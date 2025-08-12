Volkswagen ID3 (2020-heden) - Occasion aankoopadvies

Was de ID3 de eerste elektrische Volkswagen?

Nee, De eerste schreden op het elektrische pad doet Volkswagen met de e-Golf in 2014. Maar dat is een EV op basis van een bestaande topper. De ID3 is dé grote stap richting elektrificatie. Hij maakt deel uit van een volledig nieuwe modellijn gebouwd op het splinternieuwe MEB-platform. Voor verschillende budgetten biedt VW meteen in 2020 passende uitvoeringen: de range start met de 150 pk en loopt door tot 204 pk. Na de facelift in 2024 is er zelfs een versie met 326 pk. De 204 pk-variant kun je dan ook met de grotere 77-kWh batterij bestellen. Een ID is altijd achterwielaangedreven. Met de actieradius zit het wel snor: in theorie komt de 204-pk versie bijvoorbeeld tot 426 kilometer ver. Het verschil tussen zomer en winter kan echter wel 100 kilometer schelen, melden reviewers.

Was de start van de Volkswagen ID.3 niet wat opzienbarend?

Nou en of, kinderziektes met een grote K. Sterker nog: de ID3 was lange tijd een rijdende softwarebug. CARIAD, VW's eigen ICT-team heeft verzaakt. Elke dag alarmerende foutmeldingen op het centrale display vernaggelen het vertrouwen. De meeste gebruikers hebben daardoor een haat liefde-verhouding met hun ID3. We lezen de storingen en bijbehorende ergernissen terug op weinig milde reviews. De ID3 zat vol met kinderziektes, die Volkswagen met diverse updates en terugroepacties uiteindelijk met vele dealerbezoeken en 'over the air' (OTA) updates onder controle heeft weten te brengen. Dat klanten lang moeten wachten voordat ze terecht kunnen bij de dealer, behoort ook tot de ergernis-top 5. De praktijk blijkt weerbarstig: zelf downloaden lukt de ene wel, de ander niet. De dealer heeft het lange tijd druk met updaten. Maar het kwam goed. Uiteindelijk.

Is er aanbod in occasions?

Zeker. De ID3 is inmiddels volop als gebruikte auto te vinden. Instappen doe je vanaf zo'n €13.000 in een auto met veel kilometerervaring. Grappig bij zo’n ID3: er is weinig te beleven op de brug. De bodemplaat is volledig vlak. Remleidingen zijn weggewerkt onder lagen beschermplaten. De wielophanging ziet er robuust uit. Moet ook wel, want de ID3 is een zwaargewicht. Met twee personen aan boord ga je al snel richting de twee ton.

De ervaring leert dat de ID3 een bandenvreter is: de achterbanden slijten snel af. Let tijdens je proefrit ook op klakkende geluiden vanuit de achterkant: hoor je die dan kun je ervan uitgaan dat (een van de) de aandrijfas(sen) moet(en) worden vervangen. Nog een smet op het blazoen is de brekende voorste stabilisatorstang. Komt voor bij de eerste VW’s ID3 en is het directe gevolg van een besparing op materiaal: hij is hol.

Hoe zit dat met de software?

Centraal thema tijdens het vijfjarige bestaan van de ID3 de software. Veel over te melden. De -onverlichte - sliders die de fysieke knoppen vervangen en waarmee volume en klimaat worden geregeld, functioneren nogal onbetrouwbaar. Ook de touchbediening op het stuur werkt niet consistent. Toch vergeten velen dat de sliders ook een drukpunt hebben waardoor je volume en adaptieve cruiscecontol stap voor stap kan variëren. In auto's van 'early adopters' komt het infotainmentsysteem traag op gang, terwijl touchcommando's op het centrale scherm vertraagd worden verwerkt. Daarbij komt de moelijke connectiviteit met de smartphone en als klap op de vuurpijl een bevroren scherm. Zekering 19 er een uurtje uit en hij doet het weer, lezen we keer op keer.

Wat is er aan gedaan?

In 2021 komen de eerste grote updates beschikbaar. Hiervoor moet de ID3 terug naar de dealer. 'Over the air' updates zijn dan nog onmogelijk, maar versie 2.3 is wel te downloaden. De ID3 zou tevens sneller moeten kunnen laden. Veel reviewers bekritiseren de geluidskwaliteit uit de slechts twee speakers. Domme besparingsdrift op een auto met een nieuwprijs van €45.000 ...

Als je onderweg gaat voor je proefrit, test dan zoveel mogelijk functies: dat begint al bij de werking van de keyless entry. Op vroege exemplaren wil die functie graag weigeren. Een lage spanning van de sleutelbatterij is hier vaak debet aan. Ook wil bij sommigen de laadstekker niet uit de laadpoort en meldt de auto 'accu te heet' in verband met overspannen laadcellen. Bij ID's van sommige reviewers wordt het accupakket of sommige cellen zelfs vervangen.

Je kunt opmaken of je auto is teruggeweest voor updates: check bijvoorbeeld de aanwezigheid van Apple CarPlay en Android Auto. Op de eerste exemplaren ontbraken die features. Volkswagen installeerde ze met de updates. Online infotainment is helaas slechts drie jaar gratis, iets om in het achterhoofd te houden.

Hoe rijdt de Volkswagen ID3?

De ID3 is in de dagelijkse omgang een prettige auto. Hij heeft een veel hogere opbouw dan de Golf, waardoor in- en uitstappen een stuk prettiger is. Bovendien voelt de cabine een stuk luchtiger en ruimer aan. Mede dankzij de vlakke vloer en de lage middenconsole voorzien van vakjes en bakjes, en laadvoorzieningen, maar zonder inductief laadstation voor je smartphone. Op de goedkopere uitvoeringen van de ID3 ontbreekt de warmtepomp, die de inzittenden in koude omstandigheden op temperatuur moet houden. De materiaalkwaliteit van het minimalistisch uitgevoerde interieur vinden vele gebruikers VW-onwaardig. Als je voor een occasion met kilometerervaring gaat, let dan op de kunststoffen: ze zijn nogal krasgevoelig. Je zult merken dat hij makkelijk is om mee te rijden. De bediening van de automaat went snel, de wendbaarheid is een grote pré: de draaicirkel is superkort. Vering en demping zijn stevig: de ID3 is op vlakke wegen comfortabel, op hobbelige wegen merk je de korte veerwegen doordat de carrosserie op- en neerwaarts beweegt, vooral als je veroordeeld bent tot de achterbank. Daarentegen rijdt hij op klinkers onverwacht comfortabel, en neemt hij drempels met bravoure.

Kopen of niet kopen?

Mocht je tot aankoop overwegen, laat dan voor de zekerheid de toestand van het accupakket testen. Het resultaat geeft een goede indicatie hoe het verder gaat. Praktijktests wijzen uit dat de capaciteit in vijf jaar met zo'n vijf procent achteruit is gegaan. Een prima bevinding. Houd wel in gedachten dat de garantie na 160.000 kilometer verloopt en dat Volkswagen na acht jaar 70 procent van zijn oorspronkelijke nettocapaciteit belooft.

Zijn moeizame start hoeft je niet te beletten om een ID3 in overweging te nemen. Inmiddels heeft Volkswagen geleerd en bijgeleerd. Als je nu een gebruikte ID3 op je lijstje hebt, mag je ervan uitgaan dat je er probleemloos van kunt genieten. Want al was de software langere tijd een probleem, de hardware had VW meteen op orde.

