Meteen een goed gevoel

“Dit is onze eerste camper”, vertelt Peter de Neef. “Mijn vrouw en ik houden van reizen, maar kamperen deden we eigenlijk nooit. Vaak trokken we van hotel naar hotel of kozen we een leuke B&B. Toen er meer tijd beschikbaar kwam, begon het idee van een camper ons steeds meer aan te spreken. Altijd je eigen huisje mee, terwijl je kleine campings of camperplaatsen op de mooiste plekken kunt vinden. Maar met van die grote, witte campers hadden we niet zoveel. Luxe is voor ons niet het belangrijkst en bovendien zochten we naar een camper die we ook zouden kunnen inzetten als dagelijkse auto. Dan kom je automatisch uit bij een compacte campervan, die probleemloos overal kunt parkeren. We hebben flink onderzoek gedaan, zijn naar beurzen geweest en bekeken verschillende merken. Bij de campers van Ventje kregen we meteen een goed gevoel: lekker eigenwijs, met de keuken achterin, zodat je vooral buiten onder de achterklep kookt, geen wandkasten, zicht rondom, de knusse uitstraling van hout en alles is compact en superslim ingericht. Door er eerst eentje te huren, konden we mooi ervaren of een Ventje echt ónze camper is. Dat avontuur beviel wel, zo mag duidelijk zijn; het resultaat heb ik vandaag bij me!” De camper van Peter is een Volkswagen T6.1 4Motion (vierwielaandrijving) van 2023, in de mooie kleurstelling goudbruin met zilver, voorzien van het Ventje-logo en de bijbehorende kampeeroutfit. “Gezien een levertijd van negen maanden moesten we wel geduldig zijn. In de tussentijd hebben we een Ventje gehuurd, want het kampeervirus had zich al definitief genesteld. Een aantal maanden voor de levering van de bus werd het nog even spannend, want 4Motion leek ineens niet meer leverbaar. Heel jammer, want juist die vierwielaandrijving stond bovenaan onze verlanglijst. We hebben niet eens ingewikkelde offroad-avonturen op het programma, maar nadat we vergeefs met de voorwielaangedreven huurcamper probeerden weg te rijden op nat gras, kwamen we tot de conclusie dat de 4Motion-uitvoering onze voorkeur had. Probleemloos op de mooiste plekken kunnen komen is toch wel fijn als je elk jaar een aantal maanden weggaat.” Gelukkig liep het niet zo’n vaart en kon de gewenste 4Motion met drie maanden vertraging toch geleverd worden. De reisavonturen konden definitief van start gaan.

Tussen de olijfbomen

Peter: “Zo’n nieuwe buscamper is een flinke investering, maar omdat hij ook de rol van personenauto vervult, kun je dat deel van de kosten wegstrepen. Daarbij hebben we inmiddels de leeftijd bereikt dat we veel tijd kunnen besteden aan reizen, zodat de kilometerstand rap oploopt. Dan is het fijn om bij kilometerstand nul te beginnen. Elk jaar gaan we zeker twee keer langer op reis, waarbij ‘de zon achterna’ een belangrijk thema vormt. We zijn inmiddels experts geworden in het zoeken naar bijzondere plekken, zoals kleine campings, camperplaatsen bij particulieren of ergens om de hoek bij een leuk hotelletje. Het liefst een beetje buiten de gebaande paden. Zo stonden we in Italië bij een prachtig oud landhuis met een olijfgaard, waar we wakker werden tussen bomen van duizend jaar oud! Nadat we met de nachtboot overstaken van Brindisi naar Griekenland, kwamen we terecht bij een avontuurlijke raft-verhuurder. Een uur nadat we een prachtplek bij de Vikos-kloof hadden gevonden, konden we al met hem mee gaan raften. Die momenten zijn onvergetelijk. We komen regelmatig terecht op plekken waar je met een grote camper lastig kunt komen, maar die met ons Ventje prima bereikbaar zijn. Meestal blijven we een paar dagen op een stek, dan kunnen we daar mooi een kampje maken. En om in de buurt toch mobiel te zijn, staan er altijd twee fietsen op het rek. Ik vind niets leuker dan ’s morgens een rondje fietsen en te zoeken naar een bakker voor verse broodjes terwijl mijn vrouw zich nog even omdraait.” Maanden weg in een buscamper kan voor menig camperaar als een benauwde ervaring overkomen, maar het Ventje van Peter is ruim genoeg en bovendien van alle gemakken voorzien.“Dankzij de handige indeling heb je lekker veel ruimte. De keuken is heel slim ingericht op buiten koken: onder de achterklep sta je mooi droog en als het echt slecht weer is, kun je ook prima binnen koken. De treinzit is voorzien van dikke kussens en je hebt je woonkamertje binnen no-time omgebouwd tot bed. Dat doen we overigens alleen als het echt koud is, want het liefst slapen we bovenin, onder het hefdak. Vanuit je bedje kijk je dan meteen naar buiten. De camper heeft natuurlijk ook een luifel, waar je prima met z’n tweeën droog onder blijft. Natuurlijk houden we enorm van buiten leven en daar past deze camper heel goed bij. Hét item van een Ventje is het bijgeleverde buitenmeubilair. In een smalle lade onder de bank ligt een luxe, houten buitenset verscholen. Dat puzzel je in een paar minuten in elkaar tot twee heerlijke stoelen en een handige tafel. De kussens van binnen passen daar vervolgens weer handig op, waardoor je buiten een complete lounge-hoek kunt fabriceren. Daar trekken we ook aardig wat bekijks mee trouwens; op de camping hebben we altijd wel aanloop van mensen die nieuwsgierig zijn en willen weten hoe dat precies werkt. Aan een praatje op de camping hebben we nooit een gebrek.”

Waterpas slapen

Er wordt dus flink gebruikgemaakt van de camper, waardoor de teller nu al op een respectabele 32.500 kilometer staat. Dat zijn vooral vakantiekilometers. Peter: “We kunnen hem goed kwijt bij ons huis. Dat betekent dat je er ook binnen no-time mee weg bent. Niet alleen voor grote trips, maar ook voor een paar dagen genieten als het weer daartoe uitnodigt. De kilometers vliegen er uiteraard wel op wanneer je regelmatig richting Spanje of Griekenland afreist. Voor mijn werk vloog ik de hele wereld over, nu nemen we de tijd om Europa eens écht goed te ontdekken. Daarbuiten is er ook nog genoeg te beleven. Zo ben ik nu aan het onderzoeken of het te doen is om ons Ventje in te schepen naar Canada. Zeker wanneer je voldoende tijd hebt kan dat een aantrekkelijk alternatief zijn voor ter plekke een camper huren. Bovendien willen het liefst op pad met ons eigen huisje.” Het is inmiddels tijd voor keurmeester Tim de Leeuw van Carrec Technocenter om aan te sluiten, want de verwachtingen rond de technische staat van deze nog zeer frisse VW-camper zijn hoe dan ook hooggespannen. Peter laat de auto nauwgezet onderhouden en ondanks het veelvuldige gebruik oogt de wagen nog als nieuw. Tim: “Als je een camper zo intensief gebruikt, loont het de moeite om een nieuwe aan te schaffen, dat blijkt wel. Peter is van plan er zeker tien jaar mee te doen, dus dan is het fijn als je van de techniek op aan kunt. En hij heeft hem precies zoals hij hebben wil.” Peter vult aan: “Om eerlijk te zijn: het is een heel flinke uitgave, dus dan moet alles ook aan je wensen voldoen. We hebben de bus daarom door een garage laten uitrusten met volledige luchtvering rondom. Dat is niet alleen heel comfortabel, maar biedt je tegelijkertijd de mogelijkheid om de camper op locatie heel eenvoudig recht te zetten. Zeker als je de bergen opzoekt, is een vlakke plek bepaald geen garantie. Nu is het een kwestie van een druk op de knop, en je bed staat waterpas.” Wat Tim betreft een goede beslissing: “Dat maakt het wel af. Ik ben altijd kritisch op het rijcomfort, iets wat bij campers wel eens ondergeschikt is aan het kamperen. Niet altijd terecht, want je wilt toch ook een beetje comfortabel van A naar B rijden?”

Met dat laatste in gedachten, is het tijd voor de proefrit die met een duim omhoog wordt afgesloten. Tim heeft weinig reden tot klagen, hoewel de VW toch niet helemaal met een leeg lijstje is teruggekeerd naar de werkplaats in Soesterberg. Tijd om nader onderzoek te doen, naar een rammelend bijgeluid linksvoor bijvoorbeeld, en dat betekent de brug op. Een oorzaak blijkt niet te vinden, maar intussen kunnen we wel mooi even naar de onderzijde kijken, waar twee dikke, aluminium platen ons het uitzicht op de aandrijflijn vóór en het differentieel aan de achterzijde ontnemen. Niet handig als je onderhoud vanaf de onderkant wilt doen, maar wél fijn als je de vierwielaandrijving nodig hebt op het onverhard. Na een stevige inspectie blijkt, zoals verwacht, dat de T6.1 nog in uitstekende staat verkeert. Alleen de bevestiging van de luchtslangen voor de luchtvering verdient niet de schoonheidsprijs: die liggen hier en daar op scherpe stalen onderdelen en zouden eigenlijk door een mantel beschermd moeten worden. Tim: “Dit is wel een beetje jammer, want nu gaat dat nog goed, maar na een paar jaar worden die slangen toch wat brozer en leidt beweging langs het staal uiteindelijk tot een lek.” Is er verder nog iets? Afgezien van het feit dat de banden over niet al te lange tijd toe zijn aan vervanging, en enkele andere kleinigheden, ontvangt dit Ventje een goedkeuring met vlag en wimpel. Peter: “Ik had niet anders verwacht, maar het is hoe dan ook fijn om te horen. Wij gaan er binnenkort alweer mee weg, dus we hopen de puntjes van Tim gauw op te pakken.”

Eigenaar Volkswagen T6.1 Ventje

Naam: Peter de Neef

Bouwjaar eigenaar: 1960

Beroep: Organisatieadviseur

Met deze camper geweest in: Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Kroatië, Montenegro, Albanië, Griekenland

Volgende bestemming: Scandinavië, Marokko

Eerste camper & droomcamper: de huidige Volkswagen Ventje

Onderhoudshistorie

Normaal onderhoud volgens specificatie

Luchtvering gemonteerd

Wat mankeert eraan?

Wisserbladen strepen en klapperen, met name achter.

Een rammel vanuit de wielophanging linksvoor, oorzaak niet gevonden.

Het stuur staat niet recht bij rechtuit rijden.

Het ESP-systeem grijpt soms onnodig in na het afrijden van een drempel.

De achterbanden, die eerst voor zaten, hebben minder dan 4 millimeter profiel en zijn daardoor geen winterbanden meer.

De mening van Carrec Technocenter

“Deze camper is nog heel jong, maar de eigenaar heeft er al mooi wat kilometers mee gereden. Ik had niet verwacht veel te vinden en dat klopt ook. Een paar kleinigheden en daarbij viel het me tijdens de inspectie op dat de luchtslangen van de luchtvering niet waren voorzien van een beschermende mantel. Verder vind ik de inbouw van Ventje erg handig en origineel, maar als ik kijk naar het gebruikte materiaal en de kwaliteit, betaal je daar in mijn beleving wel de hoofdprijs voor.”