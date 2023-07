Volkswagen Bora 1.9 TDI - 1999 - 615.050 km - Klokje Rond

Duurzaamheid komt in verschillende vormen. Het kan ook zijn: lang doen met je spullen. En een auto die niet meer okselfris is een tweede leven gunnen, door een rigoureuze opknapbeurt uit te voeren. Daarom is deze Volkswagen Bora best bijzonder: ruim zes ton op de klok en nog net uit het vorige millennium.

Vraag het AutoWeek

Post van Suzanne Timmermans uit Epe. Met het verhaal van haar Bora. Ja, het is in de eerste plaats haar Bora. Manlief heeft drie BMW 3-series, waarover straks meer. “In mijn vrienden- en kennissenkring strijden twee meningen om de eerste plaats. Het eerste kamp zegt dat ik wat jongers moet gaan rijden, het tweede vindt het juist gaaf dat ik blijf rijden met een auto die prima voldoet, alleen maar oud is en veel kilometers heeft. Dus dacht ik: ik vraag of AutoWeek eens kritisch kijkt of het allemaal verantwoord is wat we aan het doen zijn.” Daarbij komt dat Suzanne van mening is dat duurzaamheid niet alleen gaat over welke brandstof je in je tank gooit. “Als ik dacht aan het wegdoen van deze auto, zag ik de Bora al in ander land gewoon lekker verder rijden. Of een auto die nog prima functioneert, maar in de shredder tot stukjes schroot wordt vermalen. Gooi je dus maar weg wat nog goed werkt? Is dat duurzaam? Ik denk wel dat het wat genuanceerder ligt.”

Proefrit verbaast

Suzanne heeft het voortdurend over een auto van 1999 met meer dan zes ton op de klok ‘die nog prima rijdt’. Maar wat vindt keurmeester Joep Schuurman ervan? “Ik moet zeggen dat de proefrit mij in positieve zin heeft verbaasd. Ik dacht eerst dat het weer een zware dag zou worden, maar de testrit viel helemaal niet tegen.” Joep refereert aan een Bora van een tijdje geleden. Ook een auto met een mooi verhaal: de eigenaar werd het hoofd gek gezeurd dat hij eens wat nieuws moest kopen, maar hij stopte zijn geld liever in het opzetten van een kinderziekenhuis in Afrika. Prachtig natuurlijk, maar die Bora was beduidend minder fris dan deze bruine rakker. Wat ook niet tegenvalt: het nette voorkomen van deze 23 jaar oude sedan. Hij staat behoorlijk te glimmen. Suzanne: “Hij is drie keer van achteren aangereden. Mijn man ziet daarin het bewijs dat ik te langzaam rijd. Maar het was toch echt steeds hun fout”, lacht Suzanne. Na weer een ram van achteren was schadeherstel nodig, maar Suzanne’s echtgenoot Matthias, die autospuiter is geweest, vond het spuitwerk matig. “Toen namen we samen het besluit: we gaan deze auto aanpakken en opfrissen, om er nog langer plezier van te hebben.” De auto werd in 2017 helemaal kaal gemaakt en daarna volledig overgespoten. Suzanne mocht natuurlijk de kleur uitkiezen. “Ik kende Chestnut Brown van de Transporter en ik vond het wel een mooie, aparte kleur, die in 1999 niet op de Bora was dat niet te bestellen.” Tja, als je dan toch gaat overspuiten…

Wild zwijn

De motor is ook aangepakt. Matthias ging er een project van maken. Er kwam een jongere donor-Bora waarvan de motor deels werd gebruikt voor de XV-RG-52. Het hart van deze Volkswagen heeft dus op de operatietafel gelegen, voor een grondige, degelijke doorstart. Met nieuwe zuigerveren, hoofdlagers, drijfstanglagers en turbo kreeg de Bora een lekkere aftrap van een tweede leven. Suzanne werkt als arts in de ouderenzorg en moet daarom soms bij nacht en ontij op pad over een aardedonkere Veluwe. “Twee keer heb ik een wild zwijn aangereden. Wat een klap was dat, vreselijk.” Ze moet dus kunnen rekenen op haar auto. Vandaar de grondige renovatie.

Wat verder nog interessant is: Matthias onderhoudt de auto zelf; alleen voor de apk komt de VW in een professionele garage. “Vier nieuwe banden waren er de laatste keer nodig, en het advies om het stuurhuis te vervangen. Voor de rest kwam hij zo door de keuring. Het stuurhuis vertoonde olielekkage. Nog geen afkeur, maar dat wilden we ook in orde hebben", aldus Suzanne.

Onverwacht resultaat

De keuring van Joep is een zeldzaamheid: zijn lijstje is onverwachts kort. Hij vindt natuurlijk altijd wat, maar dit keer is ook hijzelf prettig verrast. “Wat er niet is, kan ik ook niet opschrijven,” aldus onze keurmeester van Carrec. Dus wordt het een vrij zeldzame goed-nieuws-show deze dag in Soesterberg. Suzanne is heel blij dat er duidelijkheid is over de ingeslagen weg met deze Bora. Zoonlief Michiel is op zijn beurt opgelucht dat de Bora niet weg hoeft. Hij is namelijk degene die hem straks, als hij 18 is, wil overnemen. Stille kracht Matthias kan heel trots zijn op het werk dat hij in de Bora heeft gestoken. En kan zich met een gerust hart verder richten op zijn BMW 318 uit 2001, de 330 uit 2003 en de 325 Touring uit 2008. Het resultaat van zijn inspanningen kroont wat ons betreft de oude Bora tot Auto van de Week.

Eigenaar Volkswagen Bora

Naam: Suzanne TImmermans

Bouwjaar: 1975

Woonplaats: Epe

Beroep: specialist ouderengeneeskunde

Eerste auto: VW Jetta

Vorige auto: Nissan Primera

Wat zou je aan je auto willen veranderen?: Stoelverwarming zou fijn zijn

Wat is je langste reis met deze auto?: Lac d'Annecy, Frankrijk

Onderhoudshistorie

Even een paar disclaimers bij dit verhaal. Suzanne’s echtgenoot is een begenadigd automonteur, terwijl dat niet zijn beroep is. En de familie Timmermans heeft natuurlijk ook serieus geïnvesteerd in het voortzetten van de relatie met de Bora door zelfs een donor-Bora in te vliegen. En dan hebben we het nog niet gehad over de uren vrije tijd die erin zijn gaan zitten. Maar dat is een keuze geweest. Niet zo goedkoop mogelijk, maar ‘gun je auto een tweede leven’ was het motto. En dan de milieuzones van de grote steden; Suzanne is daar niet welkom meer met de TDI. “Daar dealen we mee, dan pakken we een andere auto als we daar moeten zijn.”

Dit is er vervangen in de loop der jaren:

Koppeling plus drukgroep

Draagarmen voorwielophanging

Schokbrekers

Remklauwen

Remschijven rondom

Handremkabels

Koplampen

Demper uitlaat

Radiateur

Kachelradiateur

Distributieriem

Waterpomp

In 2021 is het motorblok gelicht en zijn vervangen:

Zuigerveren

Hoofdlagers

Drijfstanglagers

Turbo

Kort daarvoor had het eerste serieuze pechgeval plaats: een gebroken klepveer. Toen zijn cilinderkop en nokkenas vervangen. Krukas, zuigers en de complete versnellingsbak zijn nog origineel, nooit vervangen of gereviseerd. Recent is naar aanleiding van de jongste apk het stuurhuis nog vervangen.

Wat mankeert er nu aan?

De auto heeft wat speling op het stuur,

De auto trekt iets naar rechts,

Portierraam linksachter werkt niet,

Portier linksvoor sluit slecht

De mening van Carrec Technocenter

“Petje af voor de tijd en aandacht en energie die hierin is gestoken!”