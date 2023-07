Volvo V70 2.4 T (2001) - Op de Rollenbank

Exact op tijd rolt het jonge deel van de familie Smallegange het terrein op van Beek Auto Racing in Den Haag. Met een auto die totaal niet past bij zijn berijders. Jonge studenten in een auto bestemd voor tandartsen of misschien een beroepsfotograaf. Bram en Rein studeren nog, facility management om precies te zijn, maar in plaats van feesten en achter de vrouwen aan gaan, hebben zij zich serieus gestort op oude auto’s. Wellicht doen ze dat andere erbij, maar eerst moet die auto gefikst. Het betreft een Volvo V70 uit 2001. Een type met een uitstekende reputatie, maar er zat nog wel wat werk aan. “We hebben hem gekocht bij een particulier voor € 500 en met meer dan drie ton op de klok”, begint Bram. “De auto was compleet uitgeleefd”, vult broer Rein aan. “Maar dan wordt het voor ons pas leuk.”

Bram en Rein handelen in auto's als hobby

Bram en Rein zijn niet bang voor vieze handen. Het komt erop neer dat ze in hun vrije tijd een autohandeltje runnen. Zonder brug, zonder smeerput, zonder garage. Ze benaderen een oud barrel als een project en gaan ermee aan de slag met een heldere missie: het moet rijden en er goed uitzien. Rein: “Zo zijn er al wat auto’s voorbij gekomen. Een Corsa met een kapotte motor die we weer rijdend hebben gemaakt, een 206 CC die een nieuw dak kreeg en een 207 waarbij we een achteras hebben vervangen.” Bram vult aan: “Aan deze Volvo hebben we ook al wat gedaan, zoals het stuurhuis vervangen, net als de nokkenaskeerring. Met vijf liter op 2.400 kilometer was het olieverbruik wat uit de hand gelopen.”

Ook op vakantie met oude auto

Aan oude auto’s knutselen en dan op reis ermee, dat is het hogere doel van de gebroeders Smallegange. Op pad met vrienden en lol maken. “Dan gaan we met een stel oude auto’s op vakantie. We zorgen ervoor dat we altijd genoeg zitplaatsen en ruimte over hebben voor het geval we een auto moeten achterlaten. Dat is nog nooit gebeurd. Wel kwamen we drie keer stil te staan, maar we konden altijd weer verder.” Voor deze hobby-klussers is internet goud waard gebleken. Want weliswaar zijn ze geen automonteurs, met behulp van het world wide web hebben ze zich het sleutelen toch volledig eigen gemaakt. “Daarbij moet je er zin in hebben, tijd vrijmaken en je verstand gebruiken”, vertelt Rein. De twee broers stimuleren elkaar, zoveel is duidelijk. Ze zijn benieuwd naar wat de vijfcilinder turbomotor na 22 jaar nog te bieden heeft. “Maar ik ben vooral nieuwsgierig of hij heel blijft”, aldus Bram.

V70 haalt gewoon fabrieksvermogen

Oudere Volvo’s hebben ons al eerder verbaasd. En dat gebeurt vandaag opnieuw: de V70 levert voor het oog van rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven keurig zijn fabrieksvermogen en zelfs een scheut meer koppel! Zo gemakkelijk zelfs, dat de broers tuningoverwegen. Bram: “Half juli doen we met de Volvo mee aan de Budapest Rally, een evenement met 230 auto’s en meer dan vierhonderd man. Vertrekken kan uit Amsterdam of Brussel. Dat wordt één groot feest.”