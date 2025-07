Volvo V70 2.4 – 1999 – 999.999+km - Klokje rond

‘Hij loopt tegen zijn eind, maar hij rijdt nog best goed, op wat rammels na.’ Aldus Julius Gabeler, sinds 2004 eigenaar van deze Volvo V70, waarmee hij en zijn gezin in 21 jaar tijd bijna een miljoen kilometer reden. De teller stopte met tellen bij 999.999 km, maar de vijfcilinder gaat onvermoeibaar voort.

Net ingereden

De Volvo V70 is al sinds zijn eerste aflevering in de familie. De broer van Julius reed hem de eerste vijf jaar als leaseauto en nam na 111.000 kilometer afscheid van zijn in België gebouwde Zweed. Met die tellerstand is hij nog niet eens ingereden, vindt men in de Volvo-community. En inderdaad, de Volvo’s van de oude stempel tikken meer dan eens het miljoen aan. “Tot 2004 reed ik leaseauto’s. Door verandering van werk had ik een eigen auto nodig, dus de Volvo van mijn broer paste perfect in het plaatje.”

Gezien de vele kilometers die Julius jaarlijks maakte, liet hij meteen een lpg-installatie inbouwen. “Ik zat door het hele land en daarnaast hebben we familie in Groningen en in Alkmaar. Samen met de vakanties vliegen de kilometers er op.” Het onderhoud heeft Julius de eerste vier jaar bij de Volvo-dealer laten doen, totdat hij een dispuut met ze kreeg. “Dat begon met een stotterende motor en de daaruit voortvloeiende diagnose. Volgens de garage moest er een nieuwe motorcomputer in, maar toen ik de auto aan het eind van de dag ophaalde, liep hij perfect en dat bleef hij doen. Dus ik vond die nieuwe computer niet nodig, maar hij was al besteld en kon niet meer retour. Voor mij zat er niets anders op dan het bewuste onderdeel te laten monteren, maar dat was de laatste keer dat ik daar was.”

Taart

Over zijn huidige garage is Julius heel goed te spreken, hij is er bijna 17 jaar kind aan huis. Nou ja, dat nu ook weer niet, want de V70 komt er slechts een keer per jaar voor onderhoud en apk. “Ik heb ze onlangs nog een taart gebracht als dank voor alle goede service. Soms kom ik langs voor het vervangen van een lampje en dan krijg ik niet eens een factuur. Soms staat het dan op de rekening van de volgende beurt, maar soms ook niet. Ik geef eerlijk toe dat er de laatste 200.000 kilometer niet veel aan gedaan is. Alleen het hoogstnoodzakelijke.”

Julius erkent dat de airco het al een paar jaar niet meer doet. “Reparatie kost minstens duizend euro en je weet niet wanneer de auto ermee ophoudt. Als ik had geweten dat hij het zo lang zou volhouden, had ik de airco misschien toch moeten laten maken.”

Meer dan twee decennia intensief gebruik hebben hun sporen nagelaten aan de buitenkant. Krassen, deuken, bijgewerkte roestplekken, verweerde lak en zelfs een grote scheur in de kunststof dorpelbeplating aan de passagierskant. De techniek en het onderstel hebben het minstens zo zwaar te verduren gehad. Maar de robuuste vijfcilinder weet van geen ophouden. “Ik had echt nooit gedacht zó lang met een auto te kunnen doen. Toen de teller de 800.000 passeerde, ontstond de drang om door te gaan tot een miljoen. Nu is het dan zo ver.”

Herinneringen

De Volvo brengt bij Julius veel mooie herinneringen naar boven, zo blijkt in de werkplaats van Carrec. “We zijn er als gezin heel veel mee op vakantie geweest. Met de tent en veel bagage op de dakdragers. Naar Frankrijk, Duitsland, Engeland en vier jaar geleden zijn mijn vrouw en ik er nog meer naar Denemarken geweest. De kinderen namen hem vaak mee naar scoutingkamp. Ook dan zat hij tot het dak toe vol en altijd bracht de Volvo iedereen weer veilig thuis.”

Julius heeft tot zijn grote verdriet in de loop van de jaren diverse keren een aanrijding gehad. “Op de A20 wilde een auto vlak achter mij invoegen, terwijl ik net heel hard moest remmen. Op de A13 viel een doos uit een auto en die tikte de buitenspiegel eraf. De keren dat ik met pech bleef staan, zijn op de vingers van een hand te tellen. De laatste keer was in de buurt van Alkmaar, met een lekke band. De wegenwachter die kwam, kon het niet laten om even een foto van de tellerstand te maken.”

Voor Klokje rond-keurmeester Joep Schuurman was het na de eerste kilometers al duidelijk dat de Volvo van Julius de laatste jaren niet de zorg en aandacht kreeg die de auto nodig had. Bij terugkomst in de werkplaats staat er al een waslijst aan gebreken op zijn gele formulier. Dat wordt verder pennen op de achterkant. Julius slaat alles vanaf enige afstand gade, de uitkomst van de keuring verrast hem niet. “Hij zit al jaren in zijn reservetijd, maar weet van geen opgeven. Dus zo lang hij rijdt, ga ik door. Ik ben niet actief op zoek naar iets anders en voor noodgevallen hebben we altijd nog onze Twingo. Maar dat zijn einde nabij is, was mij al een poosje duidelijk.”

Eigenaar Volvo V70

Naam Julius Gabeler

Bouwjaar 1953

Woonplaats Alphen a/d Rijn

Beroep gepensioneerd ICT-er, werkt nog 1 dag per week

Eerste auto Austin Maxi

Vorige auto Mitsubishi Lancer

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Schades laten herstellen.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Dubrovnik.”

Onderhoudshistorie

Julius komt niet met een uitpuilende ordner naar Soesterberg. Zijn Volvo gaat ieder jaar naar een universele garage en gemiddeld kost dat zo’n €800 voor een onderhoudsbeurt en keuring. De koppelingsplaat is een keer vervangen, de radiateur al twee keer, net als de koppakking. Verder de nodige distributieriemen en alle andere slijtdelen.

Wat mankeert er aan de Volvo V70?

Gordel linksvoor heeft schade

Airco is defect/werkt niet

Stuur is versleten en stiksels zitten niet vast

Deurpaneel linksvoor is defect

Hemelbekleding hangt los

Raamschakelaar in deur rechtsvoor is kapot

Idem voor raamsnor rechtsvoor

Raam links achter opent niet

Motor sloeg zeer moeizaam aan

Knop van de lpg-installatie is beschadigd

Claxon werkt nauwelijks

Nare geluiden hoorbaar vanaf de onderzijde bij rijden over oneffenheden

De vloermat linksvoor ligt los

Bediening van het gaspedaal gaat erg moeizaam/zwaar

De auto trekt naar rechts

De schokdempers zijn zeer matig/slecht

Het airbaglampje brandt

De auto trilt met remmen

De koppeling komt niet goed vrij en gaat zwaar

Het waarschuwingslampje ‘defecte verlichting’ brandt

Er is een lagergeluid te horen aan de buitenzijde van de auto, oorzaak onbekend

De knipperlichtglazen zijn dof

Er mist een bumperrooster rechtsvoor

De lens in de koplamp rechtsvoor ligt los

De aircocondensor ligt los

Diverse bedrading ligt los

Diverse waterslangen zijn opgezwollen door ouderdom of olie olielekkage

De injectoren zitten niet goed vast in de inlaat

De druksensor van de airco is afgebroken

De motor kantelsteun is afgescheurd

De remvloeistof is oud

Het toplager linksvoor is versleten/defect

De aandrijfashoes rechtsvoor is lek

Mechanische onderdelen van het remsysteem zijn vergaand aangetast door roest

De bumperbalk achter is doorgeroest, en zit vast met tie wraps

De motor lekt olie

Het uitlaatspruitstuk is gescheurd

De achterdemper ontbreekt

De schroefveer links achter raakt de achteras

De veerschotel linksachter ligt los

De voorbumper is niet deugdelijk gemonteerd

De achterasrubbers zijn versleten

De mening van Carrec Technocenter

“Zoals de eigenaar zelf al aangeeft, is deze Volvo tot op de draad versleten. De V70 was een paar jaar geleden al aan het eind van zijn levensduur. Respect dat de auto nog steeds rijdt, maar de volgende rit is wat mij betreft naar de schroothoop.”

