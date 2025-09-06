Het boek van Jules Verne waarin Phileas Fogg en Passepartout een reis rond de wereld maken in 80 dagen is een klassieker uit 1872. Bijna anderhalve eeuw later doet Mercedes hetzelfde, maar dan in acht dagen en puur elektrisch. We konden na afloop meerijden in de Mercedes-AMG GT XX Concept waarmee het merk de monsterprestaties leverde .

De lokatie is Zuid-Italië. Of nog specifieker: het hogesnelheidscircuit van Nardò dat eigendom is van Porsche. We zitten ingesnoerd in een race-overall en met helm en balaclava naast een testcoureur van Mercedes. “Klaar?”, vraagt hij. Ik knik en vervolgens schiet de Mercedes-AMG GT XX Concept vanuit de pits het hogessnelheidscircuit op. Enkele seconden later rijden we 250 km/h.

Journalisten laten meerijden met de GT XX Concept vormt de afsluiting van een succesvolle week voor AMG-Mercedes. Een dag eerder kwam exact deze auto over de finish. In 7 dagen, 13 uur, 24 minuten en 7 seconden werd 40.075 kilometer, meer dan de omtrek van de aarde, afgelegd. De gemiddelde snelheid bedroeg net geen 300 km/h, met ronden die tussen de twee-en-een-half en drie minuten in beslag namen.

De ultramarathon op vier wielen, aangedreven door meer dan 1.360 pk aan elektrische power, leek bij de eerste berekeningen een dag of tien in beslag te gaan nemen. Voor projectmanager Oliver Wiech was dat een absolute ‘dealbreaker’. “Het moest in acht dagen, anders was er geen thema en konden we de link niet leggen met het beroemde boek van Jules Verne”, aldus Wiech. Uiteindelijk leek het te kunnen lukken, maar wel onder strenge regie en zonder al te veel onvoorziene omstandigheden.

Een plastic zak kan het feestje al verpesten

Een van die onvoorziene omstandigheden maken we toevallig mee. In de tweede ronde zwenkt de coureur plotseling scherp naar rechts. We zien niets, maar even later blijkt waarom de AMG twee rijstoken opschoof: een overwaaiende plastic zak. Geen probleem in een gewone auto, maar als deze in een van de koelers zou terechtkomen, was het thermische circuit ongetwijfeld direct van slag geweest.

Er waren meer potentiële gevaren. Fiat mocht het circuit van Nardò in de vorige eeuw aanleggen, onder voorwaarde dat het gebied eromheen zou dienen als natuurgebied. Dus kunnen met 300 km/h aanstormde AMG’s pardoes overstekende herten, jagende vossen en laagvliegende roofvogels onder de wielen krijgen. Maar net zo link zijn plotseling opkomende onweersbuien. En inderdaad: de raceauto’s komen tijdens de acht dagen durende race een aantal minuten stil te staan door plensbuien die het zicht tot nul reduceerden.

Gelukkig is de lucht vandaag blauw en is er ook figuurlijk geen vuiltje aan de lucht. De AMG is snel, zo ervaren we op de baan. De acceleratie is nekverrekkend, maar ook de laadcapaciteit is ongekend: 850 kW laadsnelheid, goed voor 400 kilometer rijbereik in 5 minuten. Zonder deze laadsnelheid zou de recordpoging simpelweg onmogelijk zijn geweest. Hoewel de productieversie deze getallen niet volledig zal evenaren, ligt de laadsnelheid wél fors boven de 320 kW van de onlangs gelanceerde CLA.

5.479 km per dag

Met 5.479 kilometer op één dag verpulvert Mercedes tevens het 24-uursrecord van 3.961 km, eerder gezet door de Chinese Xpeng P7. Maar het draait om meer dan cijfertjes. Deze test is een demonstratie van wat de nieuwe AMG.EA-platform in huis heeft. Dat platform is straks de basis voor een nieuwe generatie AMG-modellen: eerst een vierdeurs coupé, later een SUV.

“Het chassis en de aandrijving zijn al vrijwel productierijp”, volgens Mercedes-techniekbaas Markus Schäfer. Zijn missie is een elektrische V8-ervaring neerzetten die het echte AMG-gevoel overbrengt, inclusief geluid, ‘versnellingsbak’ en messcherpe rijdynamiek. We helpen hem hopen dat hem dit lukt. Tijdens onze meerijsessie is er nog weinig over te zeggen. De helm en het feit dat we steeds op een constante snelheid rijden, elimineren de rijsensaties.

Overigens is de gehele meerij-sessie een tamelijk ‘onderweldigende’ ervaring. Dat ligt niet aan de auto zelf, maar aan de opzet van het geheel. Nardò vormt een gigantische cirkel, zo groot zelfs dat zich op het binnenterrein enkele boerderijen met een hoop grond bevinden. Daardoor heb je bijna het gevoel dat je rechtuit rijdt en omdat er langs de baan bijna geen referentiepunten zijn, zou je geloven dat je ‘maar’ 150 km/h rijdt. Alleen het optrekken en afremmen, dat heel bruusk en abrupt gaat, zijn spectaculair.

Maar dat het ook in het dagelijkse verkeer moeilijk is om de emotie van een AMG in een elektrische auto te persen, is duidelijk. Immers: een echte AMG herken je van oudsher van mijlenver aan zijn spoilers, luchthappers en hamerende acht- of twaalfcilinder motor. Elektrische auto’s klinken daarentegen naar niets en zijn gebaat bij een aalgladde huid om zo ver mogelijk te komen op een lading prik. Niets voor dit tuningbedrijf van Mercedes-Benz modellen, zou je zeggen.

Motorgeluiden bij elektrische AMG's?

Dat bleek wel toen het merk zijn eerste elektrische model introduceerde. Bij de Mercedes-AMG EQS 53 4Matic uit 2021 bleven de uiterlijke aanpassingen steken bij sierstrepen aan de zijkant, een grille met een bozere uitstraling en grotere wielen met AMG-design. Ook wat betreft pure snelheid en sprintkracht onderscheidde de auto zich niet of nauwelijks van de concurrentie. Het model is dan ook nooit een succes geworden.

Het moet dus anders. Een betere geluidsbeleving en wellicht ‘fake’ schakelmomenten zoals bij Porsche? Dat er nieuwe ‘motorgeluiden’ komen wil Schäfer nog wel toegeven. Daartoe schakelt AMG zelfs talenten uit de muziekindustrie in, maar voor het overige houdt hij zich op de vlakte. Vast staat in ieder geval dat we onder meer de revolutionaire accu, waarvan alle ruim 3.000 cellen individueel vloeistofkoeling krijgen, straks terugzien in productiemodellen.

Axiale fluxmotoren zijn drie keer zo krachtig

Hetzelfde geldt voor nieuwe axiale fluxmotoren die drie keer zo krachtig zijn, maar tevens kleiner en lichter zijn dan gewone elektromotoren. Hierdoor kan de auto 1.300 pk leveren, zonder met overgewicht te kampen. Het goede nieuws is dat deze krachtbronnen schaalbaar zijn en dus in theorie, op termijn en met minder vermogen, wellicht hun weg vinden in de betaalbaardere modellen van Mercedes.

De XX is voorzien van meer toepasbare experimentele technieken. Dat auto’s door de meedogenloze windtunnelwetten steeds meer op elkaar lijken is een veelgehoorde klacht. Maar door elektrisch geladen lucht tussen twee elektrodes te sturen, ontstaan luchtstromen zonder bewegende delen. Slim geplaatste en onder de carrosserie geplaatste plasma-actuatoren kunnen zo de aerodynamica veranderen, zonder dat er aanpassingen aan de carrosserievorm nodzakelijk zijn.

George Russell kwam handje helpen

De duurtest was tot in de puntjes georganiseerd met zestien professionele coureurs, die telkens shifts van twee uur reden. Zelfs Formule 1-coureur George Russell kwam een handje helpen en draaide anderhalf uur lang zijn rondjes op Nardò. Vanuit een centrale commandopost werd elk detail gemonitord. Mercedes-AMG brak – nee, verpulverde – liefst 25 records voor elektrische auto’s. Een daarvan is het 24-uurs record van 5.479 kilometer, dat met bijna 1.500 kilometer meer werd verbroken ten opzichte van het oude.

De vraag is nu: hoe lang blijven deze records overeind? Want dat Mercedes een statement heeft gemaakt, is duidelijk. Maar in steden als Sjanghai en Guangzhou werken ingenieurs ongetwijfeld al koortsachtig aan een antwoord. Eén ding is zeker: de strijd om elektrische suprematie is losgebarsten en Mercedes heeft de knuppel keihard in het hoenderhok gegooid.

Duidelijk is ook dat de elektrische auto behoefte heeft aan dit soort aansprekende verhalen, want de acceptatie verloopt nog altijd moeizaam. Misschien zijn er meer van dit soort monsterprestaties nodig. Wellicht is het de hoogste tijd om een aantal supersnelle modellen van Amerikaanse, Europese en Chinese fabrikanten 1.600 kilometer lang tegen elkaar te laten racen door Italiaanse bergdorpen tussen Rome en Brescia.