denk je bij een Volkswagen ID iedere keer weer: waarom zijn ze zo kaal vanbinnen ten opzichte van normale Volkswagens? Natuurlijk, dit scherm van de ID is wel hetzelfde als in de Passat en je bedient het ook op dezelfde manier en dat is fijn. Het werkt overzichtelijk en het is steeds sneller geworden. Maar in de ID7 zit om het grote scherm heen zo weinig, net als in elk ID-model. Voor je heb je een kleine instrumentariumpje. En waarom die twee knoppen voor de ruitbediening? Ik heb heel vaak dat tijdens het rijden het toucknopje REAR is ingedrukt, per ongeluk. Kom ik aan bij de poort in de DPG Media-garage, gaat het achterraam open.

Het is te minimalistisch, hoeveel lagen mooie stof je er ook overheen plakt, er verandert weinig aan. Wel moeten we nog even een compliment geven. Het multimediasysteem van een Volkswagen werkt zo veel beter dan dat van Chinese EV’s. Complimenten voor de menustructuur, de indeling en de icoontjes. In bijna alle Chinese EV’s is dat een willekeurige chaos en heb je tijdens het rijden een leesbril nodig wanneer je de leeftijd van 50 nadert.

Volkswagen Passat

Hoe rijdt de Volkswagen ID7?

Het rijden voelt uiteraard heel anders. De ID7 is nog eens dik 400 kilo zwaarder dan een plug-in hybride Passat maar door de 286 pk elektromotor die de achterwielen aandrijft is deze Tourer lekker vlot. Je voelt dat hij zwaar is als je over drempels gaat maar hij biedt veel comfort en laat weinig geluiden vanbuiten doordringen in het interieur. Eigenschappen die we kennen van de Passat. Het exemplaar van de traditionele Volkswagen in deze vergelijking laat echter meer exterieurgeluiden binnenin de auto horen, hij staat dan ook op vierseizoenenbanden. De ID7 rolt op zomerrubber. Nog een pluspunt voor de ID7: hij is lekker wendbaar, want hij heeft zoals elke Volkswagen ID een korte draaicirkel. Dat geldt overigens niet voor een ID7 GTX, want die heeft ook bij de voorwielen een elektromotor en dat merk je. We ontdekken nog een Passat-eigenschap in de ID7: hij is erg zuinig. Toen we hem in augustus ophaalden, haalden we bij zomers weer met gemak waardes van onder de 15 kWh/100 kilometer op de boordcomputer. Nog steeds is onder de 17 kWh/100 kilometer in de herfst realiseerbaar.

Volkswagen Passat

Maar dan de Passat! Hoe is die vanbinnen?

Dat we het nog eens zouden zeggen…ja echt, het is vergeleken bij de ID7 gezellig aan boord van een Passat! De bedieningshendel voor de rijrichtig en de knop links zijn hetzelfde, net als het scherm in het midden. Maar de hele aankleding komt zo veel completer over. En de verlichting in het donker, schitterend. Wat verder opvalt: normale ventilatieroosters en… vier knoppen voor de elektrische ruitbediening! Hoera!

En rijdt de Passat beter?

De besturing van de voorwielaangedreven Passat voelt wat zwaarder aan. De Passat plug-in hybride heeft een 1.5 benzine turbo gekoppeld aan een elektromotor. Je hebt ze met 204 pk systeemvermogen en 272 pk. Dit is een 204 pk. Als je geheel opgeladen vertrekt, haal je redelijk makkelijk meer dan 100 kilometer elektrisch uit het accupakket. Als de verbrandingsmotor aan de bak moet merk je wel dat de 1.5 flink moet werken. Maar met de gigantische elektrische actieradius kun je dus heel veel elektrische rijden met zo’n moderne PHEV van Volkswagen. De auto is wat log en zwaar, maar heel comfortabel en gemaakt om uren en uren te reizen. Maar dat kan dus ook heel goed met de ID7 Tourer, die in de praktijk de 600 kilometer elektrisch kan benaderen.

Dus hoeveel Passat zit er in de ID7?

Heel veel, het is echt een vertaling van de oude vertrouwde Passat naar een elektrische middenklasser die in veel opzichten beter scoort. Eigenlijk zouden we alleen het interieur van de Passat in de ID7 wensen. Dus laat maar gauw samensmelten deze modellen, en noem de geheel elektrische opvolger van deze twee auto’s gewoon lekker ID Passat.