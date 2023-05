Bij Volkswagen hebben ze de traditionele mpv dan wel vaarwel gezegd met de ID Buzz en de Multivan heeft het toch twee behoorlijke alternatieven. De ID Buzz is eigenlijk gewoon een elektrische mpv, die staat op het elektrische platform voor alle ID-Volkswagens. De Multivan is tegenwoordig ook minder personenbus en meer mpv want hij maakt gebruik van het MQB-platform van de personenauto's. En het is altijd een plug-in hybride. Hoe praktisch zijn de twee stekker-ruimtewagens van VW?

De ID Buzz en de Multivan zijn dus MPV's?

Ja, en het is een bijzonder setje. Allereerst omdat het twee dezelfde concepten zijn van dezelfde fabrikant, maar nog meer omdat het allebei MPV’s zijn. Voor de jongere lezers: dat is een autosoort dat in de jaren rond de eeuwwisseling helemaal in was, maar daarna werd verdrongen door SUV’s en cross-overs, in de vergetelheid raakte en sindsdien op punt van uitsterven staat. Maar niet als het aan Volkswagen ligt en dat is goed nieuws voor ouderwets grote gezinnen en mensen die om wat voor reden dan ook regelmatig veel en flexibele ruimte nodig hebben.

De Volkswagen ID Buzz heeft dus niets met de Transporter, de bestelauto, te maken?

Nee, en dat zit zo: ooit was het bus-programma van Volkswagen helder en overzichtelijk. Eén platform, één gezicht en daarachter een laadruimte, bak, mobiele woning of vul maar in. Maar nu, bijna driekwart eeuw na de lancering van het origineel, behoeft het nogal wat uitleg. In feite lopen er drie lijnen parallel, met drie verschillende gezichten en drie verschillende platforms. De Transporter zit in zijn zesde generatie en heet dus T6. Dit model gebruikt nog conventionele verbrandingsmotoren, wat ruimte bood voor een elektrische tegenvoeter. Dat is de ID Buzz die we nu rijden, die op het welbekende MEB-platform staat, dat hij met bijna alle EV’s uit de Volkswagen Group deelt.

Hoe zit het dan met de Multivan?

Da's een stuk ingewikkelder. Dat was altijd niets meer of minder dan een personenuitvoering van de Transporter, tot en met het vorige model. Dat stond daarom op het beproefde, doch bedaagde bedrijfswagenplatform dat twintig jaar geleden debuteerde in de T5. Voor de nieuwe Multivan, die anderhalf jaar geleden verscheen, maakte Volkswagen zich er een stuk minder gemakkelijk vanaf. Nog steeds komt hij uit de koker van Volkswagen Commercial Vehicles, maar als basis diende het MQB-platform, de standaard voor de meeste middenklassers uit de familie. Het uiterlijk veranderde eveneens. Hoewel de verwantschap met de Transporter groot is, zie je aan het zijprofiel de veel langer ogende, Fyra-achtige neus. Leuker nog zijn de extra zijruitjes in de A-stijlen, die hij gemeen heeft met de ID Buzz, die het weer van de T1, de oer-VW-bus heeft afgekeken. Achterop zijn de verticale achterlichtunits vervangen door een meer personenauto-achtig, liggend model.

Het MQB-platform is anders dan het bedrijfswagenonderstel van de T6 geschikt voor een plug-in hybride aandrijflijn. Het is in ons land inmiddels zelfs de enige aandrijflijn in de Multivan. Dat betekent een veel lager (theoretisch) verbruik en dat heeft dan weer repercussie op de brutoprijs. De Multivan met plug-in hybride aandrijving is er vanaf € 54.630, dat is ruim 33 mille (!) minder dan het vorige model in zijn goedkoopste trim, als 2.0 TDI Comfortline.

Multivan als korte versie tegen de ID Buzz

Flexibel is de Multivan niet alleen na aankoop, maar ook voordat je je handtekening hebt gezet. Zo is er een korte versie die we voor vandaag hebben gekozen om zo dicht mogelijk bij onze ID Buzz te staan. In dat geval meet hij 4,97 meter van bumper tot bumper. Daarnaast is ert een lange variant en die is met 5,77 meter maar liefst 70 centimeter langer, wat in zijn geheel voor rekening voor het deel achter de achteras komt; de wielbasis is dus identiek. Dat is pure winst voor de kofferruimte, want de korte bus met derde zitrij (alleen de eenvoudigste uitvoering moet die ontberen, de Life en Style zijn standaard zevenzits) heeft 469 liter kofferruimte, uit te breiden naar 3.672 liter met tweede en derde zitrij verwijderd, terwijl de lange versie daar respectievelijk 763 en 4.005 liter meet.

In de video gaan we overigens in op meer zaken dan de ruimte alleen.