Volvo XC90 T8 – 2015 – 310.379km - Accudegradatietest
Eigenaar liet vijf maanden geleden de accu vervangen door een nieuwe
Video
Helaas kunnen wij deze video niet weergeven, omdat je niet akkoord bent gegaan met de
cookie voorwaarden.
Onze video speler heeft rechten nodig voor de "Social Media".
Wijzig je cookie instellingen
Christiaan Goudszwaard gaf zich oorspronkelijk op voor deelname aan Klokje rond. Wij stelden voor om het accupakket van zijn Volvo XC90 T8 te onderzoeken. Hij pakte de handschoen moedig op.
Op pad voor de tweede ronde
Eigenaar Christiaan heeft weinig aansporing nodig om een lans te breken voor het fenomeen plug-in hybride. “Aan de ene kant heb je de souplesse en de kracht van het volledig elektrisch rijden, aan de andere kant behoud je het voordeel van de actieradius die de verbrandingsmotor je biedt. Voor mij het beste van twee werelden.” De in Zeewolde woonachtige Christiaan kocht de XC90 toen die vijf jaar oud was, met 170.000 op de klok. Liet hij bij aankoop dat accupakketje checken? “Dat was voor mij op dat moment niet zo’n issue, want ik kwam uit een Volvo V60 plug-in hybrid die tot op het laatste altijd die actieradius van 45 kilometer elektrisch bleef leveren. Dus had ik er alle vertrouwen in.”
Dat pakte op de iets langere termijn toch niet helemaal goed uit bij die XC90. “In het begin was er geen vuiltje aan de lucht, maar op een bepaald moment liep het bereik toch wel behoorlijk terug. Van 34 kilometer werd het 27 km bij lagere temperaturen en uiteindelijk kwam ik niet verder meer dan 20 km volledig elektrisch.”
Christiaan twijfelde even tussen een jongere XC90 PHEV kopen of kiezen voor een vers accupakket, een uitgave van enkele duizenden euro’s. Hij koos na wat wikken en wegen voor dat laatste. “Ik besloot toch te investeren in mijn XC90. Want ik vind het zo’n heerlijke auto. Hij was voor mij feitelijk perfect, op die beperkte elektrische actieradius na. Dus heb ik die aangepakt.”
Hij sloeg zijn spaarpot aan diggelen en vijf maanden voor onze meting ging er een vers accupakket in. Met als concreet doel: nog minimaal vijf jaar met deze statige SUV doorrijden. “Dit is toch een directie-auto, nog steeds prachtig en geweldig om mee onderweg te zijn. Dit modeljaar had best wat problemen, maar ik rijd feitelijk van beurt naar beurt, zonder gekke dingen. Ik verwacht wel wat van die meting, want er zit nu nagenoeg een nieuw accupakket in.”
100 procent verwacht
Aan Marcel van Renselaar van Aviloo de eer en het genoegen om Christiaan de uitslag mee te delen. Hoeveel heeft dat accupakket nog in huis? De uitslag luidt: 94 procent. Huh? Die accu is toch bijna nieuw? Hoe zit dat? We hadden een strakke 100 procent verwacht, of toch tenminste 99. Marcel: “Dat is een verhaal met een aantal aspecten. Om te beginnen is de bruto capaciteit van het accupakket 11,6 kWh. Maar Volvo laat maar 8,5 kWh toe in het pakket om mee te rijden. En van die 8,5 is er nu nog 8 over. En dat is die 94 procent.”
Christiaan is toch een tikkeltje teleurgesteld. “Ik had wel iets beter verwacht.” Maar evengoed is Marcel niet heel somber over dat concrete doel van de eigenaar om nog vijf jaar met deze riante Volvo te pluggen en te rijden. “Een accu slijt en dat gaat vooral in het begin van zijn levenscyclus relatief wat harder”, legt hij uit. “Daarna zien we dat die degradatie afvlakt en dan stabieler wordt. Het zou heel goed kunnen dat het lange tijd hierbij blijft. Afhankelijk natuurlijk van het gebruik door de eigenaar.”
Daar kan Christiaan wat mee en hij nestelt zich gerustgesteld in die geweldige zetels van zijn Zweedse alleskunner.
Resultaat Volvo XC90 T8
Had (netto) 8,5 kWh
Heeft 7,98 kWh
State of health 94 %
Signalement
|Merk
|Volvo
|Model
|XC90 T8 Twin Engine Plug-in Hybrid AWD R-Design
|Carrosserie
|5-deurs, suv
|Transmissie
|8 versnellingen, sequentiële automaat
|Aandrijving
|4wd
|Nieuwprijs
|€ 82.685
Specificaties
|Brandstof
|benzine
|Motor
|4-cil. in lijn, plug-in hybride
|Cilinderinhoud
|1.969 cc
|Maximaal vermogen
|299 kW / 407 pk bij 5.700 tpm
|Maximaal koppel
|640 Nm bij 2.200 tpm
|Accu capaciteit (bruto)
|10 kWh
|Inhoud brandstoftank
|60 l
|Lengte / breedte / hoogte
|4.950 mm / 1.958 mm / 1.775 mm
|Wielbasis
|2.984 mm
|Massa leeg
|2.182 kg
|Laadvermogen
|828 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|2.400 kg / 750 kg
|Banden
|275/45R20Prijzen
|Topsnelheid
|230 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|5,6 s
|Brandstofverbruik
|2,1 l/100km
|CO2-uitstoot
|49 g/km
Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?
Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription 7 Persoons 408Pk Automaat (PANORAMADAK, LUCHTVERING, APPLE CARPLAY, STOELVENTILATIE, ZWART HEMEL, MASSAGE, HARMAN/KARDON, MEMORY SEATS, CAMERA, ELEK ACHTERKLEP, NIEUWSTAAT)
- 2019
- 135.112 km
Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD R-Design Pano HuD 360° 7p
- 2016
- 111.665 km
Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD R-Design BROWERS & WILKINS/PANO/LEER+S.VERWARMING+MEMORY/360/HUD/LINE/ACC/ECC/12 MDN GARANTIE!
- 2016
- 187.160 km