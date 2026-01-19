Peter van den Berg uit Asperen importeerde een acht jaar oude Volvo V70 Cross Country. Hij liet meteen lpg inbouwen en rijdt zodoende al ruim een half miljoen kilometers ‘economisch verantwoord’ door het land. Maar zelfs voor een Volvo beginnen de kilometers te tellen.

Vaste klant

Volvo’s zijn graag geziene gasten in Klokje rond, maar één model maakt het wel erg bont: de V70. Je zou haast zeggen dat ze bij Carrec in Soesterberg inmiddels meer van Zweedse stationwagons weten dan van BMW’s. Maar goed, na een Opel Kadett en een Saab 9-3 gereden te hebben, kocht predikant Peter van den Berg, eigenlijk afgestudeerd als ingenieur, in 2009 voor € 8.000 een bruine V70 Cross Country uit 2001. Hoe kom je bij zo’n opgehoogde station? “We reden die Saab 9-3 toen we ons derde kind kregen, maar op de achterbank pasten drie kinderzitjes niet naast elkaar. Een kennis zei dat ik eens naar een V70 moest kijken. Ik zocht niet per se naar een Cross Country, maar ik vond er toch één in Duitsland. De auto was van een veearts tot diens overlijden. Hij had bij aankoop alle opties aangevinkt en zijn weduwe wilde ervan af.”

Daar komt keurmeester Joep Schuurman terug van de proefrit. Hij kijkt niet blij. “De automaat heeft zijn langste tijd wel gehad. Als je die in D zet, duurt het eerst drie seconden waarna die met een klap door de aandrijflijn in de versnelling schiet. En als je in D voor het verkeerslicht staat, schakelt de bak spontaan in N, om vervolgens weer in D te gaan.” Hopelijk is dit niet het begin van nog meer serieuze aandachtspunten …

Gas erin

Peter koos destijds na de aankoop van de Volvo, die hij contant afrekende, voor een gasinstallatie. Bij Mesman in Eindhoven, lpg-specialist voor Volvo, liet Peter direct een Vialle installatie inbouwen. Als je op jaarbasis ruim dertigduizend kilometers rijdt en niet al te veel geld bij de pomp wilt achterlaten, is dat geen overbodige luxe. Rijden in de V70 Cross Country is werkelijk fantastisch, aldus Peter. “Hij is erg comfortabel, vering en demping zijn top en het zitmeubilair is uitstekend. Mijn kinderen zitten liever in mijn auto dan in de XC90 V8 van mijn vrouw. Bovendien is hij erg stil, dat is ook wel fijn.”

Na zestien jaar heeft de teller inmiddels de zeven ton gepasseerd. Zelfs voor een kloeke Zweed is dat aan de hogere kant van het spectrum. Daarbij komt vanzelfsprekend het nodige onderhoud om de hoek kijken. Noem een onderdeel en het is al een keer vervangen. Bij 570.000 kilometer was het stuurhuis aan revisie toe. “Technisch onderhoud vind ik heel belangrijk, maar een knopje dat niet werkt wordt ook vervangen.” Alleen de turbo en de automaat zijn nog nooit vervangen of gereviseerd. Dat is best indrukwekkend bij deze tellerstand.

Toch heeft al dat onderhoud Peter geen fortuin gekost. Onderdelen haalt hij bij een Volvo-demontagebedrijf in Druten. Achterdempers met niveauregeling bijvoorbeeld. “Die komen dan onder een Volvo vandaan die ‘slechts’ 180.000 heeft gereden. Voor € 150 heb ik er twee, terwijl één nieuwe vijf keer zo duur is. Vervolgens ga ik met die onderdelen naar mijn vaste garagist die de montage doet.” Daardoor blijft het onderhoud betaalbaar. De Aspenaar schat dat hij er gemiddeld zo’n €1.250 per jaar aan uitgeeft. Hij ziet het nu als zijn sport om de Volvo zo lang mogelijk rijdend te houden.

Afgescheurde rubbers

Joep is inmiddels volop aan het keuren en neemt een kijkje onder de motorkap. Daar merkt hij op dat de gasinstallatie niet zo fijntjes is ingebouwd. Dat is een tegenvaller. Peter wist toch bijna zeker dat Joep tamelijk positief zou zijn over de ‘eigenlijk perfect onderhouden’ Volvo. “Alleen de schokdempers zijn wat aan de zachte kant.”

Verder ziet Joep ook dat de bodemplaat met vier verschillende bouten vast zit. Hoewel de onderkant volgens Peter kurkdroog zou moeten zijn, ontdekt Joep toch lekkages en loslatende rubbers. “Het rubber van de motorsteun lijkt wel helemaal opgelost”, zegt hij. Daarnaast is de draagarm rechtsvoor dermate versleten dat het wiel alle kanten op beweegt. Jammer van de technische staat, al is het koetswerk van de bijna vijfentwintig jaar oude V70 Cross Country nog prima, aldus Joep. Hij neemt de ergste gebreken met Peter door, bij wie de loslatende rubbers al bekend zijn. “Het kan zijn dat de lpg-installatie ergens lekt.” Peter ziet in dat het einde voor zijn trouwe metgezel dichterbij is dan hij dacht en overweegt nu een nieuwere opgehoogde Volvo. “Misschien een XC70 of XC90 T6. En die kunnen ook nog op lpg.” Komt dat even goed uit.

Eigenaar Volvo V70 Cross Country

Naam Peter van den Berg

Bouwjaar 1971

Woonplaats Asperen

Beroep predikant in de hervormde kerk te Asperen

Eerste auto Opel Kadett

Vorige auto Saab 9-3 op gas

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Niets.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Naar Toscane, 1.366 km.”

Onderhoudshistorie

152.337 - Distributieriem vervangen

166.986 - Draagarmrubbers en remschijven en -blokken vóór vervangen

252.000 - Bougies en cardanolie vervangen

285.000 - Multiriem, remvloeistof en -slangen achter vervangen

311.000 - Bougies en thermostaat vervangen

348.000 - Remvloeistof en -blokken achter vervangen

355.000 - Brandstoffilter en bakolie vervangen

Mei 2017 - Aircobeurt

399.000 - Schokdempers vóór en achter vervangen en uitlijnen

422.000 - Draagarmrubbers vóór en achter, rechter aandrijfas, linker stuurkogel, linker aandrijfashoes en turbobuis vervangen

448.000 - Fuseekogel en remschijven en -blokken vóór vervangen

471.000 - Spoorstang vervangen

482.500 - Distributieriem en waterpomp vervangen

503.000 - Schokdempers achter vervangen

511.000 - Spoorstang en rubbers achterophanging vervangen

548.000 - Aandrijfas linksvoor en katalysator vervangen + bakspoeling

555.500 - Schokdempers vervangen

570.000 - Gasklephuis en tussenbak vervangen en stuurhuis gereviseerd

574.000 - Thermostaat vervangen

578.000 - Fuseekogel links vervangen

592.000 - Bougies en bobines vervangen

600.000 - Gasklephuis en turboslang vervangen

639.000 - Schokdempers achter en gaspedaal vervangen

651.000 - Bougies, inlaatbuis, koelwater, startmotor, accu, remschijven achter en aircopomp vervangen en aansluiting koelwaterslang kachel gerepareerd

664.000 - Aircopomp, remschijven en -blokken vóór, multiriem, stuurhuis, uitlaatpakking en turboslang vervangen

685.433 - Stabilisatorstang en motorsteun vervangen

Wat mankeert er aan de Volvo V70 Cross Country?

Het motorstoringslampje brandt

De auto vraagt om service

De bekleding van de pook en handremomlijsting laat los

Er is veel motorvibratie voelbaar in het interieur

Als je drive inschakelt gaat dit met een grote vertraging en forse klap

De achterste schokdempers zijn enorm versleten

De kachelventilator piept

De motor mist vermogen, hij rijdt als een variant zonder turbo

Het raam linksvoor kan niet open

De handrem werkt niet

De banden maken veel herrie

De (automatische) versnellingsbak is duidelijk kapot/versleten

De motor lekt olie

Idem voor de haakse overbrenging tegen de versnellingsbak aan

De motorsteunen zijn ingezakt/versleten

De draagarmrubbers aan de voorzijde zijn ingescheurd

De buitenste aandrijfashoes rechtsvoor lekt

De krukaspoelie is versleten

De draagarmrubbers achter zijn helemaal op

De mening van Carrec

‘Dit lijstje is het resultaat van zo’n anderhalf uur onderzoek. Als je langer gaat kijken of gaat sleutelen komt er nog veel meer ellende tevoorschijn. Desondanks maar één duim omlaag voor alle moeite.’