Volkswagen Bora 1.6 - 2000 - 403.025 km - Klokje Rond

De bezitter van deze Volkswagen Bora is een aimabele Limburger die vorige maand voor het eerst in lange tijd weer een aantal traantjes heeft gelaten. Niet vanwege de nieuwe energietarieven, maar omdat Jan Peters na 23 jaar afscheid heeft genomen van zijn VW Bora. Inmiddels is hij in een nieuwe XC40 Plug-in Hybrid gestapt. Vlak vóór dat memorabele moment komt de Bora nog even optreden. Zijn laatste kunstje.

Een klant die Volkswagen al jaren trouw is, die Jan Peters uit Heerlen. Voor deze Bora was er een Vento en daarvoor is er ook nog een Golf 1 Sprinter geweest. “Dat was nogal een bijzonder actiemodel in fel geel. Met zwart-wit geblokte bekleding en gordels achterin. Ja ik heb wel iets met kleuren”, zegt de 75-jarige. Evengoed heeft Jan weleens verder gekeken: “Een Renault 16 is voorbijgekomen, een Audi 80 uit hetzelfde huis en toen toch weer een Vento.”

Blauwe Bora met 3000 kilometer, kleur deed't hem

Carrosseriekleur komt ook weer terug in het verhaal over de aankoop van deze Bora, nu ruim 22 jaar geleden. “Ik was in Sittard een keer aan het rondkijken. Thuis kwam geregeld tijdens het vlaaien eten voorbij dat het misschien eens tijd was voor iets anders.” De verkoper van dienst schoot Jan aan en zei: “Meneer Peters, als het niet per se nieuw hoeft te zijn, heb ik iets heel moois voor u. Eén waarschuwing vooraf: de kleur is wel heel erg uitgesproken.” Jan zag de blauwe Bora en was meteen óm. Dat moest hem worden, een demo met 3.000 kilometer op de teller. Hij wist niet hoe snel hij 17.500 guldens van de bank moest gaan halen.

Maar mevrouw Peters was er ook nog en die trok wit weg: die kleur! “Ze vond het helemaal niets”, geeft Jan toe, maar ze kwamen er toch uit. Tijd van gaanEen blije Jan stapte in, om pas na dik 22 jaar definitief uit te stappen. De Bora werd lid van de familie Peters en hij reed en reed en reed. “Ik was medisch instrumentmaker, verbonden aan het ziekenhuis in Heerlen. Daar was vroeger namelijk nog een afdeling die instrumenten maakte voor eigen gebruik. Die worden tegenwoordig allemaal ingekocht. Nu werk ik nog steeds als adviseur voor bedrijven die operatiekamers willen bouwen en inrichten.”

Het gezin Peters bestaat behalve uit de ouders ook nog uit drie zonen. Die beschouwen zichzelf als meer autominded én autokenner dan paps. “Ik bleef maar door­rijden met die Bora en steeds vaker kreeg ik te horen dat het tijd was om wat anders te kopen. Waarom, vroeg ik, want ik ben blij met deze Bora en hij biedt me alles wat ik zoek in een auto”, legt Jan uit. Nog een reden: hij geeft zijn geld liever uit aan iets anders. Dat brengt ons bij zijn ware aard: hij helpt liever anderen dan dat hij zichzelf verwent.

“Met mijn netwerk en mijn medische achtergrond zet ik me in voor een ziekenhuis in Ghana. Die mensen daar hebben helemaal niets en met behulp van Wilde Ganzen en acties van scholen in de buurt en noem maar op, is het gelukt om daar een ziekenhuis neer te zetten. Zonder röntgenapparatuur begin je niet veel met een ziekenhuis. Dus stak ik tijd en energie en ook wat geld dáárin, in plaats van in een Bora-opvolger. Dat röntgenapparaat is er gekomen en dat geeft veel voldoening. Het maakt daar echt een verschil.”

Daar zijn we even stil van. Het verhaal achter het lange dienstverband van de Volkswagen Bora van Jan Peters is meer dan hartverwarmend.

Verroeste remleidingen

Minder goed nieuws komt van de kant van onze technische afdeling. Keurmeester Joep Schuurman krijgt kramp in de hand van het noteren van alle aandachtspunten die hij tegenkomt onder en in de Bora. Neem alleen al de stok­oude remvloeistof en de compleet verroeste remleidingen ... Dat er in deze Duitse sedan geen toekomst­muziek meer zit, is het understatement van de AutoWeek. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan, en de tijd van gaan is nu gekomen voor deze (bijna) millenium bug. Jan is in januari over­gestapt in een nieuwe Volvo XC40 Plug-in Hybrid. “Ik houd het niet droog.”