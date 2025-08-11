Volvo S70 2.5 Europa – 1998 – 523.627 km - Klokje rond
Reniér Smeets kocht zeven jaar geleden voor €1.150 een toen twintig jaar oude Volvo S70 met 265.000 km op de klok. Daarna deed hij het onderhoud grotendeels zelf en bij tellerstand 350.000 km ging er een nieuwe lpg-installatie in. Waar gaat dit heen?
Petrolhead
Een petrolhead eerste klas, in de goede zin van het woord, zo mag je Reniér Smeets uit Hattem gerust noemen. De geboren Limburger (Kerkrade) vertelt bloemrijk, enthousiast en met humor over alle gebakjes op vier wielen die hij door de jaren heen voorbij zag komen. Maar over deze Volvo S70 is Reniér veel serieuzer. “Mijn vader heeft heel lang Volvo gereden, dus dat zit ergens tussen mijn oren. Op enig moment besloot ik dat ik ook een stoere Volvo wilde. Ik was die gammele en lawaaiige Opel Astra Coupé nogal zat. Het liefst wilde ik een 850, die vind ik nog mooier, stoerder en rauwer dan een S70, maar deze vijfcilinder kwam op mijn pad en dat moest zo zijn.”
Online
Toen hij eenmaal het besluit had genomen om voor zo’n auto te gaan, was die er ook in een vloek en een zucht. Nou ja, alleen een zucht, want Reniér is aalmoezenier bij de Dienst Justitiële Instellingen namens de rooms-katholieke kerk. “Ik kwam deze auto online tegen, ging naar de verkoper, maakte een proefrit en het was gewoon goed. Ik had een proefrit van een minuut of tien nodig, toen wist ik voldoende.” Om te beginnen zat Reniér er goed in met zijn lengte van ruim twee meter. “Maar de Volvo voelde ook goed onder het rijden, behoorlijk solide en strak.” Een geluksmedaille ophangen aan de binnenspiegel vindt de eigenaar niet nodig. “Hij is veilig en zal je beschermen.”
Iets soortgelijks horen we van onze keurmeester, Tim de Leeuw van Carrec. “Leeftijd en kilometerstand in aanmerking genomen valt het me voorlopig niet tegen,” zegt de chef-techniek van vandaag nog enigszins voorzichtig. Omdat Reniér een blauwe maandag automonteur is geweest en naast zijn geestelijk werk iets met zijn handen wilde doen, besloot hij het onderhoud van de blauwe sedan grotendeels zelf uit te voeren. “Aan de airco en de lpg-installatie waag ik mij niet, maar andere simpele dingen pak ik wel op. Ik doe mijn best, maar ik ben benieuwd wat ze hier van mijn werk vinden.” Dat werk doet hij meestal bij een Doe-het-Zelf-garage waar hij €25 betaalt voor het gebruik van een hefbrug en €35 als je wat technische hulp en kennis nodig hebt van de baas.
Betrouwbaar
Reniér stapte in 2018 in de Volvo S70, ging meer kilometers rijden in verband met zijn werk en besloot over te stappen op lpg, maar niet nadat de inbouwer een cilinderlektest had uitgevoerd. “Daar kwam de inbouwer zelf mee. Om te kijken of het nog de moeite waard was om te beginnen met lpg bij destijds 350.000 km.” Het antwoord luidde: ja, het is de moeite waard. Exact €1.900 armer ging aalmoezenier Smeets elektrisch koken en op gas rijden. Naar volle tevredenheid, zo vernemen wij. “In het begin ging twee keer een lampje branden, iets was niet goed aan het mengsel. Dus ging ik terug naar de inbouwer en die heeft het in orde gemaakt. Verder heb ik nooit meer problemen met de installatie gehad.” Per definitie heeft de Zweedse vierdeurs het keurig gedaan. De eigenaar is nooit stil komen te staan.
Vanaf het moment dat Reniér achter het stuur plaats nam, heeft hij goed en secuur voor de S70 gezorgd. “Mijn vader was Duits en die vond dat je goed voor je spullen moest zorgen. Dat heb ik van hem overgenomen.” Reniér heeft alles, maar dan ook alles bijgehouden van wat hij heeft uitgegeven aan zijn Volvo. Dus zowel de reparaties buiten de deur, als de onderdelen of werkzaamheden die zelf zijn uitgevoerd, lezen we terug in zijn overzicht. “Het jaar 2020 was prijzig en je weet dat je meer kwijt bent aan onderhoud bij een oudere auto, maar de afschrijving is natuurlijk nihil.”
De prijzen en de frequentie van onderhoud laten zien dat zo’n oudere grote Volvo heus zijn aandacht en onderdelen nodig heeft. Dat kost telkens het nodige geld, maar al met al lijkt het goed uit te pakken, als we Tim beluisteren: “Ik kan bepaald niet zeggen dat deze auto op bepaalde onderdelen ernstig tekort schiet. Hij is gewoon netjes bijgehouden.”
Het lijkt er op dat Reniér een goede Volvo heeft gekocht, en dat voor een miezerige €1.150. “Ik heb er best wat aan uitgegeven natuurlijk, maar ik heb er ook zo van genoten. Het is een heerlijke kilometervreter”, klinkt het opgelucht uit de mond van Reniér. Die vervolgens opgetogen vertelt dat hij drie jaar geleden, naast de S70, ook nog een Volvo 343 DL heeft gekocht voor erbij. “Met een tweeliter motor, zo leuk om daar zo nu en dan even in over te stappen.”
Lastig
Zorgen zijn er evengoed. “Tja, die onderdelen,” aldus Reniér. “Ik merk nu al dat het steeds moeilijker wordt. Originele motorsteunen zijn nu nog te koop en die kun je maar het beste monteren. Misschien dat ik die alvast op voorhand ga bestellen. Deze S70 heeft er vier.” Maar een uitlaatspruitstuk voor deze 2.5 is ook steeds lastiger te bemachtigen. Nou, die motorsteun kan de eigenaar bestellen, want die is verregaand moe en ingezakt, laat Tim weten. Maar voor de rest is deze oude S70 een nette karakterbak.
Eigenaar Volvo S70
Naam Reniér Smeets
Bouwjaar 1987
Woonplaats Hattem
Beroep Aalmoezenier Dienst Justitiële Inrichtingen
Eerste auto Fiat Regata
Vorige auto Opel Astra G Coupé
Wat zie je liever anders aan je Volvo? “Dat tikje in de climatecontrol ergert mij, net als het piepen van de achterremmen.”
Verste reis met de S70 “Drielandenpunt Tsjechië, Slowakije, Polen.”
Onderhoudshistorie
We hebben alles van de auto sinds Reniér hem kocht
- Okt. 18 thermostaat
- Okt. 18 289.000 apk, steekas en -hoes
- Dec. 18 lucht- en interieurfilter
- Jan. 19 - accu
- Feb. 19 - wisser
- April. 19 300.000 condensator
- Juli 19 - stuurkogels, uitlaatspruitstukpakking, ashoezen
- Sept 19 - 2x remklauwen, schijven, blokken, remschoenen
- Jan 20 - interieurfilter
- Maart 20 - olie, filter, remschijven
- April 20 - chassisveer, schokdemper, veerpoot
- Mei 20 - bougiekabelset, stroomverdelerkap, stroomverdeler rotor
- Mei 20 331.000 Aircocheck
- Jun. 20 - 2 schokdempers, 4 veerpoten, 2 chassisveren, 2 draagarmen 2 stab.stangen
- Jul. 20 334.000 uitlijnen
- Sept. 20 342.000 remtangveer rechtsvoor plus apk
- Okt. 20 344.000 aandrijfas rechts
- Nov. 20 - oliefilter wisserbladen
- Jan. 21 - radiateurslangen, remklauwen, remblokken
- Jan. 21 351.000 lpg-installatie
- Mei 21 361.000 naafset
- Sept. 21 372.000 apk , remslang, remvloeistof, stofhoes, fuseekogel
- Okt. 21 374.000 0lie plus filter, leidingpeilstok vervangen
- Feb. 22 - beurt
- Aug. 22 403.000 apk, distributieriem, waterpomp, koelvloeistof
- Sept. 22 - vijf bougies, oliefilter brandstoffilter
- Nov. 22 - wieldopset, afstandsbediening sleutel
- Dec. 22 - olie plus bandenwissel
- Feb. 23 - bougies, interieurfilter, olie plus filter plus cleaner
- Mrt. 23 - 2x stabilisatorslang -
- April 23 - bandenwissel, remblokken en -schijven, wielnaaf
- Mrt. 23 434.000 Airco service
- Mei 23 437.000 2x draagarmen en uitlijnen
- Aug. 23 440.000 aandrijfashoes, koelsysteem check, multiriem plus spanner
- Dec. 23 461.000 remvloeistof
- Jan. 24 remlichtschakelaar
- Apr. 24 - olie plus filter, lampje
- Apr. 24 - 4 nieuwe banden
- Apr. 24 - velgen poedercoaten
- Mei 24 470.000 Ruitewissermechanisme, climatecontrol
- Mei 24 474.000 koelvloeistoflekkage
- Jun. 24 inlaatluchtslang luchtfilterhuis
- Aug. 24 475.00 aandrijfashoes, sensor koelwater
- Nov. 24 495.000 apk, lampje lpg-meter vastzetten
- Jun. 25 520.000 draagarmen voor, stuurslotreparatie
Wat mankeert er aan de Volvo S70?
- Barst in lampglas linksvoor
- Roestplekjes motorkap
- Rondom wat kleine schades en matig spuitwerk
- Stuurwiel is wat versleten
- Spiegelverstelling (knop voor naar links) werkt niet
- Leeslamp links werkt niet
- Stuur staat minimaal naar links bij rechtuit rijden
- Rammeltje vanuit de ophanging bij rijden over slecht wegdek
- Cruisecontrol reageert soms erg langzaam/gaat niet aan
- Kachelkleppen maken lawaai
- Bij verwarmen van het interieur is er een koelwaterlucht te ruiken. Mogelijk lekkende kachelradiateur
- Remmen piepen
- Koelsysteem lekt bij T-splitsing
- Motor zweet wat olie langs de rand van het klepdeksel
- ABS-kabel rechtsvoor is de isolatie wat beschadigd
- Remslangen achter schuren tegen elkaar aan
- Motorsteun lekt (achterste)
- Radiateur hangt door
- Speling in stuursysteem linksvoor (minimaal)
De mening van Carrec Technocenter
‘Dit is duidelijk een liefhebbersauto waaraan veel aandacht wordt besteed om hem zowel uiterlijk als technisch in goede staat te houden. Hij rijdt erg lekker voor zijn leeftijd en kilometers. Deze Volvo heeft wat aandachtspunten, met name het koelsysteem, maar er zijn geen ernstige gebreken.’
Signalement
|Merk
|Volvo
|Model
|S70 2.5
|Carrosserie
|4-deurs, sedan
|Transmissie
|4 versnellingen, automaat
|Aandrijving
|voorwielaandrijving
|Nieuwprijs
|€ 33.534
Specificaties
|Brandstof
|benzine
|Motor
|Cilinderinhoud
|2.435 cc
|Maximaal vermogen
|106 kW / 144 pk bij 5.400 tpm
|Maximaal koppel
|206 Nm bij 3.600 tpm
|Inhoud brandstoftank
|70 l
|Lengte / breedte / hoogte
|4.720 mm / 1.760 mm / 1.390 mm
|Wielbasis
|2.660 mm
|Massa leeg
|1.425 kg
|Laadvermogen
|485 kg
|Aanhangermassa geremd / ongeremd
|1.600 kg / 500 kg
|Banden
|195/60VR15Prijzen
|Topsnelheid
|195 km/h
|Acceleratie 0-100 km/h
|10,6 s
|Brandstofverbruik
|10,3 l/100km