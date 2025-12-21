Jazeker, nog een echte stationwagon, die Volvo V60. Maar wel één met zeer beschaafde looks, zowel aan de buitenkant als van binnen. Het occasionaanbod is riant, maar hoe is de auto zelf?

Is de Volvo V60 nou premium of niet?

Ja en nee. De S60 enV60 concurreren met de Duitse top 3 in het premium D-segment: Audi A4 (Avant), BMW 3-serie (Touring) en de Mercedes C-klasse (Estate). Maar de fraai gelijnde Peugeot 508 (SW) en de ruimtekoningen Skoda Superb en Volkswagen Passat (Variant) horen ook in het rijtje thuis. Van de A4 was er lange tijd de avontuurlijk uitgedoste All Road. De V60 kon je op zijn beurt als Cross Country bestellen. Maar intussen groeide het aantal SUV's en cross-overs zodat we die tevens tot de concurrentie rekenen. Vergeet ook niet dat de XC60 de bestverkochte Volvo wereldwijd is. De in het Belgische Gent geassembleerde S60 is inmiddels uit productie genomen. De V60 loopt nog, zij het mondjesmaat.

Wat houdt Made by Sweden in?

Vrijwel alle Volvo's onder de XC90 inclusief de Lynk & Co en Polestar maken gebruik van het zogeheten Scalable Product Architecture (SPA), een dure naam voor een gemeenschappelijk platform. Het design van S60/V60 is mee geëvolueerd en herbergt sinds zijn komst in 2018 de belangrijkste Volvo-kenmerken onder het mom Made by Sweden. Het carrosserieontwerp zet je enigszins op het verkeerde been, want het lijkt door zijn klassieke vorm met zijn naar achteren verzette cabine, lange motorkap en relatief korte vooroverhang op een achterwielaandrijver. Niets is minder waar. In de basis is het een voorwielaandrijver. Alle designdetails die de Volvo zijn identiteit verlenen zien we terug in de S60/V60: de Thor Hammer-koplampen met ledverlichting en de trotse grille met daarin de sterk vergrote Iron Mark, ofwel het logo. Op de eigenzinnige achtersteven is het woord Volvo voluit geschreven. De L-vormige achterlichten volgen het ontwerppatroon van de XC's en de V90. In zijn geheel een vrij tijdloos maar bovenal stoer ontwerp, mede dankzij de brede schouderpartij. Bij de S60 kun je je nog afvragen of dat BMW-achtige knikje nou zo nodig had gemoeten.

Is het interieur niet iets te minimalistisch?

Binnenin leunt het relatief cleane ontwerp op dat van de overige modellen met het verticale scherm als blikvanger. Natuurlijk draait het om (Sensus) connectivity en infotainment, deels touch uitgevoerd. Apple CarPlay en Android Auto zijn van de partij. Voor basisbehoeften zijn er 'gewoon' knoppen. Het interieur is inmiddels door de tijd ingehaald omdat kamerbrede schermen nu de norm zijn. Het multimedia- en navigatiescherm krijgt vaak kritiek omdat het traag opstart en/of op zwart gaat en de connectiviteit komt lang niet altijd tot stand. Contact uit en opnieuw beginnen luidt het devies. Maar updaten helpt ook. Typisch iets van die tijd.

Geen woord over Volvo zonder het begrip veiligheid, sinds de jaren 10 ondergebracht onder de noemer Intellisafe. Behalve de sterke kooiconstructie met gebruikmaking van ultra licht en sterk Boron-staal en airbags rondom zijn alle elektronische vangnetten inclusief Volvo's City Safety systeem en Automatic Braking (ABE) van de partij voor inzittenden en omstanders. Maximale aantallen sterren zijn zijn deel in de NCAP-crashtests. Wel is het al lange tijd stil rond de ambitieuze uitspraak Vision 2020: Volvo verklaarde dat er vanaf 2020 geen gewonden of doden zouden mogen vallen in een nieuwe Volvo. Dat geeft te denken.

Hoe is het aanbod in benzine- en dieselmotoren?

Ook in technisch opzicht kun je de S60/V60 bijna een op een leggen op de data van de XC60. Slechts twee jaar kon je kiezen uit twee diesels, de D3 en D4, en alleen op de V60. Sinds 2020 zijn die taboe. Het draait tegenwoordig om de tweeliter viercilinder benzinemotor al dan niet in combinatie met een elektromotor. Naast de B3, B4, T4, B5, T5 en T6 benzinemotoren heb je ook keus uit twee plug-in hybrids: de hier getoonde T6 en de 400 pk T8, beide als Twin Engine AWD of Recharge aangeduid. Vrijwel alle S60/V60's zijn gekoppeld aan de bekende achttraps Geartronic automaat. Tijdens je proefrit let je op of die naar behoren schakelt en of hij de S60/V60 zonder schokjes laat wegrijden. Tot 2020 kon je alleen de diesels met een zesbak krijgen. Voor deze Koopwijzer hebben we Van Aarle in Nuland bereid gevonden een V60 T6 Twin Engine in stelling te brengen. Volvo beloofde in 2018 een 'driver's car' dankzij het actieve onderstel en verscheidene rijmodi. Toch haalde hij nimmer het niveau van benchmark BMW 3-serie. Feitelijk heb je ongeacht de motor altijd voldoende vermogen en trekkracht in huis. De T6 en de T8 zijn de uitblinkers, mede dankzij hun hybride configuratie. Houd rekening dat je ongeveer zestig kilometer elektrisch kunt afleggen. De meeste gebruikers halen zo'n 1 op 16.

Volvo’s blijken kilometervreters, hoe komt dat?

Volvo's zijn meestal kilometervreters. Ze nodigen blijkbaar uit tot veel en lang rijden. Dat heeft vast ook met die goede stoelen te maken. De standaard handmatig te verzetten bestuurdersstoel - met stof bekleed - voelt aan als op dag één. Ook het stuur ziet het fris uit. Toch stuiten we op commentaren over rimpels in het leer en hardere stoelen dan voorheen. De huidige generaties zijn volgens sommige intensieve gebruikers minder te spreken over het zitcomfort, de houdbaarheid van de bekledingen en vullingen van zittingen en rugleuningen. Bedenk je bovendien of de R-Design stoelen met hun uitgesproken kuipvorm geschikt zijn voor jouw postuur. Dan kun je meteen nagaan of het huiselijke interieur met zijn Zweeds aandoende minimalistische interieur met zijn hoge raamlijn en smalle glasshouse in combinatie met de hoge middenconsole niet te claustrofobisch overkomt. Achterpassagiers zitten nogal laag en de middentunnel is hoog. Geef verder je ogen de kost aan beschadigde plastics: het skiluik aan de rugleuning van de achterbank en de schalen aan de achterkant zijn krasgevoelig. De bagagehoes krijgt er bij de revierwers van langs, maar zo onpraktisch is die nu ook weer niet. Eerder een kwestie van (on)handigheid.

Welke motorvisie gaan we nemen?

Zoals gezegd: met bijna elke motor ben je goed bediend. De B3 en B4 zij nogal geknepen maar kunnen eenvoudig worden getuned. Van de B3, B4 en B5-benzinemotor - gebouwd tussen 2020 en 2021 - is inmiddels bekend dat de getande riem waarmee de oliepomp wordt aangedreven in de motorolie loopt en kan breken. Volvo heeft een modificatieset. Ga dus na of deze modificatie is uitgevoerd. De overige aandrijfvormen zijn, op een enkele vermoeide Volvo Call accu na, bullit proof. Bij de diesels komen verstopte roetfilters natuurlijk voor en een vastzittende EGR-klep. Dure vervangingen. Ga alleen voor een diesel als je veel op de weg zit.

Veruit de meeste S60/V60’s hebben hybridetechniek. Onze T6 Recharge fotoauto heeft al ruim 170.000 kilometer gelopen in amper vier jaar tijd. Merkbaar geleden heeft hij amper. Zelfs het onderstel voelt nog even stevig als op dag één. Tijdens je zoektocht kom je voor de keus te staan tussen het normaal en het R-Design onderstel. Je doet er goed aan met beide varianten een proefrit te maken. R-Design is iets voor de liefhebbers van stevige, harde vering en demping. Het gewone onderstel voldoet voor de meeste berijders, want het biedt de gulden middenweg tussen strak en direct stuurgedrag en comfort. De wielgrootte doet er natuurlijk ook toe al vinden veel gebruikers het verschil te gering om zich er druk over te maken. Wel constateren enkelen dat Drivers Assist autonoom rijden slechts tot 130 km/h functioneert.

Volvo heeft meer dan eens terugroepacties georganiseerd. In het RDW-terugroepregister vind je drie pagina's. Zo moesten S60 en V60 terug naar de werkplaats voor onder meer een softwarefout in de remassistent, een niet werkend ABE-systeem, een nieuwe O-ring in de turbo inlaatpijp, een niet correct aangedraaide passagiersairbag, een lege hoogspanningsaccu waardoor de auto niet meer start, doorgebrande zekering van de lagedruk brandstofpomp, een modificatie aan de zelfontluchting van het koelsysteem, een vervormd inlaatspruitstuk en de genoemde portiergreep. De eerste terugroepactie vond plaats in januari 2019: in de brandstofleiding kan scheurvorming aanwezig zijn. Tevens voor de borgmoeren van de draagarmen die onvoldoende zijn vastgedraaid. Lijkt het door deze lijst een slechte auto? Nee, veel maatregelen zijn uit voorzorg uitgevoerd en software updates horen er in dit tijdperk bij.

Zetten we deze gebruikte Volvo V60 op de oprit?

Als je in de markt bent voor een sportieve premium sedan of stationwagon hoef je niet per se voor de voor de hand liggende Duitse drie te gaan. De S60/V60 biedt een even goed afgewerkt, comfortabel en volwaardig equivalent. Mocht je lang moeten zoeken naar een geschikte S60, dat kan kloppen: de V60 is zes keer zo vaak gebouwd als de S60.