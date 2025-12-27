Wij zijn enorm onder de indruk van het reiscomfort van de duurtest-Volkswagen ID7 Tourer. Hij is wat ons betreft volledig in balans. Des te opmerkelijker dat er ook een sportieve GTX-variant bestaat. Wat voegt die nou toe?

Je hebt ons al diverse keren horen mopperen over sportieve labels die fabrikanten soms op (gedeeltelijk) elektrische auto’s plakken. De Nissan Ariya Nismo en Skoda Enyaq RS moesten er bijvoorbeeld al eens aan geloven. De belangrijkste kritiek is dat ze niet voldoen aan de sportieve verwachtingen, vooral omdat ze vroeger wél garant stonden voor spektakel. Bij de ID7 GTX is dat niet anders. De GTX-behandeling voegt van alles toe, maar het maakt hem heus geen BMW M5-achtige beul. Dus wie dat hoopt te lezen, kan deze pagina’s overslaan. Maar de GTX afdoen als louter ‘stickertuning’, is veel te kort door de bocht, want hij voegt beslist iets toe. Om dat aan te tonen zetten we de ID7 Tourer Pro S en ID7 Tourer GTX eens naast elkaar.

Als we een rondje om de rode GTX lopen zien we een paar verschillen met de blauwe duurtester, onze ID7 Pro S Limited Edition. Zo is de voorbumper anders gevormd en zit er een soort honingraatpatroon in verwerkt. In de achterbumper vinden we die ruitjes ook. De GTX onderscheidt zich normaliter met zwart gelakte accenten aan de buitenkant, maar omdat de duurtester een Limited Edition is, heeft die ook zwart gekleurde skirts, sierlijsten en dak. In het interieur zijn de verschillen subtiel, maar iets meer in het oog springend dan de buitenzijde. Door bijvoorbeeld het rode stiksel over het dashboard en deurbekleding. Rode stiksels op de stoelen en een GTX-logo in de voorste rugleuningen vallen ook nog wel op. Minder opvallend zijn enkele rode accenten op het stuur.

Vierwielaandrijving

Technisch is het onderscheid groter en dat zal je evenmin verbazen. De Pro S heeft een permanente-magneetmotor van 286 pk op de achterwielen en de GTX heeft nog een asynchroonmotor van 109 pk op de vooras. Daarmee is de GTX dus niet alleen krachtiger, maar meteen ook een vierwielaandrijver. Volkswagen haalt daarvoor een oude typenaam van stal: 4Motion. Die naam gebruikte het vroeger voor systemen met Haldex-koppeling of Torsen-differentieel, die de aandrijfkrachten verdeelden over de voor- en achteras, al naar gelang de grip. Bij het 4Motion-systeem van de GTX is er geen verbinding tussen voor en achter, maar via elektronica kan de voorste motor in een fractie van een seconde worden bijgeschakeld. Voor caravantrekkers heeft de GTX nog iets bijzonders in petto: hij mag met deze aandrijflijn 1.800 kg trekken en dat is 800 kg meer dan de Pro S. De accu is in beide versies dezelfde; op dat gebied zijn er geen verschillen. Het is in beide auto’s de grootste batterij die verkrijgbaar is in de ID7 Tourer met 86-kWh capaciteit.

Je kunt eventueel snelladen tot 200 kW. De Pro S is bijzonder zuinig, daarvan bedraagt de WLTP-opgave 14,3 kWh per 100 km. De GTX is iets minder zuinig met een stroomverbruik van 16,8 kWh per 100 km. De topsnelheid van beide versies is begrensd op 180 km/h, maar op de 0-100 sprint is er wel een verschil te zien. De GTX is met 5,5 seconden aanzienlijk vlotter dan de Pro S, die met zijn 6,7 tellen allerminst traag is.

Bij het wegrijden uit het parkeervak valt meteen op dat de draaicirckel van de GTX anderhalve meter groter is dan van onze duurtester. Een logisch gevolg van de vierwielaandrijving. Verder voel je meteen dat het onderstel wat stugger is afgestemd. Daarmee is het beslist geen spijkerharde auto, want ook het rijgedrag van de GTX is op comfort afgestemd. Beide auto’s zijn voorzien van het dynamische chassis (standaard op de GTX, tegen meerprijs verkrijgbaar op andere versies), waardoor je de hardheid van de dempers kunt instellen. Als je het schuifbalkje helemaal naar rechts schuift, dan heb je in beide gevallen een vrij stevig geveerde auto, maar het is Volkswagen toch gelukt een mooie balans te houden met het comfort.

Als je een keer op een slingerende weg rijdt, dan zul je merken dat de GTX goed in balans is. Hij is zwaar, zeker, maar hij volgt de lijnen trouw en voelt zeker aan. Hij is niet zo lichtvoetig als een Audi S5, maar je hebt een uitstekend gevoel van controle. We moeten eerlijk zijn: dat is de ‘gewone’ ID7 Tourer ook. Die is weliswaar wat soepeler geveerd, maar ook onze duurtester heeft een zeer adequaat onderstel. Dat maakt de ID7 zonder meer het best rijdende model van de ID-familie.

Trukendoos

Nog even terug naar het verschil in sprint­tijden. Met 5,5 seconden is de GTX zonder meer snel, maar dan komen we toch even op dat punt dat we al eerder aanhaalden: hij levert geen AMG-achtige sensatie. Je zou via de luidsprekers wat kunstmatige motor­geluiden kunnen laten afspelen, maar het blijft een wat klinische ervaring. Om echt sensatie toe te voegen zou Volkswagen dezelfde trukendoos moeten opentrekken als Hyundai deed bij de Ioniq 5N.

Het prijsverschil is €7.000 als je beide auto’s zonder opties tegen het licht houdt. Nu is onze duurtester nog aangekleed met een interieurpakket met betere stoelen (en massagefunctie), een panoramadak en het dynamische chassis wat bijna € 4.800 kost en wat standaard is op de GTX. Dan blijft er dus €2.200 over van het prijsverschil. Dat zit hem dan in vierwielaandrijving, wat meer vermogen en een fors hoger trekgewicht. Dat is zo gek nog niet als je toch van plan was om aan de top van het ID7-programma te winkelen.