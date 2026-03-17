Anthony van Harten groeide op met Volvo. Zijn eerste auto was de 740 die hij van zijn vader overnam en sinds 2017 is hij met deze V40 D4 onderweg. Daarmee is Anthony nog steeds heel tevreden, al merkt hij dat de jaren gaan tellen en dat een diesel bijna niet meer loont.

Weer een diesel

Het laat zich niet zo moeilijk raden dat deze V40 zijn loopbaan begon als bijtellingsvriendelijke auto voor een zakelijke rijder. De overheid speelde echt voor Sinterklaas in die tijd. Geen bpm en geen mrb voor zuinige diesels, met slechts 14 procent bijtelling. De regels werden vervolgens steeds verder aangescherpt, maar daarop speelden de fabrikanten met veel vernuft in. U wilt maximaal 85 gram? Doen we! De Peugeot 308, Seat Leon en Skoda Octavia lieten exact dezelfde waarde noteren. Allemaal 1,6-liter diesels, totdat Volvo met de V40 D4 kwam. Een tweeliter met 190 pk en toch slechts 85 gram uitstoot.

Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het resulteerde erin dat Volvo in drie jaar tijd bijna 35.000 V40’s verkocht, inclusief de D2. Waaronder de witte van Anthony. “Ik reed in die tijd de eerste generatie V40, ook een diesel. Die heb ik echt helemaal opgereden. Dat moment kwam toen de turbo stuk was en de motor totaal geen vermogen meer had. Dan merk je pas echt wat zo’n turbo normaal gesproken hoort te doen. Maar goed, voor die auto was het over en uit; ik moest op zoek naar iets anders. Het merk stond al vast en ook dat het weer een diesel moest zijn. Ik reed veel kilometers in die tijd en het motorkarakter sprak mij enorm aan. Lekker veel koppel en op de snelweg weinig toeren.”

Roet in het eten

In onze ooghoek zien we keurmeester Joep Schuurman de werkplaats inrijden, waar de V40 aan de deeltjesteller gaat. Met dat apparaat meet Joep de roetdeeltjes in de uitlaatgassen. Dat mag niet meer zijn dan een miljoen deeltjes per cm³. Dat het roetfilter onder deze Volvo niet meer werkt, blijkt uit de uitkomst van de meting: 1,4 miljoen deeltjes. Afkeur, horen we van Joep. “Tijdens de proefrit rook het in de auto ook al naar uitlaatgassen en dat gaat samen met een geluid dat op een lek duidt. Misschien zit dat ergens bij het spruitstuk.” De snuffelaar gaat nog in de motorruimte, maar dat geeft niet meteen duidelijkheid.

Van Anthony horen we dat er in het verleden al problemen op dat vlak waren. “Binnen een week na aanschaf ging het motorlampje branden. Dat had met de EGR te maken; die is onder garantie vervangen. Een paar jaar later deed hetzelfde probleem zich voor, toen was het voor mijn rekening. Ik weet niet meer precies wat het heeft gekost. Minder dan een roetfilter. Dan ben je al snel een paar mille lichter, dat heb ik er niet meer voor over en ik verwacht niet nog jaren met deze auto te rijden. Ik laat het er misschien uithalen; de verhoogde wegenbelasting neem ik dan maar voor lief. Maar ik betwijfel of ik net zoveel kilometers haal als met de vorige V40.”

Rijp voor de sloop

Joep heeft al snel in de gaten dat er niet al te vakkundig is gesleuteld. Er blijkt niet zo lang geleden een nieuwe voorveer te zijn gemonteerd en de veerpoot is niet goed teruggeplaatst. De aandrijfashoezen zijn met kit dichtgesmeerd. Weliswaar een goedkope oplossing, maar zeker niet de beste. “Het lijkt erop dat de insteek is om zo voordelig mogelijk te rijden en uiteindelijk betaal je de prijs daarvoor. Alleen is de lijst met ernstige mankementen nu zo lang, dat de auto wat mij betreft rijp is voor de sloop.”

Is het einde dan nabij voor de zilvergrijze V40? In ieder geval is dit niet het nieuws waarop Anthony had gehoopt. Toch heeft hij alles bij elkaar niet duur gereden, gezien de aanschafprijs en het uitblijven van excessen in de onderhoudskosten. Heel wat mensen zouden hiervoor tekenen. “Natuurlijk merk ik ook wel dat er het een en ander aan mankeert en dat hij niet meer zo goed rijdt als in het begin. Maar ik rijd nu veel minder kilometers en hoef nog maar eens per week naar Utrecht, dus een diesel is minder lucratief dan voorheen. Voor de vakanties gebruiken we de auto niet. Met de vorige gingen we regelmatig naar België en Frankrijk. Hij heeft nog apk tot juli dit jaar, dan zien we wel verder. Ik heb er hoe dan ook met heel veel plezier in gereden tot nu toe.”

Eigenaar Volvo V40

Naam Anthony van Harten

Bouwjaar 1975

Woonplaats Nieuw-Vennep

Beroep systeem- en applicatiebeheer

Eerste auto Volvo 740

Vorige auto Volvo V40 2003

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Meer bagageruimte.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Vijfhonderd km op een dag.”

Onderhoudshistorie

De laatste onderhoudsbeurt bij een Volvo-dealer was bij kilometerstand 210.763. Vanaf dan zijn het universele garages en Volvo-specialisten. Op een gebroken voorveer, een accu en een EGR-klep na, zijn er geen bijzonderheden.

Wat mankeert er aan de Volvo V40?

Koppeling is erg zwaar in de bediening

Er is een geluid hoorbaar dat bij lekkage van uitlaatgassen past

Het stinkt in de auto naar uitlaatgassen

Linksvoor is soms een knakgeluid te horen bij rijden over oneffenheden

Het stuur staat scheef met rechtuit rijden

De auto trilt fors op snelheid

Er is een zwaar brommend geluid hoorbaar tijdens het rijden, dit lijkt van de banden te komen

Er zoemt iets als het contact aanstaat, oorzaak onbekend

De kachelmotor maakt herrie

De motor loopt soms onregelmatig stationair/hobbelt

De roetuitstoot is te hoog, het roetfilter is defect

De koplampen zijn dof

De bodemplaat is zeer slecht bevestigd en op meerdere plaatsen gescheurd

Er lekt olie rond het kleppendeksel

De veerpoot linksvoor is verkeerd gemonteerd. Hierdoor klopt de rijhoogte en uitlijning niet

Koppelstang verbogen, die maakt bij grote stuuruitslag contact met de veerpoot

Er hangt diverse bedrading los bij het linker voorwiel

De beide buitenste aandrijfashoezen zijn gekit, maar lekken alsnog

De remslang rechtsvoor loopt aan tegen het wiel

De banden zijn allemaal gecupt en/scheef afgesleten

De achterste draagarmrubbers aan de voorzijde zijn slecht

De mening van Carrec Technocenter

“Twee duimen omlaag voor dit rijdende milieudelict met serieuze veiligheidsrisico’s. Hier houdt iemand de hand op de knip, met alle gevolgen van dien. ‘Pay peanuts, get monkeys’.”