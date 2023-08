Volvo V40 - 2004 - 318.074 km - Klokje Rond

Om half negen ‘s ochtends gaat de telefoon. “Met Laura, ik ben ziek! Ik had me er zo op verheugd, maar ik kan echt niet komen. Balen!” Daar staan we dan. Verslaggever, fotograaf, cameraman, keurmeester Joep Schuurman, en een lege Carrec-brug. Tijd voor Plan B. Kunnen we in elk geval de auto, een Volvo V40, hier krijgen in Soesterberg zodat we sowieso kunnen keuren en filmen en fotograferen? Interviewen doen we daarna wel. Laura vindt gelukkig razendsnel een vriend en oud-collega bereid om de Volvo te brengen zodat we met die nette stationwagon van Nederlandse bodem aan de slag kunnen. Driewerf hoera voor Michel de Kruijf! Via email en telefoon houden we Laura Rijnveld tijdens de keuring op de hoogte en kunnen we haar verder ondervragen om nog wat wijzer te worden van het reilen en zeilen van haar Volvo.

Strak in de lak

Het valt meteen op dat dit een heel nette auto is. Keurig in de lak en behoorlijk verzorgd, van bumper tot bumper. De Volvo V40 verscheen in 1996, gelijktijdig met de S40, zijn sedanbroer. De bovenmodale stationwagon rolde in Born bij Nedcar van de productieband, waar destijds ook de Mitsubishi Carisma vandaan kwam. In 2000 kreeg de V40 een stevige facelift en ging er op alle fronten op vooruit. Deze is dus van na de facelift. Laura: “De laatste jaren heb ik twee keer flinke lakschade gehad, door toedoen van anderen. Dus de auto is grotendeels opnieuw gespoten.” Vandaar dat hij hier zo staat te schitteren. “Oh ja, en mijn zoontje heeft zijn naam een keer in de autolak gekrast aan de zijkant”, voegt Laura er nog aan toe. Wat een boef.

Het verhaal van Laura speelt bij heel veel autobezitters. Je rijdt lekker in de rondte met je eigen fijne kar. Je bent tevreden, maar tegelijkertijd besef je dat de jaren enigszins gaan tellen. Is het verstandig om ermee door te rijden? Let wel: deze Volvo wordt volgend jaar twintig. In het interieur zie je die hoge leeftijd er niet aan af. De lichte, beige bekleding kan ons zeer bekoren. Wat een opluchting, een beetje licht in het interieur. De proefrit van Joep vormt een redelijk goede start van het beoordelingstraject van vandaag. Redelijk, want er komen signalen door van aanstaande mankementen. Straks vernemen we of het zorgelijk is.

Benzinegeur

Laura legt uit hoe ze is gevaren met deze voormalige Zweeds-Nederlandse topper. “De auto is tot 2020 altijd in reparatie en onderhoud geweest bij officiële Volvodealers. Totdat ik een jaar rondreed met een benzinelucht in de auto had, waarvan de dealer niet wist waar het vandaan kwam. Ze hebben er twee keer naar gekeken en gesnuffeld. De conclusie was dat ik vast het raampje open had laten staan en de uitlaatgassen rook. Ik was niet te spreken over deze conclusie. Ik heb zelf ooit MTS-electronica gedaan en ben niet gek. Mijn conclusie was dat zij gewoon de oude Volvo-kennis niet in huis hadden.” Dat vermoeden bleek te kloppen. “Ik ben naar een garage in Driebergen gegaan die gespecialiseerd is in oudere Volvo’s. Toen ik het vertelde, wisten zij meteen zonder onder de motorkap te kijken welk slangetje ze moesten vervangen. Dat was top.”

Kosten

Laura is er zeker van dat Joep onvolkomenheden gaat vinden. “Gisteren kraakte bijvoorbeeld die nieuwe voorveer nog steeds. Daarover ga ik nog contact opnemen met de garage die dat vervangen heeft.” Tot twee jaar geleden controleerde ze nooit haar oliepeil, maar daarvan is ze inmiddels teruggekomen. “Dit gebeurde alleen bij de garage tijdens onderhoudsbeurten. Ik houd het nu zelf bij. Mijn olieverbruik ligt nu op 1 liter op 7.000 kilometer.”

Na een uitgebreide keuring op de brug heeft Joep een aardig lijstje met gebreken geconstateerd. En dan blijkt maar weer eens dat het leven van de Nederlandse automobilist niet altijd eenvoudig is, al rijdt hij of zij een degelijke auto van Nederlandse makelij. Neem nu Laura’s Volvo. In beginsel is haar V40 keurig netjes en veilig, maar er zitten op korte termijn de nodige reparatiekosten aan te komen. Het zijn stuk voor stuk euvels, die over niet al te lange tijd aanpak verdienen. Maar wat komt er daarna? Met een auto van deze leeftijd en kilometerstand loop je de komende jaren een aanzienlijk risico op onvoorziene kosten. Je rijdt mogelijk van reparatie naar reparatie. Wil je dat wel? Kortom: Laura heeft enige stof tot nadenken.

Eigenaar Volvo V40

Naam: Laura Rijnveld

Bouwjaar van jezelf: 1983

Woonplaats: Leersum

Beroep: mammolaborant i.o.

Eerste auto: BMW 1-serie (lease)

Vorige auto: Diezelfde BMW

Wat zou je aan je auto willen veranderen?: “ Ik zou willen dat hij lederen bekleding had in verband met kinderen.”

Wat is je langste reis met deze auto?: “Ik rij elk jaar naar mijn vader in Frankrijk.”

Onderhoudshistorie

Laura is zuinig op haar Volvo en heeft de highlights van de onderhoudskosten op een rijtje. Het boekje is ingevuld en afgestempeld. “Het zijn vooral de standaard slijtagedelen die vervangen zijn, plus de uitlaat. De kosten voor apk en onderhoud bij elkaar liggen elk jaar tussen de € 700 en € 1.200, afhankelijk van klein of groot onderhoud. Al ligt het kleine onderhoud de laatste jaren ook wel tegen de € 1.000 aan. Ik heb, op een lekke band na, nog nooit langs de kant van de weg gestaan. Tot afgelopen januari. Toen heb ik buiten het onderhoud om € 800 aan extra kosten gehad, vanwege een kapotte veer rechtsvoor en nieuwe remblokken en -schijven.” Motor, bak en koppeling zijn nog origineel.

Wat mankeert er aan de V40?

Remmen piepen

Hemelbekleding laat los

Koppeling gaat ongezond zwaar

Ruitewisserbladen zijn op

Ruitenwissermechanisme versleten, teveel speling

Veel bandengeluid mede door cuppende achterbanden

Stuurpomp jankt

Veert ‘zwaar’ alsof hij meer dan 2.500 kg weegt

Aandrijfaskeerring lekt

Aandrijfashoes zit vast met een slangklem

Stofhoes stuurkogel rechtsvoor defect

Stabilisatorstangrubbers vergaan

Remklauw rechtsachter zit vast

Schijven en blokken zijn te heet geweest

De mening van Carrec Technocenter

“Een nette auto die best goed rijdt, maar als je de lijst doorneemt en je wilt alles goed krijgen, dan moet je serieus investeren. Niet alles hoeft in één keer, maar met een auto van bijna twintig jaar en deze kilometerstand ga je een beetje van reparatie naar reparatie rijden.”