Volvo V70 D5 – 2010 – 509.416 km - Klokje rond

Wat is dat toch met die Volvo V70-rijders? Die blijven maar rijden en rijden. Hier hebben we er weer één: Ton Megens uit Zaltbommel, met een half miljoen op de klok van zijn onverwoestbare Zweed.

Beroemde vijfcilinder

Zo lang en vooral veel Ton Megens uit Zaltbommel rijdt in deze Volvo V70 D5 uit 2010, zo snel had hij de auto aangeschoft. “Binnen tien minuten was het gepiept”, vertelt de eigenaar. “Ik kwam, zag en kocht.” Ton had zich online georiënteerd en zag iets moois staan in Dordrecht. Een blauwe Zweedse tank in een Limited Edition-uitvoering. Het was het laatste adresje van een zaterdagmiddagje occasions nader onderzoeken. Ton ging kijken, rijden en na vijf kilometer wist hij dat deze Volvo het zou worden. Een V70 D5 met de kop eraf, 8.000 kilometer op de klok en een half jaartje oud. “Ik wilde die robuustheid van die beroemde vijfcilinder diesel van Volvo.”

Hij mag met recht trots zijn, want hoewel keurmeester Tim de Leeuw ziet dat dit exemplaar behoorlijk wat ervaring heeft in combinatie met een respectabele leeftijd, verloopt de proefrit naar tevredenheid. “Ik voel wel iets in de automaat, een bijgeluid als de bak terugschakelt”, aldus Tim. Om er meteen aan toe te voegen dat dit niet betekent dat die bak op instorten staat. Nee, deze Volvo V70 uit 2010 met meer dan een half miljoen op de teller gaat met een positieve vibe de brug op. Wat verwacht Ton? “Ik verwacht zeker dat ze dingen gaan vinden, dat kan niet anders. Ik ben zelf niet technisch en je slijt als bestuurder mee met je auto. Maar ik verwacht geen onthutsende zaken.” En als dat wel het geval is? “Dan ga ik na de keuring eens goed daarover nadenken.”

Drama

Terwijl Tim zijn uitgebreide rondgang inzet om de stoere stationwagon heen, zagen wij Ton eens door over zijn autoleven. “Poeh, wat heb ik níet gereden, kun je beter vragen! Mijn vorige auto was een Audi A4 Avant TDI, maar daarvoor is het merk Volvo al een keer langs geweest in de vorm van een S60 op lpg. Die beviel prima. Ik heb ook een Peugeot 406 op gas gehad, dat was drama. Naast de Volvo V70 heb ik ook tijdelijk zakelijk een Tesla Model 3 gereden. Dat vond ik een heerlijke auto. Daar heb ik toch 200.000 km mee gestuurd en in die periode wel de draagarmen laten vervangen, haha.”

De Volvo V70 was de afgelopen veertien jaar deels zakelijk en deels particulier in gebruik. Ton heeft een trainingsbureau en traint en coacht, samen met nog drie collega’s, veel mensen in sales en marketing. Die clientèle is voornamelijk werkzaam in de automotivebranche. Ook personal coaching zit in het trainingspakket. “Zodoende gaan we het hele land door. Veel automotiveklanten kennen mijn Volvo V70 inmiddels erg goed. Ik krijg vaak de vraag wanneer ik nu een keer ga inruilen!”

Maar ja, waarom zou je je auto inruilen als hij lekker rijdt en de onderhoudskosten te overzien zijn? “Natuurlijk is er weleens wat en heb ik dingen moeten laten vervangen, maar het is ook niet zo dat ik duizenden euro’s per keer moet wegbrengen. Zodoende rijd ik met plezier door.” HIj meent het. Zoals hij nog steeds oprecht intens geniet van dat schermpje dat zich bij starten uit het dashboard ontvouwt.

Nat

Bij de bodeminspectie treft Tim een natte kleffe oliebende aan. “Ja, fraai is anders, maar met deze kilometerstand zou ik me er niet te druk om maken.” Na de bodem stort onze keurmeester zich op de controle van de wielophanging, remmen en banden. “Gelukkig heb ik aan de voorkant net twee nieuwe banden laten monteren en meteen ook de remschijven laten vernieuwen”, bekent Ton.

De positieve lijn van na de proefrit zet zich in feite door bij het laatste deel van de inspectie. “Wat speling op de aandrijfassen en een gescheurd rubber van een stabilisatorstang zie ik, dat valt alleszins mee”, meldt Tim monter. Dat betekent dat deze auto precies zo scoort als Ton zelf vooraf had aangegeven bij zijn aanmelding voor Klokje rond. Daarin schreef hij: “Zo’n nette en probleemloze V70 met 500.000 kilometers op de teller zie je niet vaak, denk ik. Nadat ik hem privé heb overgenomen, heb ik als doel gesteld om de 500 K te halen. Elk jaar krijgt de auto een beurt, uitgevoerd door een echte liefhebber. Die gaf aan dat deze kilometerstand geen uitzondering is. Vele D5’s hebben dit bereikt. Deze keuring zou echt een bekroning zijn!”

Eigenaar Volvo V70

Naam Ton Megens

Bouwjaar 1961

Woonplaats Zaltbommel

Beroep zelfstandig ondernemer in coaching/training

Eerste auto Mitsubishi Lancer

Vorige auto Audi A4 Avant TDI

Wat zou je veranderen aan de auto? “Loopt een beetje rauw en de zijpanelen van de kofferbak zijn ondingen.”

Verste reis met de auto “Op vakantie naar Valencia.”

Onderhoudshistorie

We hebben aardig wat informatie, naast de stuurbekrachtingingspomp die vorig jaar nog is vervangen. Verder zijn er recent aan de voorzijde nieuwe banden, remschijven en remblokken gemonteerd. Een keurig lijstje.

55.000 Vloeistoffen checken en bijvullen

85.000 Eén band vervangen en balanceren

93.000 Aircocheck en beurt

137.000 Apk plus twee schijven en blokken achter

176.000 Apk met roetmeting

182.000 Rubber blokje uit ventilatiekanaal weggehaald

195.000 Eén band vervangen en balanceren

250.000 Grote beurt plus radiateur vervangen

274.000 Accu vervangen, turboslang vervangen

283.000 Beurt, software, remblokken achter

350.000 Beurt, Apk, distributie, vier banden

412.000 Voorruit en onderhoud

416.000 Olielekkage en gordel repareren

430.000 Apk, stabilisatorstang achter, 2 schokdempers voor, achterasophangingsrubber, aandrijfashoes, uitlijnen, aircoservice

437.000 Koelvloeistoflekkage aanpakken

466.000 Apk, roetmeting, beurt

Wat mankeert er aan de Volvo V70?

Klein nokkeltje hoorbaar vanuit de motor. Herkomst niet duidelijk, klinkt niet zorgwekkend

Veel motor trillingen in het interieur. Vermoedelijk rechter motorsteun

Meerdere beschadigingen in het voorraam

Stuur staat naar links bij rechtuit rijden

Versnellingsbak slipt behoorlijk bij rustig optrekken in de lagere versnellingen

Piept minimaal tijdens remmen

Vrije slag voelbaar in de aandrijflijn bij lastwissel

Knipperlichten achter stralen wit licht uit

Koplamp glazen worden dof

Flinke deuk in zijscherm rechts

Motor/bak zijn erg vet aan de onderkant

Er zit wat speling op de aandrijfassen

Uitlaatsteun is bijna doorgeroest

Stabilisatorstang hoes rechtsvoor is gescheurd

De mening van Carrec Technocenter

‘Aan de buitenkant heeft de Volvo duidelijk wat schades en gebruiksporen, maar aan de binnenkant ziet hij er nog bijzonder goed uit , zeker gezien zijn kilometerstand en leeftijd. Hij rijdt, met uitzondering van de automaat, bovendien nog erg goed. Er zijn wel veel motortrillingen waarneembaar. Als je er zorgvuldig mee rijdt, kan de V70 nog lang mee.’