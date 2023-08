Waar BMW eerst separate elektrische modellen leverde, zie je nu steeds meer geheel elektrische versies van reguliere modellen, waarbij er dan een i voor de modelaanduiding komt. De iX1 is de kleinste EV die BMW aanbiedt. Deze elektrische SUV mag zich in een vergelijkende test bewijzen tegenover de vernieuwde Volvo C40 Recharge. De versies met één elektromotor gingen van voor- naar achterwielaandrijving. In deze test neemt de Volvo C40 Recharge Single Motor Extended Range het op tegen de BMW iX xDrive30.

Hoe zit het nou bij BMW? Ze hebben een iX, altijd een EV, maar er zijn nu ook i-versies van de reguliere modellen!

BMW integreert geheel elektrische modellen meer en meer in de bestaande modellijnen en daarmee kiest het merk voor een andere aanpak dan Mercedes-Benz en Audi. In Stuttgart staan de kleinste EV’s nog wel dicht tegen hun broers met verbrandingsmotor, want een EQA en een GLA-klasse delen heel veel uiterlijke kenmerken. De grotere modellen als de EQE en de EQS en de SUV-varianten daarvan staan op een eigen platform en zien er veel moderner uit dan hun ICE-equivalenten van de E-klasse en S-klasse. Bij BMW is alleen nog de iX een auto volgens BMW’s oude aanpak, waarbij het merk eerst nog met de i3 en veel later dus die iX met separate elektrische modellen kwam.

Waaraan herken je de BMW iX1?

De iX1 is amper herkenbaar als een compleet elektrische auto als je hem naast een gewone X1 parkeert. De X1 kwam vorig jaar in een compleet nieuwe gedaante op de markt en dat was voor BMW het moment om een geëlektrificeerde variant aan te bieden. Dat die keuze goed kan uitpakken, bewijst de iX3 al sinds een paar jaar. Ook de i4 doet het als elektrische 4-serie Gran Coupé prima voor het merk.

Waarom is de Volvo C40 Recharge nu al technisch veranderd?

Volvo zette zijn eerste schreden op het elektrische pad met de XC40, die je ook met verbrandingsmotoren kunt krijgen, als plug-in hybride en sinds ruim drie jaar als geheel elektrische variant. De C40, de SUV-versie met aflopende daklijn, is er sinds zijn aantreden in 2022 daarentegen louter als honderd procent elektrisch model. Een klein jaar later nam Volvo de boel weer op de schop en kwamen er vernieuwde elektrische aandrijflijnen en accupakketten, waardoor bij de versies met een elektromotor een verandering optrad die in de geschiedenis van de auto maar zelden voorkwam. De aandrijving verhuisde van de voorwielen naar de achterwielen. Op zich is dat bij een EV een stuk gemakkelijker dan bij een auto met verbrandingsmotor. De vernieuwde elektromotor zou efficiënter moeten zijn en een accupakket met meer inhoud zorgt voor meer rijbereik. En aandrijfkrachten op de voorwielen behoren tot het verleden.

Was een XC40 in plaats van een C40 niet logischer geweest in deze vergelijking?

Voor deze vergelijking pakken we de C40 Single Motor Extended Range met een vermogen van 252 pk en een netto accu­capaciteit van 78 kWh. Bij de BMW iX1 valt er niets te kiezen. Die heeft altijd twee elektromotoren en 313 pk. De netto accu­capaciteit bedraagt 64,7 kWh. Waarom een iX1 tegen een C40 en niet tegen een XC40? De C40 was voor een vergelijkende test beschikbaar in de periode die wij wensten en de X2, die ook een SUV met aflopende daklijn wordt, laat nog op zich wachten.

Zijn de BMW iX1 en de Volvo C40 Recharge vergelijkbaar qua afmetingen?

De BMW iX1 is dan wel de kleinste EV van het merk, je hebt het wel over een auto die precies 4,5 meter lang is. Daarmee is hij van voor- tot achterbumper langer dan de Volvo C40. De interieurmaten zeggen echter meer. Omdat de wielbasis ongeveer gelijk is, komt de Volvo vanbinnen zeker niet krapper over. Dat geldt alleen niet voor de hoofdruimte achterin en ook de bagageruimte van de C40 is kleiner dan die van de BMW. Je zit in de Volvo als persoon van gemiddelde lengte met je kruin tegen de hemelbekleding, al heb je wel meer beenruimte. Een panoramadak zorgt in deze uitvoering voor veel licht. Opmerkelijk is dat je niet door een druk op de knop een scherm tevoorschijn kunt toveren om het donkerder te maken, en het dak kan ook niet open. In de BMW zit een panoramadak in combinatie met een schuif-kanteldak. De ruimtelijke indeling van de Volvo is anders van opzet. Voorin heb je enorme portiervakken en diepe vakken in de middenconsole. Een zogeheten frunk in de neus maakt veel EV-fanatici gelukkig. Die lijken soms een auto pas echt serieus te nemen als er zo’n ruimte onder de voorklep is waarin je de laadkabel kwijt kunt. De BMW iX1 heeft die niet, al is er onder de vloer van de bagageruimte een diep vak waarin dat wel kan. Dat heeft de Volvo gelukkig ook nog.

