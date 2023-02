Volkswagen Multivan - AutoWeek Test

Personenbusjes zijn in Nederland doorgaans onbetaalbaar. Met een vanafprijs van €56.000 is de Volkswagen Multivan een zeldzame uitzondering op die regel. Dat is vooral te danken aan zijn plug-in hybridetechniek: door de lage CO2-uitstoot kan het bpm-bedrag lekker laag blijven. Met zijn aantrekkelijke prijs is deze ruimtereus van Volkswagen een serieus alternatief voor de geijkte SUV.

Behalve de Transporter T6.1 en de ID Buzz heeft Volkswagen dus ook de Multivan.

Dat klopt. De Multivan werd in de zomer van 2021 onthuld. Toen draaide de marketingmachine voor de elektrische ID Buzz echter al op volle toeren. In de media werd alle aandacht opgeslokt door deze moderne interpretatie van de klassieke Spijlbus, de T1. En ging de introductie van de Multivan haast in stilte voorbij.

Volkswagen zegt dat we de T7 – zoals de Multivan ook wel wordt genoemd – niet moeten zien als vervanger van de Transporter T6.1. Hij staat op het modulaire MQB-platform van het VW-concern en is veel lager dan de T6.1. Dat maakt hem samen met de veel gestroomlijndere vormgeving minder geschikt als bestelbusje. Des te opmerkelijker is het dus, dat Volkswagen toch zoveel tijd, geld en energie wilde steken in de ontwikkeling van een geheel nieuwe personenbus.

Wat maakt de Volkswagen Multivan zo interessant?

Het kostenplaatje. Tot dusverre waren personenbusjes, dus op bestelwagens gebaseerde ‘vans’ voor zeven of meer inzittenden, door hun hoge CO2-uitstoot compleet kansloos op de Nederlandse markt. Het bpm-bedrag is immers op de CO2-emissie gebaseerd. Als particulier betaalde je voor een Multivan van de vorige generatie dan ook minimaal €90.000. Niet minder dan €33.000 kwam voor rekening voor de bpm. Reed je als particuliere auto-eigenaar ook nog in een diesel rond, dan stond je door het wagengewicht van 2.000 kilo bovendien een enorme financiële aderlating te wachten voor de wegenbelasting. Op een enkele taxi- of shuttledienst na, kocht daarom geen mens in Nederland zo’n auto.

Dankzij elektrificatie is er echter weer hoop voor de personenbus. Met de Mercedes-Benz EQV en de elektrisch aangedreven busjes van de Stellantis-merken en Toyota zagen we dat al een beetje gebeuren. Voor zo’n volledig elektrische personenbus betaal je trouwens nog steeds minimaal 70 mille. Ook de zeer compleet uitgeruste introductieversie van de Volkswagen ID. Buzz wordt voor dat bedrag aangeboden.

De Volkswagen Multivan heeft plug-in hybridetechniek, en dat lijkt op papier perfect voor de Nederlandse autokoper die veel stoelen nodig heeft. De Multivan deelt zijn aandrijflijn met de Arteon eHybrid, maar met andere vermogens- en prestatiecijfers wordt dezelfde combinatie van een 1,4-liter viercilinder en een elektromotor in tal van andere modellen uit de VW-stallen gebruikt. Dankzij de lage theoretische CO2-uitstoot blijft de bpm zeer binnen de perken en is de nieuwe Multivan met een instapprijs van iets meer dan €56.000 euro zomaar 34 mille goedkoper dan zijn voorganger.

Doordat de auto op papier minder dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoot, profiteer je ook nog eens van het halftarief voor de wegenbelasting. Allemaal financiële voordelen die van deze ruime bus ineens een erg aantrekkelijk alternatief maken voor grote zevenzits SUV’s als de Hyundai Santa Fe, de Kia Sorento en, uit eigen VW-huis, de Seat Tarraco en Skoda Kodiaq.

Wat heeft de Volkswagen Multivan meer te bieden dan een SUV?

De Multivan wordt aangeboden in twee verschillende lengtematen, die in de prijslijst heel bedrijfswagen-achtig L1 en L2 worden genoemd. De auto is hoog, heeft vlakke zijkanten en is tamelijk recht van lijn – een echte bus, dus. Daardoor oogt hij minder stoer dan een SUV en zal hij in sommige kringen mogelijk wat uitleg verlangen, zeker als je ervoor kiest om ‘m (in je eentje) zakelijk te gebruiken. Maar met zijn tweekleurige carrosserie scoort de geteste Multivan onderweg veel nieuwsgierige blikken: is het de elektrische ID Buzz? Niet dus, die is een stuk kleiner en veel hipper dan de Multivan.

Bij dit soort auto’s draait alles om het interieur. Ook al gaat het bij de testauto om de korte(re) L1-uitvoering, de binnenruimte is werkelijk enorm en de stoelen staan hoog op de vlakke, lage vloer. Ze klappen niet weg in die vloer, wanneer je de hele laadruimte van 3.672 liter wilt benutten (in personenautoland een ongekend volume!) moet je ze uit de auto tillen. Hoe groot de bagageruimte achter de derde zitrij is, geeft Volkswagen niet op, maar het is beduidend meer dan genoemde zevenzits SUV’s te bieden hebben.

Ook handig: de verschuifbare console tussen de voorstoelen. Die is weliswaar niet standaard, maar je kunt hem via een lange rail ver naar achteren halen, waarna er onder meer twee serieuze tafelbladen uitgeklapt kunnen worden. Alle stoelen hebben aan weerszijden een losse armsteun. De zijruiten kunnen echter niet open, zoals dat bij busjes wel vaker het geval is. Een klein schuifraampje is tegen meerprijs verkrijgbaar. De Volkswagen Multivan 1.4 eHybrid mag een aanhangwagen van 1.600 kilo trekken.

Wil de Multivan nog een beetje meekomen met het overige verkeer?

In andere landen wordt de Multivan ook met benzine- en dieselmotoren aangeboden, in Nederland is hij er alleen als plug-in hybride. Zijn aandrijflijn is net als bij andere PHEV’s uit Wolfsburg opgebouwd rondom een 1.4 TSI-benzinemotor en een zestraps DSG-transmissie met dubbele koppeling, die soepel en snel schakelt. De TSI, de DSG en de elektromotor werken op een fijne manier samen. In de Multivan komt deze combinatie tot 218 pk, meer dan genoeg om hem aan goede prestaties te helpen. In de brochure vermeldt Volkswagen een acceleratietijd van 11,8 tellen, het lukte ons om vanuit stilstand in 8,8 seconden naar de honderd te sprinten.

Op stroom kwamen wij 58 kilometer ver. Zonder eerst de accu op te laden, kwamen we op een benzineverbruik van 1 op 13,9). Voor zo’n grote, 2.122 kilo zware auto is dat helemaal geen verkeerd resultaat. Via een ‘schuifbalkje’ op het scherm kun je trouwens precies regelen hoeveel stroom je achter de hand wilt houden om geheel CO2-vrij naar je bestemming in de stad te rijden.

Hoe gedraagt de Volkswagen Multivan zich onderweg?

De hoge zitpositie achter het stuur wordt eigenlijk alleen door de Range Rover benaderd. Je zit erg rechtop en hoog boven de vloer, wat even wennen zal zijn voor bestuurders die normaal in een personenauto rijden. Het overzicht rondom is prettig en het uitzicht naar achteren is door de vele grote ruiten ronduit fantastisch. Het dashboard doet sterk denken aan dat van VW’s personenauto’s, met een digitaal instrumentarium en een multimediasysteem waarin alle belangrijke functies zijn opgenomen. Ook in de Multivan vinden we de ‘sliders’ terug voor de temperatuurbediening – en daar zijn we geen fan van. Vergeleken met de personenauto’s van VW, staat het materiaalgebruik op een iets lager kwaliteitsniveau. Wel is er in en om het dashboard heel veel ruimte gecreëerd voor kleine spulletjes.

Hoewel de Multivan gebaseerd is op een platform voor personenauto’s, voel je wel goed dat hij berekend is op een hoog laadvermogen. Het veercomfort past prima bij een bestelbusje, waarbij soms wat ‘gedreun’ vanuit de wielophanging hoorbaar is. Sowieso zijn er aardig wat rijgeluiden hoorbaar, maar dat is misschien onvermijdelijk in zo’n grote klankkast. Wel krijgt de Multivan een pluim voor zijn stabiliteit op hoge snelheid. Die blijkt tijdens een lange rit over Duitse autobahnen uitstekend te zijn.

Wat heeft de Volkswagen Multivan standaard allemaal voor lekkers te bieden?

Volkswagen levert de Multivan in vier verschillende uitvoeringen. De basisversie van €56.000 wordt uitsluitend geleverd als vijfpersoons auto, wil je zeven inzittenden kunnen huisvesten dan moet je op z’n minst de Life hebben (vanaf ruim €59.000). Ten opzichte van de basisversie heeft dat model onder meer een automatisch sluitende achterklep, schuifdeuren met sluithulp, een lichtsensor, mooiere bekleding, airco met luchttoevoer naar achteren, parkeerhulp voor en achter en een licht- en regensensor. Zaken die het leven op de weg net wat aangenamer maken.

Voor een zeer bescheiden meerprijs van €510 levert Volkswagen je de Multivan Life Business. Alles wat de Life al standaard heeft, wordt aangevuld met onder meer privacy glas vanaf de B-stijlen, PreCrash Basic (dat anticipeert op een naderende aanrijding en bijvoorbeeld alvast de gordels spant), een achteruitrijcamera, de verschuifbare middenconsole met klaptafeltjes, 18-inch lichtmetalen wielen (in plaats van 17-inch), automatische airco met drie temperatuurzones, een draadloze telefoonlader en navigatie. Overigens heeft elke Multivan standaard een multimediasysteem met smartphone-integratie en online-services.

Topmodel is de Multivan Style, die voor bijna €66.500 in de prijslijst staat. Die heeft onder meer een chroompakket, een grille met led-verlichting, volledig elektrisch bedienbare schuifdeuren, led-matrix koplampen met adaptieve lichtbundels, chique interieurpanelen, stoelen die met velours en kunstleer zijn bekleed, parkeerhulp en stoelverwarming voorin.

Wat misschien een beetje tegenvalt, is de veiligheidsuitrusting van de Multivan. Een airbag tussen de bestuurder en de bijrijder, een noodremassistent met herkenning van voetgangers en fietsers (ook bij achteruit rijden), een uitwijk- en afsla-assistent zitten er allemaal wel op, maar voor adaptieve cruisecontrol, dodehoekwaarschuwing, een spoorassistent of een grootlichtassistent, moet je allemaal extra bijbetalen. Het zijn voorzieningen die bij concurrerende SUV’s veelal standaard worden geleverd.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Tenzij je echt regelmatig de hele Ikea leeg wil halen, is de L1-versie meer dan voldoende aan ruimte. De enige aandrijflijn is de plug-in hybride dus daar valt weinig te kiezen. De potentiële koper zal vooral goed moet kijken naar welke (veiligheids)systemen belangrijk zijn. Die zijn namelijk lang niet allemaal standaard, dus een Life Business is aan te raden. Ook omdat die een achteruitrijcamera heeft, die bij een dergelijke grote auto toch erg prettig kan zijn.