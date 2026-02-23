Marielle Dries uit Barendrecht nam de Volkswagen Bora van haar moeder Elly over. Marielle maakt vervolgens van het bereiken van de 500.000 km een heus project, op hoog niveau. In de bergen van Zwitserland maar liefst.

Nooit bezuinigd op onderhoud

Marielle zat laatst in het café en vertelde daar over haar Bora, die toen bijna een half miljoen kilometer had gelopen. In datzelfde café riep vervolgens een andere klant: “Dan moet je je Bora opgeven voor Klokje rond! Dat is een leuke rubriek over auto’s met hoge kilometerstanden, van AutoWeek!” Marielle: “Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, maar dacht: ‘ja, dat verdient deze auto’.”

Aldus kwam de aanmelding van Marielle op de grote stapel terecht en … werd ze uitgekozen. “Bij het autobedrijf waar de auto in onderhoud is, waren ze in alle staten”, vertelt ze. “Ze hebben hem even mooi gepoetst en ook het motorcompartiment opgefrist.”

Aankomen met een nette, verzorgde auto wordt zeker gewaardeerd bij de makers van deze rubriek, maar het kan natuurlijk nooit de mankementen verhullen van een bijna kwart eeuw oude wagen met meer dan een half miljoen kilometer op de teller. Die ook nog eens buiten slaapt en inmiddels vier eigenaren heeft gehad, waarvan Elly, Marielles moeder, de derde is en Marielle zelf dus de vierde. De auto is ‘geBora’d in 2001, door Elly als occasion gekocht in 2010 en door Marielle overgenomen in 2016.

Keurmeester Joep Schuurman: “Wist je dat die Bora er ook was met een V5-motor, dwarsgeplaatst en met drie cilinders aan de voorkant en twee aan de achterkant?” Dat van die V5 wisten we, maar van die opstelling van drie voor, twee achter dan weer niet. Hij komt terug van de proefrit en is bepaald niet verdrietig. “Ik moet zeggen dat het me vooralsnog niet tegenvalt, rijdt best oké.” We merken dat Joep ‘aanstaat’ bij deze auto. Deze is op de één of andere manier een tikkie bijzonder.

Terwijl de keurmeester de auto verder onderzoekt, akkeren wij door de onderhoudshistorie van de afgelopen zestien jaar. Die liegt er niet om. Er is best veel gebeurd en er is nooit bezuinigd op onderhoud. Dat kost dus serieus geld zeg, ongeveer €2.000 per jaar. Dan blijf je wel betrouwbaar onderweg. “De laatste jaren was het onderhoud duurder, en dan kies je soms voor tussenoplossingen, maar het moet altijd veilig blijven. De grens dat het niet meer verantwoord is om door te gaan met deze auto, komt wel naderbij”, zegt de eigenaresse daar realistisch over.

Na de kroegentocht

Marielle verdiepte zich na de kroegentocht in het fenomeen Klokje rond en vindt het op deze dag des oordeels (soort van) best spannend. “Er gaat zeker iets mankeren aan deze auto, maar toch denk ik dat hij in de basis nog best goed is. Ik laat hem netjes onderhouden, twee keer per jaar komt hij sowieso in de garage en hij voelt ook nog best goed aan.” Die visie geeft aan dat er meer autobloed stroomt bij Marielle dan je zou verwachten van iemand die kiest voor een Bora, maar daarover later meer.

Hoe begon het? Moeder Elly ging proefrijden in een gebruikte Audi A3 en vond het helemaal niks. Waarop de verkoper aangaf dat hij nog wel iets anders had staan. De Bora dus. Die werd een onderdeel van het gezin Dries, waarbij moeder, dochter en ook Marielle’s broer geregeld de Volkswagen inzetten als carpoolauto om naar het werk te gaan. Gaandeweg ging Marielle steeds meer rijden, en Elly steeds minder. Uiteindelijk nam de dochter de auto over. Moeder Elly zegt daar nu over: “Het moest zo zijn, ik heb die auto feitelijk voor jou gekocht.”

Intussen is Joep druk aan de slag met een uitlaatspruitstuk. Dat niet meer origineel is en ook een storing veroorzaakt op het dashboard. Marielle: “Het uitlaatspruitstuk was gescheurd maar niet meer leverbaar. Dus is er een creatieve oplossing bedacht door mijn garagist met een spruitstuk van een andere VW, waardoor de retourslang is gesneuveld en vandaar die permanente storing.” Tja … hij wordt natuurlijk al 25 dit jaar, deze Duitse sedan op basis van de Golf IV.

Ondertussen in Zwitserland

We schakelen even over naar Zwitserland. Marielle heeft iets met bergen en gaat geregeld met de auto op vakantie naar Zwitserland en Oostenrijk. Toen bedacht ze een plan. “Ik wilde het bereiken van die half miljoen kilometers een beetje aankleden. Dus zette ik een route uit die me naar Zwitserland zou brengen en waar op een bergpas die magische grens zou worden bereikt. Dat was best een gepuzzel, maar het is gelukt.” Opgelet: deze jongedame heeft de Stelvio-pas gedaan met haar Volkswagen, twee keer zelfs, en ook de Furkapas. Dus er schuilt een heuse bochtenridder en liefhebber van een potje sturen in onze Klokje rond-gast van vandaag.

En die kentekenplaat dan? “Dat was een grap van mijn vader, die mij die kentekenplaat een keer cadeau heeft gedaan voor mijn verjaardag.” Van het één kwam het ander: dus kwamen er ook DEBORAH-vloermatten voorin. “De oude waren versleten, met een gat erin bij de hak, dus ik heb nieuwe besteld, met een kleurtje en voor vier euro extra met een naam, Deborah natuurlijk!”

De Bora is op het punt beland dat ze zich ook ‘beneden’ moet laten onderzoeken. Een uitgebreide keuring is nu eenmaal een uitgebreide keuring, we gaan ervoor vandaag.

Opnieuw weet die ‘saaie’ sedan te verrassen, in positieve zin. Joep vindt geen roest. “De bodem is nog prima. De aandrijfashoezen zijn naar de bliksem, hier en daar zitten sommige zaken op die bodem niet helemaal meer goed vast, maar het oogt allemaal nog wel voldoende doortimmerd. Ik ga gewoon een dikke duim geven voor deze Bora van deze leeftijd en met deze kilometerstand, denk ik.” Zo geschiedde.

Marielle glundert. Ze had het gehoopt, niet helemaal verwacht, maar toch ook weer wel een beetje voorzien. Goed zorgen voor je mattie loont, zo blijkt.

Eigenaar Volkswagen Bora

Naam Marielle Dries

Bouwjaar 1987

Woonplaats Barendrecht

Beroep logistiek/administratief medewerker bij melkrobotfabrikant Lely

Eerste auto deze VW Bora

Wat zou je veranderen aan de auto? “Dat alles op elektrisch gebied het weer doet, en iets zuiniger zou ook fijn zijn.”

Langste reis met deze auto? “Naar Zuid-Frankrijk.”

Droomauto “Ford Mustang Convertible V8.”

Onderhoudshistorie

Er zijn veel dingen vervangen aan de Bora om hem te houden zoals hij nu is. Gemiddeld €2.000 per jaar aan onderhoud. Twee keer per jaar een beurt, plus wat dingen onderweg vervangen.

142.000 beurt

168.000 beurt

184.000 beurt

210.000 beurt

217.000 beurt

233.000 beurt

252.000 beurt

268.000 beurt

316.000 beurt, distributieriem, waterpomp

334.000 beurt, remschijven, blokken aandrijfashoes

349.000 tussenbeurt

365.000 beurt, aircocontrole

381.000 beurt, brandstoffilter, bougies

397.000 beurt

412.000 beurt, remvloeistof

428.000 beurt, distributieriem, waterpomp

444.000 beurt

461.000 beurt, plus accu

476.000 beurt, uitlaatspruitstuk met voorbanden, aircoservice

Wat mankeert er aan de Volkswagen Bora?

Bekleding deurpanelen en diverse andere interieurdelen laat los of is aan het vergaan

MFA-display is slecht leesbaar

Motorstoringlampje brandt

Stuur staat scheef bij rechtuit rijden

Wisserbladen voor zijn slecht en mechanisme piept

Vibreert licht bij het remmen

Kachelventilator maakt bijgeluid

Trilling voelbaar bij accelereren in de bocht (aandrijfassen versleten)

Diverse slangen, steunen en beugels onder de motorkap defect/slecht hersteld

Zijknipperlichten en linker koplamp bevatten vocht

Drie van de vier aandrijfashoezen aan de voorzijde zijn in slechte staat

Uitlaatspruitstuk is vervangen door een type zonder secundaire luchtaansluiting (oorzaak storingslampje)

De bevestiging van de hitteschilden rondom de uitlaat is matig

De mening van Carrec Technocenter

“Ondanks het lijstje met mankementen valt me deze auto helemaal niet tegen. Zeker gezien zijn leeftijd en kilometerstand laat hij feitelijk heel weinig steken vallen, en sommige zaken zijn simpelweg niet meer leverbaar om gedegen te kunnen herstellen. Dit alles levert wat mij betreft één duim omhoog op.”