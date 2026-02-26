Op pad voor de tweede ronde

Eigenaar Christiaan heeft weinig aansporing nodig om een lans te breken voor het fenomeen plug-in hybride. “Aan de ene kant heb je de souplesse en de kracht van het volledig elektrisch rijden, aan de andere kant behoud je het voordeel van de actieradius die de verbrandingsmotor je biedt. Voor mij het beste van twee werelden.” De in Zeewolde woonachtige Christiaan kocht de XC90 toen die vijf jaar oud was, met 170.000 op de klok. Liet hij bij aankoop dat accupakketje checken? “Dat was voor mij op dat moment niet zo’n issue, want ik kwam uit een Volvo V60 plug-in hybrid die tot op het laatste altijd die actieradius van 45 kilometer elektrisch bleef leveren. Dus had ik er alle vertrouwen in.”

Dat pakte op de iets langere termijn toch niet helemaal goed uit bij die XC90. “In het begin was er geen vuiltje aan de lucht, maar op een bepaald moment liep het bereik toch wel behoorlijk terug. Van 34 kilometer werd het 27 km bij lagere temperaturen en uiteindelijk kwam ik niet verder meer dan 20 km volledig elektrisch.”

Christiaan twijfelde even tussen een jongere XC90 PHEV kopen of kiezen voor een vers accupakket, een uitgave van enkele duizenden euro’s. Hij koos na wat wikken en wegen voor dat laatste. “Ik besloot toch te investeren in mijn XC90. Want ik vind het zo’n heerlijke auto. Hij was voor mij feitelijk perfect, op die beperkte elektrische actieradius na. Dus heb ik die aangepakt.”

Hij sloeg zijn spaarpot aan diggelen en vijf maanden voor onze meting ging er een vers accupakket in. Met als concreet doel: nog minimaal vijf jaar met deze statige SUV doorrijden. “Dit is toch een directie-auto, nog steeds prachtig en geweldig om mee onderweg te zijn. Dit modeljaar had best wat problemen, maar ik rijd feitelijk van beurt naar beurt, zonder gekke dingen. Ik verwacht wel wat van die meting, want er zit nu nagenoeg een nieuw accupakket in.”

100 procent verwacht

Aan Marcel van Renselaar van Aviloo de eer en het genoegen om Christiaan de uitslag mee te delen. Hoeveel heeft dat accupakket nog in huis? De uitslag luidt: 94 procent. Huh? Die accu is toch bijna nieuw? Hoe zit dat? We hadden een strakke 100 procent verwacht, of toch tenminste 99. Marcel: “Dat is een verhaal met een aantal aspecten. Om te beginnen is de bruto capaciteit van het accupakket 11,6 kWh. Maar Volvo laat maar 8,5 kWh toe in het pakket om mee te rijden. En van die 8,5 is er nu nog 8 over. En dat is die 94 procent.”

Christiaan is toch een tikkeltje teleurgesteld. “Ik had wel iets beter verwacht.” Maar evengoed is Marcel niet heel somber over dat concrete doel van de eigenaar om nog vijf jaar met deze riante Volvo te pluggen en te rijden. “Een accu slijt en dat gaat vooral in het begin van zijn levenscyclus relatief wat harder”, legt hij uit. “Daarna zien we dat die degradatie afvlakt en dan stabieler wordt. Het zou heel goed kunnen dat het lange tijd hierbij blijft. Afhankelijk natuurlijk van het gebruik door de eigenaar.”

Daar kan Christiaan wat mee en hij nestelt zich gerustgesteld in die geweldige zetels van zijn Zweedse alleskunner.

Resultaat Volvo XC90 T8

Had (netto) 8,5 kWh

Heeft 7,98 kWh

State of health 94 %