Volkswagen ID3 vs. MG 4 Electric - Dubbeltest

Volkswagen rolde de afgelopen jaren in hoog tempo een gamma elektrische ID-modellen uit. De ontwikkelingen gaan echter hard en pionier ID3 krijgt van alle kanten concurrentie. Reden voor Volkswagen om met een facelift de vlucht naar voren te nemen in een poging de vele nieuwkomers in deze klasse voor te blijven. De MG 4 Electric is bijvoorbeeld een interessante uitdager.

Ere wie ere toekomt: Volkswagen pakt de transitie naar elektrisch rijden voortvarend aan en brengt in hoog tempo nieuwe modellen uit. Dat veel daarvan onderhuids grotendeels hetzelfde zijn, doet daar weinig aan af – dat is nu eenmaal slimme marketing. Alleen kom je er daarmee inmiddels niet meer, want EV’s van concurrerende merken komen daarvoor nu in te grote aantallen op.

Wat is er nieuw aan de Volkswagen ID3?

Voor Volkswagen was het derhalve zaak om de ID3 beter te maken; niet alleen vanwege de toenemende concurrentie, maar ook omdat dat volgens kopers en de pers nodig was. Om te beginnen bij het interieur, want dat zag er voor een Volkswagen toch wel heel erg karig uit. Ook was de bediening lang niet overal even logisch of gebruiksvriendelijk. Ten dele heeft de fabrikant dat bij de facelift gerectificeerd. De delen van het dashboard die je ziet en aanraakt, zijn nu met zachtere materialen bekleed en dat tilt de kwaliteitsindruk naar een nieuw niveau. Daarnaast kwam er een groter infotainmentscherm; als je weet hoe afhankelijk moderne Volkswagens daarvan zijn, is groter altijd beter. Daarbij zou het sneller werken én stabieler zijn, en dat blijkt in de testweek in elk geval aardig te kloppen. Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat er aan boord veel ergerlijkheden zijn achtergebleven. Neem de touch-knoppen op het stuur, die het schijnbaar alleen doen als jij dat absoluut niet wilt. De rest van de tijd reageren ze vaak niet of veel te traag. De sliders onder het nieuwe infotainmentsysteem zijn evenmin verdwenen en nog steeds zijn er maar twee knoppen voor de bediening van vier elektrische ramen.Volkswagen kan zich zo de kosten van twee extra knopjes besparen. Jammer.

MG 4 Electric vanbinnen goedkoop

De MG 4 Electric maakt vanbinnen een goedkope indruk. Dat is met de aanschafprijs in het achterhoofd zeker geen schande, maar hier en daar bekruipt je het gevoel dat je een decennium of meer terug in de tijd stapt. Vervelender is dat het interieur niet vrij is van hinderlijk gekraak, wat niet veel goeds belooft voor de degelijkheid op lange termijn. Verder werkt lang niet alles even gemakkelijk. Net als bij de Volkswagen start je door op de rem te trappen (met de sleutel op zak), maar anders dan in de Duitser vergt dat in de MG vaak een aantal pogingen. Het infotainmentsysteem is intussen erg druk en ook behoorlijk traag. De binnenruimte valt niet tegen.

MG 4 is een bijzonder courante EV

Eenmaal onderweg maakt de MG 4 een wisselende indruk. In eerste instantie eisen de rijhulpsystemen in negatieve zin een hoofdrol op, met name de rijstrookassistent. Die wil je op een weg met fiets­suggestiestroken nog wel eens naar het midden van de weg dirigeren, wat met een naderende tegenligger best spannende situaties kan opleveren. Zet dat systeem uit en de MG 4 toont zich een bijzonder courante EV. Met een netto capaciteit van 61,7 kWh heb je een groot accupakket en dankzij een opvallend efficiënte aandrijflijn kom je met deze auto ook nog eens het verst. De laadmogelijk­heden zijn op niveau en omdat je de recuperatie kunt koppelen aan een naar eigen inzicht te configureren knop op het stuur, kun je bijna rijden zonder te hoeven remmen.

Volkswagen ID3 heeft weinig stappen gezet op elektrisch gebied

Op dit vlak heeft Volkswagen grappig genoeg weinig concrete stappen gezet. Nog altijd is er een batterij met een netto capaciteit van 58 kWh en net als bij de MG geeft die voeding aan een 204 pk sterke elektro­motor op de achteras. De prestaties zijn zoals verwacht van een vergelijkbaar niveau, al komt de Volkswagen vanuit lage snelheden wat vlotter weg, Daar staat tegenover dat het verbruik iets hoger is en dat zorgt er in combinatie met de kleinste batterij voor dat de ID3 zelfs onder vrijwel optimale omstandigheden als enige niet door de praktijkactieradius van 400 kilometer komt.

In deze video gaan we op alle aspecten in, aan deze test is geen PDF gekoppeld omdat in de test in het magazine ook de Renault Megane E-Tech Electric meegenomen is in de vergelijking.