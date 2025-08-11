Volvo S70 2.5 Europa – 1998 – 523.627 km - Klokje rond

Reniér Smeets kocht zeven jaar geleden voor €1.150 een toen twintig jaar oude Volvo S70 met 265.000 km op de klok. Daarna deed hij het onderhoud grotendeels zelf en bij tellerstand 350.000 km ging er een nieuwe lpg-installatie in. Waar gaat dit heen?

Petrolhead

Een petrolhead eerste klas, in de goede zin van het woord, zo mag je Reniér Smeets uit Hattem gerust noemen. De geboren Limburger (Kerkrade) vertelt bloemrijk, enthousiast en met humor over alle gebakjes op vier wielen die hij door de jaren heen voorbij zag komen. Maar over deze Volvo S70 is Reniér veel serieuzer. “Mijn vader heeft heel lang Volvo gereden, dus dat zit ergens tussen mijn oren. Op enig moment besloot ik dat ik ook een stoere Volvo wilde. Ik was die gammele en lawaaiige Opel Astra Coupé nogal zat. Het liefst wilde ik een 850, die vind ik nog mooier, stoerder en rauwer dan een S70, maar deze vijfcilinder kwam op mijn pad en dat moest zo zijn.”

Online

Toen hij eenmaal het besluit had genomen om voor zo’n auto te gaan, was die er ook in een vloek en een zucht. Nou ja, alleen een zucht, want Reniér is aalmoezenier bij de Dienst Justitiële Instellingen namens de rooms-katholieke kerk. “Ik kwam deze auto online tegen, ging naar de verkoper, maakte een proefrit en het was gewoon goed. Ik had een proefrit van een minuut of tien nodig, toen wist ik voldoende.” Om te beginnen zat Reniér er goed in met zijn lengte van ruim twee meter. “Maar de Volvo voelde ook goed onder het rijden, behoorlijk solide en strak.” Een geluksmedaille ophangen aan de binnenspiegel vindt de eigenaar niet nodig. “Hij is veilig en zal je beschermen.”

Iets soortgelijks horen we van onze keurmeester, Tim de Leeuw van Carrec. “Leeftijd en kilometerstand in aanmerking genomen valt het me voorlopig niet tegen,” zegt de chef-techniek van vandaag nog enigszins voorzichtig. Omdat Reniér een blauwe maandag automonteur is geweest en naast zijn geestelijk werk iets met zijn handen wilde doen, besloot hij het onderhoud van de blauwe sedan grotendeels zelf uit te voeren. “Aan de airco en de lpg-installatie waag ik mij niet, maar andere simpele dingen pak ik wel op. Ik doe mijn best, maar ik ben benieuwd wat ze hier van mijn werk vinden.” Dat werk doet hij meestal bij een Doe-het-Zelf-garage waar hij €25 betaalt voor het gebruik van een hefbrug en €35 als je wat technische hulp en kennis nodig hebt van de baas.

Betrouwbaar

Reniér stapte in 2018 in de Volvo S70, ging meer kilometers rijden in verband met zijn werk en besloot over te stappen op lpg, maar niet nadat de inbouwer een cilinderlektest had uitgevoerd. “Daar kwam de inbouwer zelf mee. Om te kijken of het nog de moeite waard was om te beginnen met lpg bij destijds 350.000 km.” Het antwoord luidde: ja, het is de moeite waard. Exact €1.900 armer ging aalmoezenier Smeets elektrisch koken en op gas rijden. Naar volle tevredenheid, zo vernemen wij. “In het begin ging twee keer een lampje branden, iets was niet goed aan het mengsel. Dus ging ik terug naar de inbouwer en die heeft het in orde gemaakt. Verder heb ik nooit meer problemen met de installatie gehad.” Per definitie heeft de Zweedse vierdeurs het keurig gedaan. De eigenaar is nooit stil komen te staan.

Vanaf het moment dat Reniér achter het stuur plaats nam, heeft hij goed en secuur voor de S70 gezorgd. “Mijn vader was Duits en die vond dat je goed voor je spullen moest zorgen. Dat heb ik van hem overgenomen.” Reniér heeft alles, maar dan ook alles bijgehouden van wat hij heeft uitgegeven aan zijn Volvo. Dus zowel de reparaties buiten de deur, als de onderdelen of werkzaamheden die zelf zijn uitgevoerd, lezen we terug in zijn overzicht. “Het jaar 2020 was prijzig en je weet dat je meer kwijt bent aan onderhoud bij een oudere auto, maar de afschrijving is natuurlijk nihil.”

De prijzen en de frequentie van onderhoud laten zien dat zo’n oudere grote Volvo heus zijn aandacht en onderdelen nodig heeft. Dat kost telkens het nodige geld, maar al met al lijkt het goed uit te pakken, als we Tim beluisteren: “Ik kan bepaald niet zeggen dat deze auto op bepaalde onderdelen ernstig tekort schiet. Hij is gewoon netjes bijgehouden.”

Het lijkt er op dat Reniér een goede Volvo heeft gekocht, en dat voor een miezerige €1.150. “Ik heb er best wat aan uitgegeven natuurlijk, maar ik heb er ook zo van genoten. Het is een heerlijke kilometervreter”, klinkt het opgelucht uit de mond van Reniér. Die vervolgens opgetogen vertelt dat hij drie jaar geleden, naast de S70, ook nog een Volvo 343 DL heeft gekocht voor erbij. “Met een tweeliter motor, zo leuk om daar zo nu en dan even in over te stappen.”

Lastig

Zorgen zijn er evengoed. “Tja, die onderdelen,” aldus Reniér. “Ik merk nu al dat het steeds moeilijker wordt. Originele motorsteunen zijn nu nog te koop en die kun je maar het beste monteren. Misschien dat ik die alvast op voorhand ga bestellen. Deze S70 heeft er vier.” Maar een uitlaatspruitstuk voor deze 2.5 is ook steeds lastiger te bemachtigen. Nou, die motorsteun kan de eigenaar bestellen, want die is verregaand moe en ingezakt, laat Tim weten. Maar voor de rest is deze oude S70 een nette karakterbak.

Eigenaar Volvo S70

Naam Reniér Smeets

Bouwjaar 1987

Woonplaats Hattem

Beroep Aalmoezenier Dienst Justitiële Inrichtingen

Eerste auto Fiat Regata

Vorige auto Opel Astra G Coupé

Wat zie je liever anders aan je Volvo? “Dat tikje in de climatecontrol ergert mij, net als het piepen van de achterremmen.”

Verste reis met de S70 “Drielandenpunt Tsjechië, Slowakije, Polen.”

Onderhoudshistorie

We hebben alles van de auto sinds Reniér hem kocht

Okt. 18 thermostaat

Okt. 18 289.000 apk, steekas en -hoes

Dec. 18 lucht- en interieurfilter

Jan. 19 - accu

Feb. 19 - wisser

April. 19 300.000 condensator

Juli 19 - stuurkogels, uitlaatspruitstukpakking, ashoezen

Sept 19 - 2x remklauwen, schijven, blokken, remschoenen

Jan 20 - interieurfilter

Maart 20 - olie, filter, remschijven

April 20 - chassisveer, schokdemper, veerpoot

Mei 20 - bougiekabelset, stroomverdelerkap, stroomverdeler rotor

Mei 20 331.000 Aircocheck

Jun. 20 - 2 schokdempers, 4 veerpoten, 2 chassisveren, 2 draagarmen 2 stab.stangen

Jul. 20 334.000 uitlijnen

Sept. 20 342.000 remtangveer rechtsvoor plus apk

Okt. 20 344.000 aandrijfas rechts

Nov. 20 - oliefilter wisserbladen

Jan. 21 - radiateurslangen, remklauwen, remblokken

Jan. 21 351.000 lpg-installatie

Mei 21 361.000 naafset

Sept. 21 372.000 apk , remslang, remvloeistof, stofhoes, fuseekogel

Okt. 21 374.000 0lie plus filter, leidingpeilstok vervangen

Feb. 22 - beurt

Aug. 22 403.000 apk, distributieriem, waterpomp, koelvloeistof

Sept. 22 - vijf bougies, oliefilter brandstoffilter

Nov. 22 - wieldopset, afstandsbediening sleutel

Dec. 22 - olie plus bandenwissel

Feb. 23 - bougies, interieurfilter, olie plus filter plus cleaner

Mrt. 23 - 2x stabilisatorslang -

April 23 - bandenwissel, remblokken en -schijven, wielnaaf

Mrt. 23 434.000 Airco service

Mei 23 437.000 2x draagarmen en uitlijnen

Aug. 23 440.000 aandrijfashoes, koelsysteem check, multiriem plus spanner

Dec. 23 461.000 remvloeistof

Jan. 24 remlichtschakelaar

Apr. 24 - olie plus filter, lampje

Apr. 24 - 4 nieuwe banden

Apr. 24 - velgen poedercoaten

Mei 24 470.000 Ruitewissermechanisme, climatecontrol

Mei 24 474.000 koelvloeistoflekkage

Jun. 24 inlaatluchtslang luchtfilterhuis

Aug. 24 475.00 aandrijfashoes, sensor koelwater

Nov. 24 495.000 apk, lampje lpg-meter vastzetten

Jun. 25 520.000 draagarmen voor, stuurslotreparatie

Wat mankeert er aan de Volvo S70?

Barst in lampglas linksvoor

Roestplekjes motorkap

Rondom wat kleine schades en matig spuitwerk

Stuurwiel is wat versleten

Spiegelverstelling (knop voor naar links) werkt niet

Leeslamp links werkt niet

Stuur staat minimaal naar links bij rechtuit rijden

Rammeltje vanuit de ophanging bij rijden over slecht wegdek

Cruisecontrol reageert soms erg langzaam/gaat niet aan

Kachelkleppen maken lawaai

Bij verwarmen van het interieur is er een koelwaterlucht te ruiken. Mogelijk lekkende kachelradiateur

Remmen piepen

Koelsysteem lekt bij T-splitsing

Motor zweet wat olie langs de rand van het klepdeksel

ABS-kabel rechtsvoor is de isolatie wat beschadigd

Remslangen achter schuren tegen elkaar aan

Motorsteun lekt (achterste)

Radiateur hangt door

Speling in stuursysteem linksvoor (minimaal)

De mening van Carrec Technocenter

‘Dit is duidelijk een liefhebbersauto waaraan veel aandacht wordt besteed om hem zowel uiterlijk als technisch in goede staat te houden. Hij rijdt erg lekker voor zijn leeftijd en kilometers. Deze Volvo heeft wat aandachtspunten, met name het koelsysteem, maar er zijn geen ernstige gebreken.’

