Typische dieselrijder

De Noord-Hollander is het schoolvoorbeeld van iemand die geen EV moet rijden. Hij is heel veel voor de zaak onderweg als accountmanager. Met klanten en leveranciers in Hamburg, München en Nürnberg. Hij bezoekt ze allemaal met de auto. Ook Denemarken staat op zijn lijst, evenals Zweden en Noorwegen. “Maar in Oslo ben ik eerder dan in Venlo, dankzij het vliegtuig.”

Kortom, de commerciële man die werkt voor een bedrijf dat alles levert voor de intensieve tuinbouw, is een typische Audi A4 dieselrijder. Met een actieradius van meer dan duizend kilometer. “Die tank reed ik doorgaans bijna helemaal leeg, dan pas stopte ik.” Bert was niet vies van een beetje lekker doorrijden over de Duitse autobahn. Tot die ene keer. “Ik reed 220 km/h en ging drie vrachtwagens inhalen, die achter elkaar reden. Toen ging die middelste ineens naar links. Ik vól in de ankers. Gelukkig ging de truck terug naar rechts, anders had ik hier nu niet gezeten.” Dat was een wake-up call voor Bert. Dat gejakker was afgelopen.

Volkswagen ID3 niet zonder problemen

Zonder zweverig te worden komen we gedurende ons gesprek op nog twee andere Engelse termen mindset en way of life. “Heel eerlijk: ik ging elektrisch rijden vanwege de bijtelling. Maar gunstige bijkomstigheid is dat ik nu veel relaxter onderweg ben dan vroeger.” Een verhaal dat we vaker horen bij EV-rijders. “Je moet nu plannen en vooraf nadenken en organiseren. Je moet nu je rust pakken als je moet laden. En dat is helemaal prima.” De baas pruttelde wel eens iets van ‘langer onderweg zijn dat dus geld kost’ maar toen zei ik: ‘dan vertrek ik wel een uurtje eerder van huis’.

We horen vaak over kinderziekten bij de vierwielers van nieuwbakken EV-rijders. Daarop vormt deze Volkswagen geen uitzondering. Ook de ID3 had last van storingen, onverklaarbare alarmbellen die wijzen op een onvolkomenheid. “Hij heeft me nooit laten staan, maarde software updates die niet over the air konden worden doorgevoerd vormden een probleem. Moest ik weer naar de garage en was ik de auto soms dagen kwijt. Natuurlijk krijg je een leenauto mee en iedereen doet zijn best, maar je hebt geen zin om steeds je spullen over te hevelen, want je moet toch door.” Behalve updates op locatie, moesten onder garantie de aandrijfassen achter worden vervangen (‘die tikten’) evenals de toplagers van de voorwielophanging. Op het eerste gezicht geen EV-dingetje, al kan het aanzienlijke gewicht van de ID3 een rol hebben gespeeld.

€1.000 voor reservering

De Frankfurtse IAA vormde in 2019 het decor voor de lancering van de elektrische ID3, die Volkswagen ietwat theatraal als de belangrijkste auto sinds de Golf aanmerkte. “En ik had mezelf daarna uitgenodigd voor de presentatie in Nederland”, vertelt Bert. Hij betaalde grif uit eigen portemonnee €1.000 aan als reservering voor de auto. “Ik wilde er per se bij zijn. Dat bedrag heb ik later weer verrekend bij aflevering.”

Ondanks wat tegenslag en teleurstellingen kijkt Bert toch positief terug op zijn ontdekkingstocht als nieuwbakken EV-rijder. “Ik was een typische lease- en veelrijder. Prima, maar een keer anders naar je eigen rij- en reisgedrag kijken, is heel gezond.” Zo gaat hij alleen snelladen als het moet. “Als ik morgen de hele dag op kantoor zit, ga ik niet de avond ervoor snelladen. Dat moet je niet doen als het niet nodig is.” Nog een tip van hem: ga nooit laden rond lunchtijd. Dan is het extra druk.

Accupakket is nog prima

De actieradius is altijd een issue bij EV’s. Waar komt kilometervreter Bert in de dagelijkse praktijk op uit? “Ik bouw altijd een marge in. Want de laadpaal die je uitkiest, kan stuk zijn, of bezet. Dan moet je door kunnen. Dat wordt in Duitsland steeds beter, in Nederland en Frankrijk is het goed, maar in België is nog wel wat te winnen. In de winter ga ik na 250 km een laadpaal opzoeken. In de zomer na 300 kilometer. Dan zit ik altijd safe.”

Het zit ook safe met de frisheid en de capaciteit van zijn huidige accupakket. Aviloo’s Marcel van Renselaar leest na de meting een fraaie 94 procent accucapaciteit af. De elektrische Volkswagen heeft nog altijd 54 kWh paraat. “Ik vind dat helemaal prima”, laat Bert opgewekt optekenen.