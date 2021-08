Volkswagen ID5 GTX - Eerste rijtest

Een maand geleden reden we met de ID4 GTX, die technisch identiek is aan de ID5 met diezelfde drie zwarte letters op de achterklep. Na GTI, GTD en GTE is GTX het nieuwste sportieve label van Volkswagen, speciaal voor de elektrische modellen. Reken dus ook op een snellere ID3. De ID5 is dus een SUV Coupé, een voertuigsoort waar we voor het eerst mee te maken kregen in 2007, toen SsangYong de wereld verblijdde met de Actyon. Of was het toch AMC, dat al in de jaren 80 de driedeurs Eagle liftback had? In het Europese premiumsegment zette BMW in 2008 de toon met de eerste X6. De rest volgde al snel. Ook de twee stalgenoten van de ID4, de Audi Q4 en Skoda Enyaq, komen met een schuin aflopende achterkant op de markt.

Bij het Raketenstation Hombroich, iets ten zuidoosten van Düsseldorf, staan we voor het eerst oog in oog met een vrolijk beplakte ID5. Het dak begint zo ongeveer vanaf het derde zijruitje aan zijn neerwaartse lijn en loopt vloeiend door tot het einde van de achtersteven. Samen met de welving vanaf het achterportier maakt dit de koets ten opzichte van de ID4 iets ranker en het ziet er zeker niet gekunsteld uit. Even achterin kruipen dan maar, om uit te vinden hoe het met de hoofdruimte is gesteld. Zelfs als je 1,91 m lang bent, kun je daar nog prima zitten, dat is alvast goed nieuws. En de kofferruimte? Die is met zijn 543 liter exact even groot als die van de ID4. Wat de inhoud met neergeklapte achterbank is, weten we nog niet, maar die is natuurlijk een beetje minder.

Dertig seconden snel

Wat maakt de ID5 GTX tot het elektrische equivalent van een Golf GTI? Meer vermogen natuurlijk! Dat had gekund door een iets sterkere elektromotor achterin te leggen, maar VW koos voor een extra motor, op de vooras. Dat maakt de auto iets meer dan 100 kg zwaarder en 95 pk krachtiger. Maar die pret is niet van lange duur, zo lezen we. Het maximale vermogen is slechts dertig seconden beschikbaar. Dat is niet zo’n bezwaar, aangezien je er alleen maar tijdens voluit accelereren gebruik van maakt en de sprint vanuit stilstand naar 100 km/h duurt 6,2 tellen. Daarnaast is dat piekvermogen alleen paraat als de temperatuur van het accupakket (77 kWh) tussen 23 en 50 graden ligt en dit voor tenminste 88% is opgeladen. Waarbij het ironisch is dat Volkswagen adviseert om tot 80% te laden, om de levensduur van de accu te verlengen. Kies je voor een normale rijmodus, dan maak je alleen gebruik van de krachtbron achterin, dat is dezelfde uit de standaard ID5 met 204 pk. Er is dan geen sprake van vierwielaandrijving.

Verder is het vooral de aankleding die de GTX van de andere versies moet onderscheiden, ook al kunnen we daar nu niet veel van zien. Andere bumpers, een doorlopende lichtbalk tussen de koplampen (hoort bij LED-matrix koplampen), andere dagrijverlichting, de kunststof delen onderaan de portieren in carrosseriekleur, matzwarte elementen en 20-inch wielen. Tegen meerprijs (€ 500 bij ID4 GTX) is een maatje groter leverbaar.

Permanente 4WD mogelijk

Van het dashboard mogen we ook al niets zien, maar we gaan ervan uit dat het er net zo uitziet als dat in de ID4 GTX. Iets mooier bekleed en voorzien van rode stiksels. De zetels zijn voorzien van het GTX-logo. Wil je sportievere stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen zoals in de testauto, dan moet je flink in de buidel tasten. Bij de ID4 kost dat € 3.250 extra. Rijden mogen we ook, onder het streng toeziend oog van een VW-medewerker, die er zeker van wil zijn dat we het kleedje niet van het dashboard trekken. En die zich verontschuldigt als we wat gekraak vanuit de achterkant horen als we een hobbelige spoorwegovergang tegenkomen op de route. We rijden daadwerkelijk met een prototype, de serieproductie gaat pas later dit jaar van start. Goed, nu de accu nog vol zit, gaan we meteen maar vol op het stroompedaal. Dat zorgt voor een fantastische acceleratie, zoals we dat van EV’s gewend zijn. Wil je sneller, dan moet je nog even op de Tesla Model Y wachten, maar in principe is de ID5 GTX al vlot genoeg. Zelfs met alleen de achterste motor. Kies je voor de rijmodus ‘sport’ dan is het voorste aandrijfpakket sowieso actief. En selecteer je ‘traction’, dan beschik je tot een snelheid van 20 km/h over permanente vierwielaandrijving. Dat kan in de Alpen of in glibberig terrein goed van pas komen. Daarnaast zorgt de speciale rijdynamiekmanager voor de verdeling van de aandrijfkrachten om wielspin te voorkomen, zoals dat bij een conventionele auto met 4WD ook het geval is. Dankzij een betere stroomlijn heeft de ID5 GTX een 15 km grotere actieradius dan dezelfde ID4.

De Scirocco GTX van nu

Vink je geen enkele extra aan in de optielijst, dan heeft de ID5 GTX hetzelfde onderstel als de reguliere versie. Pas als je voor het sportpakket kiest, ligt de koets 15 mm dichter bij het asfalt en beschik je over progressieve besturing. Adaptieve schokdempers zijn dan nóg weer een extra optie. De auto waarmee wij rijden, heeft al die extra’s en gaat, ondanks het gewicht van zo’n 2,2 ton, lekker gretig door bochten. De goede grip en stuurprecisie is deels van de 21-inch wielen afkomstig (255 achter, 235 vóór), het lage zwaartepunt en de optimale gewichtsverdeling doen de rest. Ooit had BMW een soort van patent op dat laatste, nu schermt elke elektrische auto met die eigenschap. Zeker in combinatie met achterwielaandrijving. In de comfortmodus zijn de schokdempers merkbaar milder en ontpopt de GTX zich tot een fijne reisauto. Dat vrijwel niemand met een auto als deze over bergpassen gaat boenderen, zal geen verrassing zijn. Het is geen scherpe, opwindende en lichtvoetige GTI. Het is de Scirocco GTX van nu, bijvoorbeeld voor de man of vrouw die er in de jaren 80 nog geen geld voor had en nu toe is aan een elektrische, enigszins sportieve coupé. Prijzen hebben we nog niet, maar een schatting kunnen we wel maken. De ID4 GTX is er vanaf € 52.990, we rekenen op een meerprijs van zo’n € 2.000 voor het schuine dak. Neem er nog wat opties bij en je zit al snel op zestig mille. Geïnteresseerden moeten nog even geduld hebben: de ID5 komt pas in de eerste helft van 2022 op de markt.