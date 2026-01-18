Er kan er maar één de populairste zijn, en dat is een tweedehands Volkswagen Polo. We kijken of dat terecht is. Is het de non-plus-ultra topoccasions die je moet hebben?

Wat is de basis van deze zesde generatie Volkswagen Polo?

De huidige Polo staat op het zogeheten MQB A0 platform waarop bijvoorbeeld ook de Taigo, de T-Cross staan, maar ook concerngenoten als de Skoda Fabia en Kamiq alsmede de Seat Ibiza en de Arona. Zelfs de Audi A1 maakt er gebruik van. Concurrentie van buiten de VW-parasol komt er van de Toyota Yaris, de Kia, de Opel Corsa en de Ford Fiesta om er een paar te noemen. Wat opvalt is dat alle compacte hatchbacks uitsluitend in vijfdeurs carrosserie worden verkocht. De vraag naar driedeurs is verdampt. De huidige Polo loopt mee sinds eind 2017 en komt nog uitstekend mee, getuige de klinkende verkoopcijfers. Bovendien is het Neerlands populairste occasion. In 2021 ondergaat het model een milde facelift. Herkenbaar is die aan gewijzigde koplampen, grille, bumperpartij en tweedelige achterlichten. grille. In het interieur tref je een nieuw stuur en een digitaal instrumentarium. De importeur streepte de diesels meteen weg en beperkte de hernoemde keuzemogelijkheden. Nu hij op leeftijd komt en er ruim voldoende occasionaanbod is, lopen we de voors en tegens na van deze geliefde hatchback.

Welke motor moet je hebben?

Welke Polo je ook voor ogen hebt, er is er altijd wel een die aan je verwachtingen voldoet. De meest voor de hand liggende motorisering is de 1.0 TSI. De driecilinder loopt storingsvrij. VW geeft niet eens een kilometerstand op voor vervanging van de distributiesnaar. Controleren bij 210.000, vervolgens elke 30.000 opnieuw. Breekt er wel eens? Volgens VW-kenner Jeff Nijburg -eerder leverancier van de Golf GTI Koopwijzer- heeft zijn eigen Seat Ibiza 1.0 TSI bij 265.000 kilometer nog steeds dezelfde! Geknapte riemen komen (kennelijk?) niet voor. Ook over de DSG-generatie in deze Polo is hij vol lof. Geen klachten. Dezelfde Jeff benoemde wel de gevoeligheid van het 1.5 liter viercilinderblok. Na 160.000 kilometer komen ingelopen cilinderwanden voor. Maar die 1.0 van 95 pk, dat is een prima krachtbron(netje).

Heeft de Polo specifieke, serieuze aandachtspunten?

Nee, luidt het korte antwoord. Het is een doorwrochte, uitontwikkelde auto zonder groot malheur. Ongeveer één op de duizend Polo's krijgt te maken met een loslopende nokkenasverstellerbout, iets wat we eerder op Golfs benoemden. En heel soms ontstaan er pixelproblemen op zowel het virtuele instrumentarium als op de centrale display. Klachten komen voornamelijk op het conto van goedkoop uitziend en voelend plastic op de deurpanelen en het dashboard van de uitvoeringen onder de Highline. Dat zijn dus bijna alle uitvoeringen waaronder deze Comfortline. Autoweek reviewers zijn het eens over de allround kwaliteiten. De Polo rijdt prettig, vraagt amper gewenning. Sommigen klagen over slechte steun voor de onderrug, anderen vinden de adaptieve cruisecontrol te nerveus of niet of slecht werkend bij mist, regen en sneeuw. Weer anderen koppelen de APP-connect aan de usb-c poort voor betere navigatie via android. De handbakken zijn storingsvrij al vinden sommigen de achteruitversnelling lastig in te schakelen: gaat nog wel eens met gekraak gepaard. Het vaakst plaatsen ze opmerkingen over de motorloop van de driecilinder TSI, die als brommerig wordt bestempeld. 95 is pk is toereikend in de lage landen en het verbruik schommelt tussen 1 op 17 en 1 op 20.

Terugroepacties zijn er geweest voor een losspringend gordelslot, een slecht werkende parkeerremversteller en olie in de rembekrachtiger via een vacuümslang. Verder kunnen glasdakframes niet goed aan de carrosserie zijn verlijmd en kunnen dakspoilers loskomen. Iets om de controleren bij je kandidaat-Polo. Als het goed is, zijn deze euvels aangepakt als ze van toepassing zijn.

Kun je met een gerust hart een gebruikte Volkswagen Polo kopen?

Welke Polo je ook kiest, er is er altijd een die je past. Van de basic Trendline tot en met de ultra luxueuze R-Line en sportieve GTI. Als je amper buiten de landsgrenzen rijdt, ben je met de 1.0 TSI met 95 pk het best uit. Het liefst in een Highline uitvoering. De 65 en 75 pk versies komen weinig voor en daar is een reden voor. Die 1-liter van 95 pk is betrouwbaar, en erg zuinig, dus dat brommen met optrekken moet je voor lief nemen. Dan heb je een tamelijk zorgeloze, praktische en beschaafde vijfdeurs hatch. Die de Golf dus zijn hielen laat zien …