De Volkswagen Lupo werd vooral bekend als 3L TDI, een ultrazuinig driecilinder dieseltje dat toe zou kunnen met 3 liter brandstof per 100 kilometer. Maar er waren ook gewone varianten. Bijvoorbeeld deze turboloze 1.7 SDI. Toen we op klassiekerspeurtocht dit gifgroene exemplaar bij toeval bij een aanbieder van young- en oldtimers zagen staan konden we ons niet bedwingen en gingen we een blokje om. Dieselen met zo'n kleintje, zo grappig was dat en kan het dus nog zijn.

Is de Volkswagen Lupo al een klassieker of wordt hij dat ooit? Die vraag stelden wij onszelf toen we dit vrolijke gifgroene exemplaar tussen een paar oude Volvo’s zagen staan. De bijzondere versies staan in elk geval op de nominatie om voor de volgende geslachten bewaard te blijven. Dan doelen we op de 1.2 TDI (de extreem zuinige Lupo 3L) en de rappe GTI met zijn 125 pk 1.6 en zesbak. In dit geval kijken we echter naar een doodgewone diesel: zonder turbo, maar wel met directe inspuiting, die bij Volkswagen als SDI door het leven gaat. We konden de verleiding niet weerstaan en stapten achter het stuur van deze bijna 27 jaar oude, gekrompen Polo. Ja, de Lupo deelt zijn genen met die grotere Volkswagen en is dan ook bijna net zo breed. Misschien herinner je je nog de tv-reclames van het merk, waarin op komische manier werd benadrukt dat de Lupo groter voelt dan hij is. De deceptie volgt als je de achterklep opent en de kleine bagageruimte (130 liter) ontdekt.

Ruim voor zo'n kleintje

Voor ons niet relevant, wij kropen achter het stuur. Starten lukt helaas nog niet, want de accu is plat. De motorkap wordt door een gasveer omhoog gedrukt; die luxe heeft een hedendaagse Volkswagen niet meer. Startkabels erop, heel kort voorgloeien en de vierpitter komt luid nagelend tot leven. Toch wel weer leuk, zo’n dieseltje, en we snappen meteen waarom mensen daar zo verknocht aan zijn. En inderdaad, de Lupo voelt ruim aan. Beide zetels zijn in hoogte verstelbaar en maken, net als de rest van het interieur, een degelijke indruk. Het instrumentarium bestaat uit twee mooie ronde klokken met de bekende blauwe verlichting en geen moment heb je het gevoel in een kleine auto te zitten. De kleine diesel knort tevreden, maar van de prestaties moet je niet al te veel verwachten. Eenmaal op snelheid valt het toerental reuze mee en voelt de Lupo stabiel aan. Gezien de goede staat van dit exemplaar is hij de moeite van het bewaren waard en ondertussen kun je er goedkope kilometers mee maken; hij is zuinig en weegt maar 856 kg.

Dit exemplaar met 202.508 kilometer op de teller stond voor €3.250 te koop maar is inmiddels verkocht. In ons occasionaanbod staan echter nog wel andere Lupo's te koop. Allemaal voorzien van een benzinemotor. Rapport Aandrijflijn Tevreden knorrend dieseltje, vijfbak schakelt licht 7

Besturing Bekrachtigd, solide gevoel 7

Zitpositie Stevige zetel, veel ruimte 8

Weggedrag Koersvast en comfortabel 8

Interieur Goed afgewerkt, mooie details 7

Uitstraling Vrolijke verschijning in deze kleur 8

Gemiddeld7,5