De Volkswagen Golf I GTI maakte van 1976 tot 1983 heel veel indruk en hij definieerde de hot hatch. De overgang naar de Golf II GTI zorgde voor wat teleurstellingen. Veertig jaar na het heengaan van de eerste GTI nemen we er een mee, en pakken we ook een Golf II GTI erbij.

Wat maakte de Volkswagen Golf I GTI zo speciaal?

De Golf I GTI trapte af met een 1.6 injectiemotor van 110 pk. Injectie, dus inspuiting van de brandstof onder hoge druk in de cilinder maakte hem bijzonder want bijna alle auto’s reden toen nog met carburateur rond. De afkorting GTI staat voor Grand Tourer Injection. Een nieuwe term was geboren.

De 1.6 kwam overigens uit de Audi 80 GTE, maar dat was een grotere auto dan de Golf. Een nieuwe formule was geboren. Een grote motor in je sportiefste C-segment hatchback. Wat tweaken aan besturing en onderstel en bam: je had een ideale auto waarmee je net zo makkelijk boodschappen kon doen, zakelijke ritten kon maken of op vakantie kon gaan maar het was tegelijkertijd een heel snel ding waarmee je kon gooien en smijten.

Was de GTI veel anders dan een gewone Golf?

Verder zag zo’n GTI er niet al te opvallend uit. Stalen wieltjes, een rood randje in de grille, zwart rond de achterruit vanbinnen een zwart hemeltje, een ruitjesbekleding en de pookknop die op een golfbal lijkt. De auto in de video is al een Golf I van na de facelift, dus met de grote achterlichten, een ander dashboard (zonder de 'tietentellers') en het is al een GTI met de 1.8 motor. Met 112 pk dus.

Hoe snel was de Golf I GTI?

De VW Golf I GTI was snel voor zijn tijd. Van 0 naar 100 in 9,1 seconden en een top van bijna 190. Daar had je eind jaren 70 echt serieuze machines voor nodig. Een BMW 323i, de snelste 3-serie die je op dat moment kon krijgen had de handen vol aan een Golf GTI.

Wat waren de concurrenten van de Golf GTI?

De 1.6 met 110 pk hield het vol tot en met 1982, in het laatste jaar van zijn bestaan kreeg de Golf GTI een 1.8 motor met 112 pk maar vooral ook meer koppel. Dat was nodig, want de concurrentie nam toe. Opel had van de Kadett D een GTE (de C-Kadett GT/E was een coupé en geen echte hatchback) gemaakt, met 115 pk en zo kwamen eigenlijk alle grote fabrikanten met een antwoord. Na de Kadett GTE kwam de Kadett GSI en dat zou een aartsrivaal worden, maar wat te denken van de Peugeot 205 GTI!

Wanneer kwam de Volkswagen Golf II GTI?

De 1.8 met 112 pk mocht ook terugkeren in de Golf II GTI. Die was echter zwaarder en groter dan de Golf I en dat veroorzaakte in 1984 wel wat opschudding Hij ging nog maar net binnen de 10 seconden van 0 naar 100 al lag wel de topsnelheid hoger door de betere stroomlijn. Overigens kleedde Volkswagen aanvankelijk de Golf II GTI wel heel erg karig aan. Aanvankelijk had-ie geen verstralers in de grille, oersimpele stalen wieltjes en zelfs geen lage onderlip.

Maar er was toch ook een Golf GTI 16V?

De enthousiaste GTI-rijder was misschien een beetje teleurgesteld, en daarom kwam in 1986 de Golf II GTI 16V. Een zestienkleps kop hielp het 1.8 blok aan 139 pk, zonder katalysator. Een jaar later moest het uitlaatsysteem echt schoner en kwam de kat op zowel de 16V (vermogen daalde naar 129 pk) als de 8V. Deze fraaie rode II in de video is een achtklepper van na de eerste facelift van de tweede Golf GTI, dat zie je bijvoorbeeld aan het ontbreken van het spijltje in de portierruit en was hij er in Nederland alleen met 'kat'. Dat betekent dat de achtklepper in de video nog maar 107 pk levert.

Is de Golf II GTI 8V snel?

Is dat snel? Nee, toen ook al niet meer zo. De sprint van 0 naar 100 ging in 10,3 seconden. Nu voelt dat helemaal niet meer snel maar hoe voelt zo’n GTI uit 1988 verder aan? Nou, als een lekkere vlotte, solide aanvoelende klassieker. Een auto die je heel goed dagelijks kunt rijden. Goedmoedig, lekker veel koppel onderin. Een aardig brommetje maar de geluidssensaties zijn niet meer zo sterk als in de Golf 1 GTI die wel als een veel ouder autootje aanvoelt overigens. Voor de echte heftige beleving moest je doorsparen voor een GTI 16V, die met kat toch nog 129 pk leverde of voor de brute GTI G60, die in 1990 kwam en 160 pk had. Dat was de motor met G-lader die je bijvoorbeeld ook in de Corrado had.

Hoe zat dat ook weer met de Golf GTI en de dikke bumpers?

De Golf II GTI in de video is van na de eerste facelift maar van voor de tweede. Eind 1989 deden namelijk de zogenaamde dikke bumpers (vanaf de Golf met uitrustingsniveau GL) hun intrede. Deze instapmotor met 107 pk bleef tot en met 1991 leverbaar, toen de Golf III kwam.

