Volvo XC60 Recharge - Eerste rijtest

De Mitsubishi Outlander PHEV heeft een wat twijfelachtige reputatie in Nederland. Geholpen door subsidie domineerde de auto een tijdlang de spits en de woonwijken in ons land. Zijn herkenbaarheid speelde hierbij een grote rol, want Volvo verkocht in die tijd de V60 D6 plug-in hybride, later omgedoopt tot Twin Engine. Een diesel-plug-in zien we tegenwoordig niet vaak meer. De Zweed verkocht minstens zo goed als de Outlander, maar was amper te onderscheiden van een V60 T3 of een andere brave uitvoering, dus kreeg Volvo niet de slechte naam die de Mitsubishi wel had. Nu reed die bewuste V60 ook gewoon prima, wat we van die Outlander niet kunnen zeggen. Al met al was Volvo er vroeg bij als het gaat om (deels) elektrisch rijden. Hoewel het merk met de XC40 en C40 nu ook volledig elektrische auto’s op de markt heeft gebracht, is het allerminst van zins de PHEV-techniek achter zich te laten. Voor bijna alle typen van Volvo geldt inmiddels dat de stekkerversies belangrijker zijn dan de auto waarin enkel benzine gaat. Dit is het gevolg van het Nederlandse bpm-systeem, waarbij de belasting voor auto’s die (op papier althans) minder zuinig zijn inmiddels zo hoog is dat ze zichzelf uit de markt prijzen ten op­zichte van de stekkerversies. Dat is ook bij Volvo het geval. Daarbij hebben die plug-ins vaak nog meer vermogen ook.

Extra accu’s

Om het aanbod nu kracht bij te zetten, heeft Volvo de accucapaciteit van zijn 60- en 90-serie-PHEV’s verhoogd. Er is een derde rij accucellen bijgekomen, waarmee de capaciteit stijgt van 11,6 naar 18, 8 kWh. Behoorlijk fors voor een plug-in. Je zit daarmee al op de helft van een volledig elektrische auto als de Mazda MX-30. Een record is het niet, want bijvoorbeeld de nieuwe C-klasse-PHEV van Mercedes heeft 25,4 kWh, maar evengoed is het erg veel.

Uiteraard is het prettige gevolg dat de auto verder komt op stroom. Zo stijgt de WLTP-afstand voor de XC60 T8 Recharge die wij proberen naar 79 kilometer. Afhankelijk van onder meer de buitentemperatuur moet je daarmee in de praktijk gemakkelijk 50 tot 60 kilometer kunnen afleggen, waardoor het voor veel mensen haalbaar wordt het overgrote deel van hun ritten op stroom te doen. Wat helpt is dat Volvo eveneens het vermogen van de elektromotor heeft vergroot. Die heeft nu 145 pk, waardoor het gemakkelijker is om alleen op stroom te rijden. Zo zagen we op de snelweg meer dan 140 km/h op de teller terwijl de benzinemotor er niet aan te pas kwam. Die heb je dus enkel nodig bij forse acceleratie of een lege accu. In de T8 heeft die benzinemotor (een viercilinder 2.0-turbo) 310 pk, neem je de T6, dan krijg je 253 pk. Dat combineert tot een systeemvermogen van respectievelijk 455 en 350 pk. Meer dan genoeg power natuurlijk, maar de auto weegt dan ook meer dan 2.000 kilo. Evengoed is de krap 310 Nm koppel van de elektromotor genoeg om vaart te krijgen zonder benzinekracht. De aandrijflijn is in zoverre onveranderd dat de benzinemotor de voorwielen aandrijft en de elektrokracht naar de achterwielen gaat. Standaard vierwielaandrijving dus. In het verleden waren we niet altijd te spreken over de verfijning hiervan. Zo hadden de achterwielen nogal eens tractieproblemen. Tijdens de korte eerste indruk van de ­nieuwe XC60 leek het al met al iets te zijn verbeterd.

Eén pedaal

Nieuw is een vorm van one-pedal-driving. Dit kennen we uit veel elektrische auto’s. Hierbij wordt zo hard geremd op de elektromotor dat je je rempedaal zelden nodig hebt. Volvo voegt dit nu ook toe aan zijn PHEV’s. Het werkt in de praktijk prima, al merken we dat de remkracht minder is dan in een volledig elektrische Volvo als de C40, dus je zult soms net even eerder moeten bijremmen, bijvoorbeeld bij een file op de snelweg. Wel handig: je zet het snel aan en uit met de pook van de automaat, terwijl je in de volledig elektrische Volvo-typen hiervoor onhandig diep het multimediasysteem in moet duiken.

Door de grotere accu moet de auto wel langer aan de laadpaal voordat hij vol is. In tegenstelling tot de nieuwe Mercedes-modellen kun je nog steeds maar met 1-fase laden en ook snelladen behoort niet tot de mogelijkheden. Dat laatste is wat ons betreft ook nog niet per se nodig, maar een 3-fasen­lader zou bij deze accucapaciteit toch wel iets toevoegen. Elk half uurtje bijladen bij bijvoorbeeld een winkelcentrum of welke andere korte stop dan ook loont dan al enorm.

De prijs van de Volvo stijgt niet, mede omdat de (papieren) CO2-uitstoot van de XC60 verder is gedaald, wat weer gunstig is voor de bpm. Volvo mag zichzelf vervolgens prijstechnisch graag vergelijken met de Duitse premiumconcurrentie, waarbij de Zweden altijd positief naar voren komen. Een strategie die in elk geval in Nederland goed uitpakt, gezien de goede verkoop­cijfers van het merk. De grotere accu en het extra vermogen van de elektromotor voegen in de praktijk zonder meer veel toe aan de grote stekker-hybrides van Volvo. Met dit soort grote accu’s kunnen de auto’s nog beter worden ingezet zoals ze origineel bedoeld zijn. Het laat zien dat de PHEV nog allerminst dood is.