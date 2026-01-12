Toen Astrid van der Burg voor het eerst een nieuwe auto ging kopen, viel haar oog op een Volkswagen Golf 7. Ze heeft er nu bijna een half miljoen kilometers mee gereden en is nog niet van plan om de VW weg te doen. Uit de keuring moet blijken of dat verstandig is.

Kwalitatief hoogstaand

Deze Golf was niet de eerste Volkswagen voor Astrid van der Burg. Ze reed al twee Polo’s. Haar eerste auto was een Polo Fox. Haar tweede was een Polo uit 1997, met een éénlitermotor. “Niet vooruit te hengsten”, vertelt ze lachend.

Na haar tweede Polo kocht ze geen Volkswagen, maar een Ford Fiesta. Die beviel niet: “De Fiesta stond wel erg vaak in de garage.” Dus moest er wat nieuws komen. Ze ging meteen langs bij de vertrouwde Volkswagen-dealer, die net een fonkelnieuwe generatie van de Golf in de showroom had staan. Die auto overtuigde haar direct: “Ik ging zitten en alles voelde kwalitatief hoogstaand aan, met het leren stuur en het mooie navigatiescherm.”

Opvallende kleur

Astrid koos voor een Golf in de Highline-uitvoering met zo’n beetje alles erop en eraan. Haar echtgenoot, Pieter van der Burg, die vandaag ook mee is naar de keuring, adviseerde haar om te kiezen voor een 2.0 TDI met 150 pk: “Vanuit de landbouw zeggen wij: je kunt beter wat vermogen over hebben, dan tekort komen.” Daarnaast moest de Volkswagen van Astrid per se een opvallende kleur hebben. “Auto’s worden steeds saaier, maar als ik mijn Golf zie dan denk ik: yes, kleur!” Ze vervolgt: “Stiekem wil ik een nog opvallendere kleur, zoals paars, groen of oranje.” Astrid heeft in elk geval alle vertrouwen in de keuring: “Volgens mij is het nog een heel goede auto.”

Of dat terecht is gaan we zien, want keurmeester Tim de Leeuw komt net terug van zijn proefrit. “Ik heb maar een klein lijstje”, klinkt het monter. “Ja, de voorwielophanging kraakt, maar dat is een typische kwaal van deze auto’s, waarvoor de fabrikant zelf ook geen oplossing heeft gevonden.” Verder valt tijdens de proefrit op dat de Golf een beetje trilt; het lijkt van de achterkant af te komen. Als de keurmeester de Volkswagen vanbuiten bekijkt ziet hij dat er meerdere plaatdelen zijn overgespoten.

Dat overspuiten is onder meer het gevolg van een incident dat Astrid na zo’n 10.000 kilometer heeft meegemaakt. Astrid werd tijdens het rijden afgeleid raakte door haar kinderen op de achterbank: “Ik lette niet op en zag een kattenrug aan voor een streep op het wegdek.” Dat had nare gevolgen: de hele carterpan was onder de auto vandaan gereden. “Gelukkig kon ik de auto direct stilzetten”, blikt de Oost-Groningse terug. Het resulteerde in een hoop schade. Naast een nieuwe carterpan werden ook een nieuwe oliepomp en een nieuw subframe gemonteerd. Daarnaast werd het front overgespoten.

Dat is helaas niet het enige plaatwerk dat is gesneuveld. Niet lang na het eerste incident werd de Golf slachtoffer van puin dat een grasmaaier rondslingerde. Het dak zat vervolgens onder de deuken. Daarna ging het, op een softwareprobleem na, een poos goed en deed de Golf precies waarvoor hij was aangeschaft: Astrid zonder morren vanuit Oostwold naar haar werk in Leeuwarden brengen.

Toch ging het drie jaar geleden weer mis. Astrid moest hard remmen op de snelweg en de automobilist achter haar kon niet tijdig stoppen en reed flinke deuken in de achterkant van de Golf. Weer kreeg de auto nieuw plaatwerk. Nee, Astrids Golfje heeft het niet makkelijk gehad. Wel is alles eraan gedaan om hem zo goed mogelijk te houden. “Het was altijd al het idee om zo lang mogelijk met deze auto te blijven rijden”, vertelt de eigenares. Hij staat altijd overdekt, krijgt onderhoud bij de dealer en bij reparaties beknibbelt Astrid niet.

Snelwegvreter

De auto staat inmiddels op de brug en als Tim de ophanging en de wielen controleert, vindt hij de boosdoener die het trillen veroorzaakt. De velgen van de achterwielen zijn behoorlijk krom en de gecupte banden zijn evenmin bevordelijker. “Dat zien we veel bij snelwegvreters”, legt de keurmeester van dienst uit. De term ‘snelwegvreter’ is zeker van toepassing op de 2-liter TDI van Astrid. Drie keer in de week rijdt ze heen en weer tussen Oostwold en Leeuwarden, een rit van bijna 100 kilometer. De aandrijflijn hoeft dan niet hard te werken: “Bij de oprit naar de A7 gaat-ie in z’n zes en bij de afrit wordt er pas weer geschakeld.”

Die lage belasting resulteert in een Volkswagen die nog in uitstekende staat verkeert. Tim vindt nog een kleine koelvloeistoflekkage, constateert dat de voorbanden aan vervanging toe zijn en dat de remmen aan de voorkant beginnen te slijten, maar verder verkeert de Golf in een zeer goede staat. Binnenkort staat er een Mercedes E300 de voor de deur, maar desondanks gaat de Golf nog niet weg. Astrid heeft mooie toekomstplannen in gedachten: “Ik wil hem graag bewaren in de loods, zodat mijn dochter er over een paar jaar in kan rijden.”

Eigenaar Volkswagen Golf

Naam Astrid van der Burg

Bouwjaar 1985

Woonplaats Oostwold

Beroep Patholoog

Eerste auto Volkswagen Polo

Vorige auto Ford Fiesta

Wat zou je aan de auto willen veranderen? “Een trekhaak zou handig zijn”

Langste reis met de auto “Een roadtrip door Engeland.”

Onderhoudshistorie

De Volkswagen heeft altijd keurig zijn beurten gehad. Daarnaast is het onderhoud vanaf 240.078 kilometer gedocumenteerd. Dit waren de grootste reparaties:

240.078 Remschijven en -blokken achter vervangen

271.932 Remblokken voor vervangen, afgebroken hoofdsteun vervangen

303.800 Schokdempers achter en wiellager vervangen

375.313 Waterpomp vervangen en diagnose motorstoring

377.673 Distributieriem en regelplaat vervangen

419.457 Koppeling vervangen

472.208 Kleptiming afstellen, afdichtflens van krukas vervangen

Wat mankeert er aan de Volkswagen Golf?

Auto is op diverse plekken overgespoten

Bestuurders gordel begint te rafelen

Wisserblad achter schraapt over het raam

Voorwielophanging kraakt bij rijden over drempels

Banden achter zijn erg goed hoorbaar tijdens rijden

Auto trilt minimaal tijdens rijden op snelheid

Tijdens een proefrit één keer voor een korte periode een tikje gehoord vanuit de motor in lage toeren. Dit is vanzelf weer verdwenen.

Raam linksvoor is niet goed ingeleerd waardoor automatisch sluiten niet werkt (hersteld)

Koelwater lekkage ter hoogte van smoorklep

Dopje van het airco vulventiel ontbreekt

Motor lekt minimaal olie bij oliefilter en carterstop

Achterbanden zijn wat gecupt en velgen zijn krom

Voorbanden zijn versleten

Remschijven voor vertonen een flinke slijtrand

Schokdempers voor beginnen te zweten

Airco-condensor achter de bumper is behoorlijk beschadigd door steenslag

De mening van Carrec Technocenter

‘Jammer van de versleten voorbanden, want dit is echt nog een heel goede auto. Niet alleen voor deze kilometerstand, maar ook als hij nog maar 100.000 km had gelopen was de auto goed geweest. Twee duimen omhoog!’