Volkswagen Polo 2.0 TSI R WRC (2014) - Op de rollenbank

Kenners zien meteen dat dit een Volkswagen Polo R WRC is. Toch had Han Ying Min er nog nooit van gehoord toen zij de potente VW voor het eerst zag. Van de aankoop heeft ze geen moment spijt.

Gelimiteerde oplage

De Volkswagen Polo is een alledaagse verschijning en is dit jaar opnieuw de meest verkochte occasion in Nederland. Het is vaak stuivertje wisselen met de VW Golf, die het veld ook regelmatig aanvoert. De Polo die je hier ziet, is van een heel andere orde. Volkswagen bracht hem destijds in een gelimiteerde oplage van 2.500 stuks op de markt om de deelname aan het FIA World Rally Championship (WRC) een beetje extra aandacht te geven.

De straatversie van de Polo R WRC dient echter niet voor de homologatie van de rallyauto, aangezien die een 1,6-liter turbomotor heeft, zoals de reglementen dat voorschrijven. Dat Volkswagen Motorsport zijn huiswerk prima heeft gedaan (en over uitstekende coureurs beschikt), blijkt uit het behalen van de constructeurstitel in 2013, 2014, 2015 en 2016.

Fiesta aan barrels

We schrijven 2023. Han Ying rijdt met veel plezier in haar Fiesta ST, maar een stevige aanrijding maakt daaraan abrupt een einde. Gelukkig stapt ze zelf ongedeerd uit en wordt in de weken erna alles via de verzekering afgehandeld. De jacht op een nieuwe hot hatch is geopend. “Ik vind dit de leukste categorie auto’s. Compact, snel en in alle opzichten nog redelijk betaalbaar. Die Fiesta was erg leuk, stuurde goed en ik had er nooit problemen mee. Zonder die aanrijding had ik er nu nog in gereden.”

Een Fiesta staat dan wederom op haar verlanglijstje, maar ook de Volkswagen Polo GTI en Opel Corsa OPC zijn mogelijke kandidaten. “Er is best nog wel wat keuze in deze klasse, maar toen ik die WRC ineens op mijn scherm zag, vielen alle andere opties af. Een Polo met een tweeliter turbo, die kende ik nog niet. Ik maakte meteen een afspraak voor een proefrit. Toen ik hem in het echt zag staan, was ik eigenlijk al om. Het is nummer 2.378 van 2.500. De proefrit deed de rest. Hij is écht snel en ik denk zeker dat hij meer pk’s heeft dan origineel.”

De Polo GTI uit die tijd heeft een 1.4 TSI met 180 pk (vanaf 2014 een 1.8 TSI met 192 pk), daarmee kun je ook al prima uit de voeten. Met een nieuwprijs van veertig mille is de WRC geen koopje. Voor dat geld stap je bijvoorbeeld ook in een Renault Mégane RS met 265 pk. Hoe bevalt de rappe Volkswagen tot nu toe? “Heel goed, ik heb er nu dik 20.000 kilometer mee gereden, zonder storingen.” Nou ja, een klein dingetje dan: de stoelverwarming doet het niet.”

Onze koppelkunstenaar en rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven kent de 2.0 TSI als geen ander en het zal hem niet verbazen als er meer in zit dan de opgegeven 220 pk en 350 Nm. Hij krijgt gelijk, het witte rallykanonnetje laat mooie cijfers zien: 253 pk en 401 Nm. Han Ying: “Mijn gevoel heeft mij niet bedrogen. Ik heb twee jaar geleden de juiste keuze gemaakt.”

Technische gegevens Volkswagen Polo 2.0 TSI R WRC

Bouwjaar 2014

Gekocht in/km-stand 2023/174.000 km

Motor 4-cil. in lijn, turbo

Cilinderinhoud 1.984 cc

Max. vermogen 162 kW/220 pk bij 4.500 tpm

Max. koppel 350 Nm bij 2.500 tpm

Aandrijving voorwielen

Aantal versnellingen 6, handgeschakeld

Remmen gevent. schijven rondom

Gewicht 1.224 kg

0-100 km/h 6,4 s

Topsnelheid 243 km/h

*Alle gegevens volgens fabrieksopgave