Volkswagen ID Buzz - Welkom duurtest

Aandacht gegarandeerd met de Volkswagen ID Buzz. Ga je ermee boodschappen doen, dan kan dat twee keer zo lang duren. Iedereen wil kijken en er iets van weten. Dat wordt nog een sociale periode, die duurtest van zes maanden met de elektrische MPV. Maar we trappen de duurtest met de ID Buzz af bij Niels van Roij, die eerder al in deze designreview kritisch was over de retro-EV. Hoe had het dan wel gemoeten? Ideaal om dat uit te leggen aan de hand van een video met het origineel ernaast!

De Volkswagen ID Buzz, is dat niet een soort Transporter? Nou nee, want hij staat op dezelfde basis als de andere ID-modellen van Volkswagen. Daarmee is het in feite een elektrische tegenhanger van de Multivan, die op zijn beurt op het zogeheten MQB-platform staat voor de personenautolijn met verbrandingsmotor of plug-in hybride aandrijflijn. De ID Buzz maakt gebruik van het MEB-platform. Dat is misschien wat veel informatie maar maak je geen zorgen, na deze duurtest weet je precies hoe je de ID Buzz het beste kunt gebruiken. En wat je maar beter kunt laten. Daarom gaan we al snel de Multivan erbij halen. Dat is veel meer een MPV dan een bestelauto en hij heeft een plug-in hybride aandrijflijn. Inderdaad, wie veel ruimte zoekt in combinatie met een stekker kan bij Volkswagen kiezen uit twee verschillende modellen.

Volkswagen ID Buzz is nog geen zevenzitter

Praktisch is de ID Buzz met zijn hoekige opbouw zeker. Hij heeft ruim 1.100 liter bagageruimte, maar ondanks zijn formaat is het geen zevenzitter. Er komt nog wel een ID Buzz met zeven zitplaatsen, maar die krijgt een langere wielbasis. Onze duurtester heeft in de bagageruimte een plateau op steunen, dat je kunt inklappen zodat de bodem ook omlaag kan. Daarmee kun je de gigantische laadruimte in twee compartimenten verdelen. Heb je alle beschikbare ruimte nodig, bijvoorbeeld om een fiets met krat en al erin te krijgen, dan kun je dat plateau eruit halen. Het zit vastgeschroefd in de bodem, dus maximale ruimte creëren heeft wel wat voeten in de aarde. De gigantische schuifdeuren zijn handig, zeker voor de instap naar de achterbank. Na een week realiseren we ons dat we ze ook gebruiken om de laadkabel voor de achterstoelen neer te leggen. De stekker­- aansluiting zit namelijk rechtsachter en dan is het ‘t meest logische om de VW met de kont naar achteren in te parkeren voor de laadbeurt. Alleen kan dan de gigantische achterklep niet meer open. De ene keer zit de wallbox in de weg, een andere keer de laadzuil. Onhandig.

Lijkt de ID Buzz op de T1?

En dan het retro-aspect. Lijkt de ID Buzz nou op de beroemde Spijltjesbus of niet? Een zekere herkenbaarheid met die T1 zit er absoluut in; niet voor niets worden veel mensen spontaan blij van de ID Buzz. We gaan beslist nog een keer op pad met zijn vroege voorvader erbij, de eerste generatie VW Transporter.

ID Buzz al eens tegen een Mercedes EQV

Eind vorig jaar hebben we al een keer een ID Buzz met dezelfde 1st Max-aankleding in een vergelijkende test tegenover een Mercedes EQV gezet. We gingen destijds uitvoerig in op de rijeigenschappen van de MPV. Hij rijdt in feite als een grote ID.3. Dat is een compliment, want hij rijdt als een personenauto. De enorme wieluitslag maakt hem voldoende wendbaar, al merk je wel dat het busje 2.400 kilo weegt. Dan is 204 pk weliswaar genoeg, maar supersnelle acceleratietijden zitten er niet in. Bij het verkeerslicht houd je dikke Transporters aardig bij. Bovendien zit je in de ID Buzz net zo hoog. In de eerste weken van maart was het erg koud en winderig en dan zie je dat de Volkswagen met moeite een verbruik van 25 kWh per 100 kilometer haalt. De fabrieksopgave is 21,3 kWh/100 km. Als het weer vriendelijker wordt, zal er heus een verbetering optreden. De eerste weken kwamen we 330 tot 340 kilometer ver op een acculading.

Tweede duurtest met een elektrische Volkswagen

Dit is onze tweede duurtest met een elektrische Volkswagen uit de ID-familie. Twee jaar geleden reden we een ID.3, de elektrische hatchback die je kunt beschouwen als de elektrische tegenhanger van de Golf. De display’s in de ID Buzz lijken op die van de eerste, volledig als elektrische auto ontwikkelde Volkswagen, maar we profiteren nu van de softwareverbeteringen die zijn doorgevoerd. Het systeem werkt sneller en dat is fijn, want er zitten heel veel bedieningsmogelijkheden in het touchscreenmenu. Daardoor is er een minimum aan knoppen op het dashboard en dat is zowaar een beetje retro. In een vroege T1 zat immers ook bijna niets. De ID Buzz heeft her en der opbergvakken en tussen de voorstoelen staat een middenconsole die je kunt verwijderen als je bijvoorbeeld een surfplank moet vervoeren. In die console zit een uitschuiflade en een separaat opbergvak. We zijn reuze benieuwd in hoeverre zware belading invloed heeft op de actieradius. Dat aspect is immers van groot belang bij de ID Buzz Cargo, de bestelwagenvariant. We gaan het allemaal uitzoeken in de komende zes maanden