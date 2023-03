Alweer een Volvo V70 in deze rubriek? Ja, we kunnen er domweg niet omheen en elke eigenaar heeft zijn of haar eigen verhaal. Peter Brak rijdt al bijna zeventien jaar met zijn Volvo V70 2.4 uit 2002 en er zijn geen plannen om daar binnenkort een streep onder te zetten. Ook na zes ton weet de Zweedse tank van geen ophouden. Of wacht de auto van deze examinator binnenkort een fikse ingreep?

Tussen de aanmeldingen in de mailbox van de occasionrubriek tellen we altijd veel Volvo’s en dat verbaast ons geenszins. Het zijn auto’s die gebouwd zijn voor een lang leven én om veel mee te rijden, al was het maar vanwege de prima zetels. De vijfcilinders weten doorgaans niet van opgeven, zelfs niet als je ze met lpg voedt. Keurmeester Joep Schuurman: “In combinatie met de automatische transmissie is deze motor domweg niet kapot te knuppelen. Hij wordt namelijk minder vaak in de toeren gejaagd dan in combinatie met een handbak en ook gelijkmatiger belast.”

Peter rijdt rustig met zijn Volvo V70

Nu is Peter niet het type om zijn V70 flink op de staart te trappen. Integendeel, hij is een rustige rijder. Dat moet ook wel, want als examinator bij het CBR kun je je geen snelheidsovertredingen veroorloven. “Vooral als de motor nog koud is, ontzie ik de techniek zoveel mogelijk. Maar het komt ook vaak genoeg voor dat hij wél hard moet werken. Tijdens de vakantiereizen bijvoorbeeld, met de caravan aan de haak. Dat was destijds een van de redenen om een V70 te kopen. Ik had nooit verwacht er zo lang mee te blijven rijden, maar ik zie geen enkele aanleiding om op zoek te gaan naar een opvolger. Wat de conditie van de auto betreft denk ik dat de automatische transmissie de grootste uitdaging is. Daaraan merk je de hoge kilometerstand, want hij begint slechter te schakelen. Ben je eenmaal op snelheid, dan is er niets aan de hand.”

Revisie automaat heeft volgens Joep geen zin meer

Joep geeft aan dat revisie van de automaat een zinloze exercitie is, omdat alle belangrijke delen versleten zijn. Een gebruikt exemplaar met weinig kilometers vinden wordt ook nog een hele uitdaging, maar er is vast een oplossing te vinden, mocht het zo ver komen.

Meerdere Volvo's voor Peter

De liefde voor auto’s en het merk Volvo in het bijzonder zit diep bij Peter, die uiteraard lid is van de Volvo Club Nederland. “Ja, door de decennia heen zijn er al aardig wat auto’s de revue gepasseerd. Ik herinner mij nog de Renault 5 die ik voor mijn vrouw kocht. Een auto van vijf jaar oud, maar de gaten vielen er al in. Zelf reed ik ooit een Renault Fuego en daarna een Mercedes W123 200D. Ik hoef niemand uit te leggen hoe traag die auto was. Mijn Amazon op gas was geen succes; het bleek een slechte auto te zijn. In 1996 kocht ik een mooie 240 Estate, een van de laatste. Die ruilde ik tien jaar later in op deze V70. Omdat ik de 240 zo miste, heb ik later een GLT gekocht, als hobby-auto. Dat is niet de enige klassieker; er staat ook al heel lang een Katterug in de garage. Geen auto om lange reizen mee te maken, maar wel heel leuk op mooie dagen voor ritten door de provincie. En dan is er nog de youngtimer, een gele 850 T-5R sedan. Alle dagelijkse kilometers maak ik met de V70, lekker voordelig op lpg.”

Deze Volvo V70 voelt wel erg slap aan

Dat Joep met een objectieve en professionele blik naar de rijeigenschappen kijkt, horen we aan zijn opmerkingen na de proefrit. “Zo’n V70 is van huis uit al niet zo’n strak sturende auto. Daar is op zich niets mis mee, maar in dit geval voelt het allemaal wel erg slapjes aan. De voorste schokdempers zijn echt op. De automaat heeft er niet altijd even veel zin meer in en schakelt soms met een flinke klap.”

Geen olieverbruik ondanks kilometerstand

De kritiek van onze techneut komt Peter niet helemaal onbekend voor. Ook hij weet dat de 465.000 kilometers die hij sinds 2006 met de Volvo aflegde hun tol hebben geëist. Met nog drie van die dikke Zweden onder je hoede moet hij zijn budget verdelen. “Ik zorg ervoor dat ik veilig en comfortabel kan rijden en tot nu toe vallen de kosten nog mee. Ik doe alles in goed overleg met de garage die al het onderhoud doet. Daarnaast kom ik bij een goede lpg-specialist, ook al heb ik die zelden nodig. Vorig jaar liep één cilinder niet op gas en als noodoplossing heeft hij die toen op benzine gezet omdat de nieuwe injector er nog niet was. En kijk eens aan de onderkant: kurkdroog. En de motor verbruikt zo goed als geen olie. Deze zomer hebben we ruim 4.000 kilometer gereden en er hoefde uiteindelijk maar 200 milliliter bij. En ik schakel niet over van gas op benzine als de caravan achter de auto hangt. Op de lange hellingen in Luxemburg schakel ik zelf en zorg ik er zo voor dat het toerental rond de 4.000 blijft. Geen centje pijn. Ik zou deze Volvo best willen doorrijden tot het miljoen.”